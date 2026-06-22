ตำรวจ CIB แทงหนุ่มจิตเวชสาหัส หน้าร้านค้าสีคิ้ว อ้างป้องกันตัวขณะแย่งมีด
ตำรวจ CIB แทงหนุ่มจิตเวชวัย 33 ปีไส้ทะลักหน้าร้านค้าในโคราชบาดเจ็บสาหัส ผู้ก่อเหตุอ้างป้องกันตัวขณะแย่งมีด
ครอบครัวของนายสิทธิพร อายุ 33 ปี มีปัญหาขัดแย้งกับร้านค้าเพื่อนบ้านในตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมาอย่างต่อเนื่อง พ่อแม่ตัดสินใจย้ายบ้านหนีเพื่อตัดปัญหา นายสิทธิพรเป็นผู้ป่วยจิตเวชเพิ่งผ่านการบำบัด กลับมาพักอาศัยอยู่ที่บ้านเดิมเพียงลำพัง
ช่วงกลางวันของวันที่ 21 มิถุนายน 2569 มีผู้เสียหายเดินทางไปแจ้งความร้องทุกข์กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ผู้เสียหายระบุว่านายสิทธิพรเข้าไปหาเรื่องทำร้ายร่างกาย
เวลาประมาณ 19.25 น. ของวันเดียวกัน นายสิทธิพรขี่รถจักรยานยนต์ไปที่หน้าร้านค้าของคู่กรณี พี่สาวของผู้บาดเจ็บให้ข้อมูลว่าน้องชายอาจเกิดความรำคาญกลุ่มตำรวจ 3 คนที่กำลังนั่งตั้งวงดื่มสุราส่งเสียงดัง เกิดการด่าทอกันลามไปถึงพ่อแม่ ผู้ก่อเหตุเป็นตำรวจยศสิบตำรวจตรีสังกัดหน่วย CIB เป็นลูกเขยของเจ้าของร้านค้า
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสีคิ้ว ระบุว่านายสิทธิพรพกอาวุธมีดติดตัวเข้ามาหาเรื่องตำรวจ เกิดการชกต่อยยื้อแย่งมีดกัน ตำรวจใช้มีดแทงหน้าท้องนายสิทธิพรหลายจุดจนลำไส้ทะลักบาดเจ็บสาหัส ตำรวจผู้ก่อเหตุอ้างกับพนักงานสอบสวนว่าทำไปเพื่อป้องกันตัว
พี่สาวเดินทางมาดูน้องชายตามคำชักชวนของพ่อ พบสภาพน้องชายนอนจมกองเลือดอยู่หน้าร้านค้า พี่สาวตะโกนถามหาคนทำ เกิดปากเสียงกับตำรวจผู้ก่อเหตุซึ่งสวมเสื้อสีดำมีข้อความ CIB เจ้าหน้าที่กู้ภัยนำตัวนายสิทธิพรส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา พี่สาวเดินทางไปลงบันทึกประจำวันที่สถานีตำรวจภูธรสีคิ้วเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้น้องชาย
วันที่ 22 มิถุนายน 2569 พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรสีคิ้วกำลังรวบรวมพยานหลักฐาน สอบปากคำพยานแวดล้อมในที่เกิดเหตุ ตำรวจอยู่ระหว่างรอผลการรักษาประเมินอาการบาดเจ็บเพื่อพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหาผู้กระทำผิดตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
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