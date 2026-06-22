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หญิงปวดหัวเรื้อรัง 2 ปี หมอชี้กินช็อกโกแลตมากไป สุดท้ายเป็นเนื้องอกในสมอง

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 22 มิ.ย. 2569 12:50 น.| อัปเดต: 22 มิ.ย. 2569 11:50 น.
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หญิงวัย 21 ปี ปวดหัวเรื้อรังนาน 2 ปี แพทย์โยนบาป กินช็อกโกแลตมากไป สุดท้ายสแกนพบเนื้องอกในสมองชนิดโตช้า ต้องผ่าตัดฟื้นฟูร่างกายนานนับเดือนจนกลับมาเรียนมหาวิทยาลัยได้ปกติ

โซฟี บาร์เคลย์ ผู้หญิงชาวอังกฤษ วัย 21 ปี มีอาการปวดศีรษะอย่างรุนแรงต่อเนื่องนานถึง 2 ปีในช่วงวัยรุ่น เธอเดินทางไปพบแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปหลายสิบครั้งเพื่อขอรับการรักษา แพทย์กลับมองข้ามอาการป่วย วินิจฉัยว่าเป็นผลจากภาวะวิตกกังวลที่มีประวัติอยู่เดิม แพทย์ยังสั่งให้จดบันทึกอาหารการกิน อ้างว่าเธอรับประทานช็อกโกแลต ผลิตภัณฑ์จากนมมากเกินไป

เจ้าตัวรู้สึกเหมือนแพทย์เพิกเฉย โบ้ยว่าเป็นเพียงวัยรุ่นที่คิดมากไปเอง แต่ตัวเองมั่นใจว่าร่างกายมีความผิดปกติเกิดขึ้นจริงๆ สุดท้ายแพทย์ยอมส่งตัวไปสแกนสมองด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) โซฟีรู้สึกว่าแพทย์ทำไปเพียงเพื่อให้เธอหยุดบ่น เลิกมาหาหมอ

ทว่า ผลการสแกนพบเนื้องอกในสมองชนิดไพโลไซติก แอสโตรไซโตมา (pilocytic astrocytoma) เป็นเนื้องอกชนิดไม่ร้ายแรง โตช้า มักพบในเด็กหรือคนหนุ่มสาว เนื้องอกชนิดนี้ทำให้เกิดอาการปวดศีรษะเหมือนที่โซฟีเผชิญมาตลอด 2 ปี

โซฟีรู้สึกโล่งใจที่รู้สาเหตุการป่วยที่แน่ชัด ตัดสินใจเข้ารับการผ่าตัดนำเนื้องอกออก อาการแทรกซ้อนหลังผ่าตัดทำให้เกิดภาวะพาสทีเรีย ฟอสซา ซินโดรม หรือ ร่างกายสูญเสียความสามารถในการเดิน พูด กลืนอาหาร แม้กระทั่งยกศีรษะ

เธอกล่าวว่า “ฉันรู้สึกเหมือนติดอยู่ในร่างตัวเอง ไม่สามารถบอกใครได้เลยเวลาเจ็บปวด”

โซฟีต้องทำกายภาพบำบัด อรรถบำบัด กิจกรรมบำบัดอย่างต่อเนื่อง ใช้เวลา 2 สัปดาห์จึงกลับมาพูดได้ ใช้เวลา 6 สัปดาห์ในการหัดเดินใหม่ ปัจจุบันโซฟีฟื้นตัวได้ดี กำลังศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเดอมอนต์ฟอร์ต

โซฟีฝากข้อคิดถึงวัยรุ่นคนอื่นว่า “ฉันเรียนรู้ว่าตัวเองรู้ดีที่สุดว่าร่างกายผิดปกติอย่างไร หากคุณรู้ว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้น จงไปพบแพทย์ ยืนกรานให้แพทย์ตรวจรักษาต่อไป”

ดร.ชาร์นา ชานมูกาวาดิเวล กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน มหาวิทยาลัยนอตทิงแฮม อธิบายว่าเนื้องอกในสมองชนิดนี้โตช้า อาการจะค่อยๆ ปรากฏขึ้น อาการแสดงขึ้นอยู่กับตำแหน่งของเนื้องอก อาการมักไม่จำเพาะเจาะจง ทำให้ใช้เวลาวินิจฉัยนาน เมื่อเนื้องอกโตขึ้นจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บของสมอง รวมถึงการสูญเสียการมองเห็น การวินิจฉัยโรคให้เร็วที่สุดจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 22 มิ.ย. 2569 12:50 น.| อัปเดต: 22 มิ.ย. 2569 11:50 น.
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Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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