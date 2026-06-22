ด่วน! ศาลสั่งจำคุก “ปู มัณฑนา” 2 ปี ไม่รอลงอาญา คดีแจ้งความเท็จ “ลูกหมี รัศมี”
ด่วน! ศาลอาญากรุงเทพใต้ พิพากษาจำคุก “ปู มัณฑนา” 2 ปี ไม่รอลงอาญา คดีแจ้งความเท็จ-หมิ่นประมาท “ลูกหมี รัศมี”
22 มิ.ย. 2569 ทนายเดชา กิตติวิทยานันท์ โพสต์ข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊ก ทนายคลายทุกข์ ระบุว่า “ศาลอาญากรุงเทพใต้พิพากษาจำคุก ปู มัณฑนา สองปี แจ้งความเท็จ กลั่นแกล้งผู้อื่น และหมิ่นประมาท #ลูกหมีเป็นโจทก์”
ทนายเดชา กับ ลูกหมี รัศมี เดินทางไปที่ศาลอาญากรุงเทพใต้ เพื่อรับฟังคำพิพากษาเวลา 10.00 น. ทนายเดชา เผยว่า ลูกหมี รัศมี เป็นโจทย์ฟ้อง ปู มัณฑนา เป็นจำเลยในความผิดฐาน แจ้งความเท็จ กลั่นแกล้งผู้อื่นให้ได้รับโทษทางอาญา โดยศาลจะอ่านคำพิพากษาว่าในกรณีที่ ลูกหมี รัศมี ฟ้อง ปู มัณฑนา หลักฐานเพียงพอหรือไม่
หากปราศจากข้อสงสัยซึ่งรู้อยู่แล้วว่า ลูกหมี รัศมี ไม่ใช่นายทุนเงินกู้นอกระบบ รู้อยู่แล้วว่า ลูกหมี รัศมี ไม่ได้มีการเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราแต่ ปู มัณฑนา ซึ่งเป็นจำเลยไปแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลทองหล่อ หากปราศจากข้อสงสัยศาลท่านจะลงโทษ หากศาลว่า ปู มัณฑนา ขาดเจตนาหรือไม่ได้แจ้งความเท็จ แจ้งความไปตามความเข้าใจของตัวเอง ศาลท่านก็จะยกฟ้องซึ่งอยู่ในดุลพินิจของศาล
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