ข่าวต่างประเทศ

เชียร์ลีดเดอร์สาวไต้หวัน ถูกแฟนคลับใช้มีดทำร้ายที่คอ เป็นแผล 5 ซม. เจ็บหนัก

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 22 มิ.ย. 2569 11:03 น.| อัปเดต: 22 มิ.ย. 2569 11:03 น.
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เชียร์ลีดเดอร์สาวไต้หวัน กลุ่ม Passion Sisters ถูกแฟนคลับใช้มีดทำร้ายที่คอ ขณะรับงานถ่ายภาพส่วนตัว เป็นแผล 5 ซม. เจ็บหนัก

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน เว็บไซต์ โฟกัสไต้หวัน รายงานว่าเกิดเหตุคนร้ายใช้มีดทำร้ายบริเวณคอของ “เวิน เวิน” เชียร์ลีดเดอร์สาวชาวไต้หวันประจำกลุ่ม Passion Sisters ซึ่งเป็นทีมเชียร์ลีดเดอร์ประจำทีมเบสบอล CTBC Brothers กำลังรับงานถ่ายภาพส่วนตัว

โดยทางเอเจนซี่และทีมเบสบอลแถลงร่วมกันว่า เวิน เวิน อาการทรงตัวและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วเพื่อรับการผ่าตัดแล้ว และระหว่างนี้อยู่ในระหว่างการรักษาตัว ขณะที่ตำรวจระบุว่าเธอมีบาลแผลที่คอยาวราวๆ 5 เซนติเมตร

สำหรับผู้ก่อเหตุนั้นเป็นช่างภาพวัย 50 ปี และเป็นแฟนคลับของเธอมานาน ซึ่งขณะที่ช่างภาพคนอื่นๆพยายามคุมตัวและพยายามปลดอาวุธทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้เพิ่มอีก 3 ราย

อย่างไรก็ตามยังไม่ทราบถึงมูลเหตุจูงใจในการก่อเหตุอุกอาจครั้งนี้ และทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะทำการสอบสวนต่อไป

จากเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้กลุ่ม Passion Sisters ประกาศงดรับงานถ่ายภาพส่วนตัวชั่วคราว และเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 22 มิ.ย. 2569 11:03 น.| อัปเดต: 22 มิ.ย. 2569 11:03 น.
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Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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