“ศุภจี” ยืนยันปุ๋ยไม่ขาดแคลน ดูแลราคาอย่างเหมาะสม พร้อมจับมือกับภาคเอกชน
ศุภจี ยืนยันปุ๋ยไม่ขาดแคลน พร้อมดูแลราคาอย่างเหมาะสม พร้อมจับมือกับภาคเอกชน เผยข่าวดีเรือขนปุ๋ยผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้แล้ว 2 ลำ
นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ หารือกับภาคเอกชน นำโดย นายเทพวิทย์ เตียวสุรัตน์กุล อุปนายกสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย ถึงสถานการณ์เรื่องปุ๋ย ซึ่งเป็นผลกระทบจากสงครามในตะวันออกกลางระหว่างอิหร่านกับสหรัฐฯ
นางศุภจี กล่าวถึงสถานการณ์การบริหารจัดการปุ๋ยว่า รัฐบาลในฐานะทีมประเทศไทยได้ติดตามผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในต่างประเทศอย่างใกล้ชิด แม้ยังมีความไม่แน่นอนเรื่องการยุติสงคราม แต่ยืนยันว่าจะควบคุมปริมาณไม่ให้ขาดแคลน พร้อมดูแลราคาให้เหมาะสม
มีข่าวดีที่สามารถให้เรือขนส่งปุ๋ย 5 ลำ ที่ติดอยู่ในช่องแคบฮอร์มุซ หลุดออกมาได้แล้ว 2 ลำ และอีก 1 ลำ มีการปรับเส้นทางขนถ่ายสินค้าทางบก เพื่อลงเรือที่ทะเลแดง มุ่งหน้าสู่ประเทศไทย ทำให้สถานการณ์ซัพพลาย เริ่มปรับตัวดีขึ้น
กระทรวงพาณิชย์ยังดำเนินโครงการไทยช่วยไทย ปุ๋ยธงเขียว เพื่อลดภาระต้นทุนให้เกษตรกร ตั้งเป้ากระจายไป 40 จังหวัด ปัจจุบันทำแล้ว 6 จังหวัด และจะทำต่อเนื่องไปจนถึงเดือน ส.ค. ขณะที่กรมการค้าภายใน ได้ควบคุมราคาและดำเนินคดีกับผู้ขายปุ๋ยเกินราคากว่า 1,640 ราย และขอให้เกษตรกรแจ้งเบาะแสหากพบการเอาเปรียบ
สำหรับแผนระยะยาว รัฐบาลได้เตรียมโครงการ แม่ปุ๋ยคนละครึ่ง และเมล็ดพันธุ์คนละครึ่ง โดยจะสนับสนุนเงินกู้ผ่าน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ครึ่งหนึ่ง เพื่อให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยได้ตรงตามสภาพดินและเพิ่มผลผลิตให้ตรงความต้องการตลาด และมีการเจรจากับประเทศจีนและรัสเซีย เพื่อเป็นแหล่งนำเข้าสำรองหากเส้นทางปกติมีปัญหา
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