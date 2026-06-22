เตือน เจ้าของหอพัก ห้ามเก็บ “ค่าน้ำ-ค่าไฟ” แพง ฝ่าฝืนคุก 1 ปี ปรับ 2 แสน

กวาดล้างห้องเช่าเอาเปรียบผู้บริโภค สั่งห้ามบวกกำไรเพิ่ม ห้ามเก็บ “ค่าน้ำ-ค่าไฟ” เกินจริง! ห้ามเก็บค่าเช่าล่วงหน้า-เงินประกันรวมกันเกิน 3 เดือน ทรัพย์สินไม่เสีย หายต้องคืนเงินประกันภายใน 7 วัน
ปัญหาผู้ประกอบการหอพักอพาร์ตเมนต์เรียกเก็บค่าไฟฟ้าแพงกว่าความเป็นจริงส่งผลกระทบต่อคนทำงาน นักศึกษา ผู้มีรายได้น้อยมาอย่างต่อเนื่อง เจ้าของอาคารมักเรียกเก็บค่าไฟในราคาเหมาหน่วยละ 7-9 บาท อ้างว่าต้องนำไปจ่ายค่าไฟฟ้าส่วนกลาง ค่าบริหารจัดการ ค่าบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าภายในอาคาร
กฎหมายกำหนดให้ธุรกิจการให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยที่มีตั้งแต่ 5 ห้องขึ้นไปเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา ผู้ให้เช่าต้องเรียกเก็บค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปาในอัตราเดียวกับที่หน่วยงานรัฐเรียกเก็บ ห้ามนำค่าใช้จ่ายอื่นมาบวกเพิ่ม อัตราค่าไฟต้องคิดตามอัตราก้าวหน้าของการไฟฟ้า เฉลี่ยประมาณ 3.95 บาทต่อหน่วย หรือ 4.22 บาทเมื่อรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เริ่มลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาเชิงรุกย่านรามคำแหง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2569
จากนั้นในวันที่ 19 มิถุนายน 2569 นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้กำกับดูแล สคบ. ลงพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี บูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานจังหวัดอุดรธานี เทศบาลนครอุดรธานี ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด สถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานี ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัย ปฏิบัติตามนโยบายนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ที่ต้องการแก้ไขปัญหาปากท้องประชาชน
ปัจจุบันประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2568 มีผลบังคับใช้แล้ว ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดทำสัญญามาตรฐาน มีข้อความชัดเจนเป็นภาษาไทย ส่งมอบสำเนาสัญญาให้ผู้เช่าเก็บไว้เป็นหลักฐาน
ผู้ให้เช่าห้ามเรียกเก็บค่าเช่าล่วงหน้าบวกกับเงินประกันรวมกันเกิน 3 เดือนของค่าเช่ารายเดือน ผู้ประกอบการต้องคืนเงินประกันภายใน 7 วันหลังสิ้นสุดสัญญาหากผู้เช่าไม่ได้ทำทรัพย์สินเสียหาย กรณีไม่ส่งมอบสัญญา ใช้สัญญาผิดกฎหมาย มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
รัฐมนตรีย้ำให้ประชาชนตรวจสอบรายละเอียดสัญญา วิธีคิดค่าน้ำค่าไฟ เงินประกัน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้รอบคอบ เก็บสัญญา ใบเสร็จไว้เป็นหลักฐาน ประชาชนที่ถูกเอาเปรียบสามารถร้องเรียนผ่านสายด่วน 1166 แอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ สคบ. หรือศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัด สคบ. เตรียมขยายผลการตรวจสอบไปยังพื้นที่อื่นทั่วประเทศเพื่อสร้างมาตรฐานความเป็นธรรมให้ผู้เช่าทุกกลุ่ม
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