ข่าวอาชญากรรม

ตำรวจ CIB แทงหนุ่มจิตเวชสาหัส หน้าร้านค้าสีคิ้ว อ้างป้องกันตัวขณะแย่งมีด

Photo of Thaiger Thaigerเผยแพร่: 22 มิ.ย. 2569 12:33 น.| อัปเดต: 22 มิ.ย. 2569 11:35 น.
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ตำรวจ CIB แทงหนุ่มจิตเวชสาหัส หน้าร้านค้าสีคิ้ว อ้างป้องกันตัวขณะแย่งมีด

ตำรวจ CIB แทงหนุ่มจิตเวชวัย 33 ปีไส้ทะลักหน้าร้านค้าในโคราชบาดเจ็บสาหัส ผู้ก่อเหตุอ้างป้องกันตัวขณะแย่งมีด

ครอบครัวของนายสิทธิพร อายุ 33 ปี มีปัญหาขัดแย้งกับร้านค้าเพื่อนบ้านในตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมาอย่างต่อเนื่อง พ่อแม่ตัดสินใจย้ายบ้านหนีเพื่อตัดปัญหา นายสิทธิพรเป็นผู้ป่วยจิตเวชเพิ่งผ่านการบำบัด กลับมาพักอาศัยอยู่ที่บ้านเดิมเพียงลำพัง

ช่วงกลางวันของวันที่ 21 มิถุนายน 2569 มีผู้เสียหายเดินทางไปแจ้งความร้องทุกข์กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ผู้เสียหายระบุว่านายสิทธิพรเข้าไปหาเรื่องทำร้ายร่างกาย

เวลาประมาณ 19.25 น. ของวันเดียวกัน นายสิทธิพรขี่รถจักรยานยนต์ไปที่หน้าร้านค้าของคู่กรณี พี่สาวของผู้บาดเจ็บให้ข้อมูลว่าน้องชายอาจเกิดความรำคาญกลุ่มตำรวจ 3 คนที่กำลังนั่งตั้งวงดื่มสุราส่งเสียงดัง เกิดการด่าทอกันลามไปถึงพ่อแม่ ผู้ก่อเหตุเป็นตำรวจยศสิบตำรวจตรีสังกัดหน่วย CIB เป็นลูกเขยของเจ้าของร้านค้า

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสีคิ้ว ระบุว่านายสิทธิพรพกอาวุธมีดติดตัวเข้ามาหาเรื่องตำรวจ เกิดการชกต่อยยื้อแย่งมีดกัน ตำรวจใช้มีดแทงหน้าท้องนายสิทธิพรหลายจุดจนลำไส้ทะลักบาดเจ็บสาหัส ตำรวจผู้ก่อเหตุอ้างกับพนักงานสอบสวนว่าทำไปเพื่อป้องกันตัว

พี่สาวเดินทางมาดูน้องชายตามคำชักชวนของพ่อ พบสภาพน้องชายนอนจมกองเลือดอยู่หน้าร้านค้า พี่สาวตะโกนถามหาคนทำ เกิดปากเสียงกับตำรวจผู้ก่อเหตุซึ่งสวมเสื้อสีดำมีข้อความ CIB เจ้าหน้าที่กู้ภัยนำตัวนายสิทธิพรส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา พี่สาวเดินทางไปลงบันทึกประจำวันที่สถานีตำรวจภูธรสีคิ้วเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้น้องชาย

วันที่ 22 มิถุนายน 2569 พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรสีคิ้วกำลังรวบรวมพยานหลักฐาน สอบปากคำพยานแวดล้อมในที่เกิดเหตุ ตำรวจอยู่ระหว่างรอผลการรักษาประเมินอาการบาดเจ็บเพื่อพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหาผู้กระทำผิดตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

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Photo of Thaiger Thaigerเผยแพร่: 22 มิ.ย. 2569 12:33 น.| อัปเดต: 22 มิ.ย. 2569 11:35 น.
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