สส.ไอซ์ เห็นใจ สส.ภูมิใจไทย ต้องมาโอ๋ “ไชยชนก” ป้องโครงการ “TH-AI Passport”
สส.ไอซ์ รักชนก เห็นใจ สส.ภูมิใจไทย ต้องมาโอ๋ “ไชยชนก ชิดชอบ” ป้องโครงการ “TH-AI Passport” ก่อนจะชกรัว ฝากถึง สส.หลายคน
น.ส.รักชนก ศรีนอก สส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชน ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “ประกาศ สส.ภูมิใจไทย ท่านไหน โดยเฉพาะที่มีตำแหน่งแห่งที่ ถ้ายังไม่ได้ออกมาปกป้อง TH-AI Passport หรือยังไม่ได้แสดงตัวโอ๋คุณไชยชนก รีบเลยนะคะ ตอนนี้คนที่ไม่มีตำแหน่ง แข่งกันทำคะแนนใหญ่ เห็นใจค่ะ แทนที่จะวัดฝีมือการทำงานต้องมาแข่งอะไรแบบนี้”
ก่อนที่จะมีการกล่าวถึง นายพชร อนันตศิลป์ พร้อมระบุว่า ตารางคะแนนตอนนี้ นำลิ่วมาด้วย อันดับ 1 ท่านปลัดกระทรวง อีดี
อันนี้เรียกว่ายอมนอนให้รถเหยียบ นับถือ เอาเหตุผลอะไรมายกเลิก!” ซึ่งเคยปะทะกับ สส.ไอซ์ ในการประชุม กมธ.
รวมไปถึง นายแพทย์อลงกต มณีกาศ สส.พรรคภูมิใจไทย ที่เคยกล่าวว่า “TH-AI Passport ส่วนใหญ่มีความต้องการใช้งานสูงมาก และอยากให้เกิดขึ้นโดยเร็ว เนื่องจากจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย ในการซื้อแพ็กเกจ AI ระดับ Pro ของเอกชนที่มีราคาสูงถึงเดือนละ 200-300 บาท และสร้างโอกาสความเท่าเทียม ในการเข้าถึงเทคโนโลยีระดับสูง” ซึ่ง สส.ไอซ์ ระบุว่า “น่อววววว จะลดค่าใช้จ่าย กับสิ่งที่เดิมไม่ได้ใช้อยู่แล้ว จะลดกี่โมง”
และยังได้พูดถึงนาย ภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ว่า “ขอแจมแบบเบาๆโดย ภราดร ปริศนานันทกุล ฝ่ายค้าน แยกออกแล้ว รัฐบาลแยกออกยัง” หลังเคยกล่าวว่า “แนะแยกให้ออก ตรวจสอบ-สั่งยกเลิก ชี้ตัดสินโครงการ TH-AI Passport ล่วงหน้า เสี่ยงประเทศเสียโอกาส”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ชาดา ลั่นโง่เรื่องคอมพิวเตอร์ ตั้งคำถามประโยชน์ TH-AI Passport พร้อมเปิดทางตรวจสอบหากพบทุจริต
- “ไอซ์” เชิญ “สนธิญา” ร่วมประชุม TH-AI Passport จะได้รู้ว่าใครกันแน่ไร้จริยธรรม
- “ไอซ์” โพสต์ ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนถูกประจานทุกวัน กำลังหาทางเอาคืนใช่ไหม?
ติดตาม The Thaiger บน Google News: