ทัพเรือฯ สั่งสอบแล้ว น้องทหาร โดนรุ่นพี่เผาของสงวน ยึดมั่นในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กองทัพเรือ เข้าตรวจสอบแล้ว เคส กัน จอมพลัง เข้าช่วยน้องทหาร ถูกรุ่นพี่ซ่อมใช้ไฟเผาของสงวน ยึดมั่นในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
จากกรณีที่ กัน จอมพลัง โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “ตอนนี้มีน้องทหารมาขอให้ผม ช่วยถูกรุ่นพี่แดกจนร่างกายไม่ไหว น้องบาดเจ็บแต่ถูกส่งไปทำงานต่อ ถูกรับน้องโดยให้ถอดหมด ใช้ไฟเผาตัวของสงวน เข็มขัดหวด ตบหน้า รังมดแดงถู เทียนหยด ถ่ายคลิป” นั้น
ล่าสุด พลเรือตรี ปารัช รัตนไชยพันธ์ โฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยว่า ตามที่ปรากฏข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับกรณีพลทหารสังกัดกองทัพเรือรายหนึ่งถูกลงโทษในลักษณะที่ไม่เหมาะสม จนเป็นที่สนใจของสังคมในขณะนี้นั้น กองทัพเรือได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวแล้ว และมิได้นิ่งนอนใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ผู้บังคับบัญชาได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเร่งด่วน พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นธรรมกับทุกฝ่าย หากผลการตรวจสอบพบว่ามีการกระทำที่ขัดต่อระเบียบ ข้อบังคับ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กองทัพเรือจะดำเนินการทางวินัยและทางกฎหมายกับผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาด โดยไม่มีการละเว้น
กองทัพเรือขอยืนยันว่า ยึดมั่นในการเป็นองค์กรที่เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ไม่ยอมรับการใช้ความรุนแรง การกลั่นแกล้ง หรือการลงโทษนอกเหนือจากที่กฎหมายและระเบียบทางราชการกำหนดไว้ รวมทั้งให้ความสำคัญกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน สวัสดิภาพ และความปลอดภัยของกำลังพลทุกนายอย่างเท่าเทียม กองทัพเรือจะดำเนินการตรวจสอบเรื่องดังกล่าวด้วยความโปร่งใส ตรงไปตรงมา และจะรายงานผลการดำเนินการให้สาธารณชนได้รับทราบตามความเหมาะสมต่อไป
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ศาลทหาร ออกแถลงคดีน้องเมย ไม่ใช่คดีทำร้ายร่างกาย จนถึงแก่ความตาย
- แฉคลิป ซ้อมพลทหารประจวบฯ มือ-เท้าจัดเต็ม กลางวงล้อม
- กองทัพบกเตรียมลงโทษหนัก 11 ทหาร ซ้อมทหารตายในคุก
ติดตาม The Thaiger บน Google News: