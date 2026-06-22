ข่าวการเมือง

รัฐบาลสั่งติดตามใกล้ชิด เหตุอุโมงค์ดอยหลวงถล่ม เสียชีวิต 2 ศพ เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริง

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 22 มิ.ย. 2569 10:39 น.| อัปเดต: 22 มิ.ย. 2569 10:39 น.
69

รัฐบาลสั่งติดตามใกล้ชิด เหตุอุโมงค์ดอยหลวง เสียชีวิต 2 ศพ เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงรอบด้าน และให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่

นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของประชาชนและผู้ปฏิบัติงานในโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ โดยได้ติดตามสถานการณ์กรณีผนังอุโมงค์ดอยหลวง ในโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายเด่นชัย–เชียงราย–เชียงของ จังหวัดเชียงราย ถล่ม จนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างใกล้ชิด พร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้าน และให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่

รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นายภัทรพงศ์ ภัทรประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายเป็นการด่วน เพื่อติดตามสถานการณ์ รับฟังรายงานข้อเท็จจริง และตรวจสอบความคืบหน้าการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้บริหารจังหวัด หน่วยงานด้านคมนาคม และทีมวิศวกรโครงการร่วมรายงานข้อมูลทางเทคนิคและสภาพพื้นที่เกิดเหตุ

นายภัทรพงศ์ได้แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการสูญเสียที่เกิดขึ้น พร้อมแสดงความอาลัยต่อครอบครัวผู้เสียชีวิต และส่งกำลังใจให้ผู้ได้รับบาดเจ็บ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ โดยยืนยันว่ารัฐบาลจะดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ ทั้งในด้านการรักษาพยาบาล การเยียวยา และสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบสาเหตุของเหตุการณ์อย่างละเอียด โดยจะพิจารณาทั้งด้านวิศวกรรม การก่อสร้าง สภาพธรณีวิทยา รวมถึงกระบวนการปฏิบัติงานในทุกขั้นตอน เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ถูกต้อง โปร่งใส และสามารถป้องกันไม่ให้เกิดเหตุในลักษณะเดียวกันอีกในอนาคต

ทั้งนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้กำชับให้ทุกโครงการก่อสร้างที่มีความเสี่ยงสูงเพิ่มความเข้มงวดด้านมาตรการความปลอดภัย โดยเฉพาะการประเมินสภาพชั้นหินและสภาพพื้นที่ก่อนดำเนินงานเจาะอุโมงค์หรือฉีดคอนกรีตเสริมความมั่นคง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและลดความเสี่ยงต่อชีวิตของผู้ปฏิบัติงาน

“รัฐบาลจะไม่ละเลยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น การตรวจสอบจะดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา และหากพบว่ามีความบกพร่อง ความประมาท หรือการละเลยมาตรฐานความปลอดภัยของผู้เกี่ยวข้อง จะต้องมีการดำเนินการตามกฎหมายอย่างถึงที่สุด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชนและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของโครงการโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ” นางสาวลลิดา กล่าว

นางสาวลลิดา กล่าวว่า โครงการรถไฟทางคู่สายเด่นชัย–เชียงราย–เชียงของ เป็นโครงการสำคัญในการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมและการขนส่งของภาคเหนือ เชื่อมโยงการเดินทาง การค้า และการลงทุนของประเทศ รัฐบาลจึงยืนยันว่าจะเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานควบคู่กับการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในทุกมิติ เพื่อให้การพัฒนาเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

หญิงปวดหัวเรื้อรัง 2 ปี หมอชี้กินช็อกโกแลตมากไป สุดท้ายเป็นเนื้องอกในสมอง

1 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“เลาฟั้ง” สส.พรรคประชาชนโผล่เบรก อย่ามั่วเซฟทับลาน คนอยู่ก่อน ขีดเส้นป่าทีหลัง

3 นาที ที่แล้ว
ตำรวจ CIB แทงหนุ่มจิตเวชสาหัส หน้าร้านค้าสีคิ้ว อ้างป้องกันตัวขณะแย่งมีด ข่าวอาชญากรรม

ตำรวจ CIB แทงหนุ่มจิตเวชสาหัส หน้าร้านค้าสีคิ้ว อ้างป้องกันตัวขณะแย่งมีด

19 นาที ที่แล้ว
อัปเดตอันดับโลก วอลเลย์บอลหญิงไทย หลังจบ VNL สนาม 2 วอลเลย์บอล

อัปเดตอันดับโลก วอลเลย์บอลหญิงไทย หลังจบ VNL สนาม 2

36 นาที ที่แล้ว
เช็คให้ชัด ค่าไฟส่องถนน อยู่ในบิลค่าไฟบ้านเราจริงไหม ไฟทางหลวงใครจ่ายค่าไฟ ข่าว

เช็คให้ชัด ค่าไฟส่องถนน อยู่ในบิลค่าไฟบ้านเราจริงไหม ไฟทางหลวงใครจ่ายค่าไฟ

58 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สส.ไอซ์ เห็นใจ สส.ภูมิใจไทย ต้องมาโอ๋ “ไชยชนก” ป้องโครงการ “TH-AI Passport”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ศุภจี” ยืนยันปุ๋ยไม่ขาดแคลน ดูแลราคาอย่างเหมาะสม พร้อมจับมือกับภาคเอกชน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ทัพเรือฯ สั่งสอบแล้ว น้องทหาร โดนรุ่นพี่เผาของสงวน ยึดมั่นในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เชียร์ลีดเดอร์สาวไต้หวัน ถูกแฟนคลับใช้มีดทำร้ายที่คอ เป็นแผล 5 ซม. เจ็บหนัก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! ศาลสั่งจำคุก “ปู มัณฑนา” 2 ปี ไม่รอลงอาญา คดีแจ้งความเท็จ “ลูกหมี รัศมี”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เตือน เจ้าของหอพัก ห้ามเก็บ &quot;ค่าน้ำ-ค่าไฟ&quot; แพง ฝ่าฝืนคุก 1 ปี ปรับ 2 แสน เศรษฐกิจ

เตือน เจ้าของหอพัก ห้ามเก็บ “ค่าน้ำ-ค่าไฟ” แพง ฝ่าฝืนคุก 1 ปี ปรับ 2 แสน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รัฐบาลสั่งติดตามใกล้ชิด เหตุอุโมงค์ดอยหลวงถล่ม เสียชีวิต 2 ศพ เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียน ฉีดวัคซีน HPV ฟรี หมดเขต 26 มิ.ย. 69 เช็กที่นี่ ข่าว

สภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียน ฉีดวัคซีน HPV ฟรี หมดเขต 26 มิ.ย. 69 เช็กที่นี่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ป้อม ภาวุธ” เผยกำลังรวบรวมข้อมูล เข้าแจง DSI หลังตกเป็นผู้ต้องสงสัยคดี Forex

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อ.วีระ เตือน ข้าราชการก็ไม่รอด หากการคลังรัฐวิกฤต ตัดสวัสดิการ ลดเงินเดือน เศรษฐกิจ

อ.วีระ เตือน ข้าราชการก็ไม่รอด หากการคลังรัฐวิกฤต ตัดสวัสดิการ ลดเงินเดือน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ชาวกัมพูชางง หลังรัฐบาลแบน “Discord” อ้างเกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมาย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดรามา &quot;เอวา&quot; รำถวายปู่ภุชงค์นาคราช รับรู้สึกเสียใจ มีเวลาซ้อมแค่ 3 วัน บันเทิง

“เอวา” รำถวายปู่ภุชงค์นาคราช โดนวิจารณ์หนัก รับรู้สึกเสียใจ มีเวลาซ้อมแค่ 3 วัน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

บุกตรวจปาร์ตี้เกย์ ชลบุรี หลังรับแจ้งลอบเสพ “ป็อปเปอร์” ตรวจปัสสาวะ 38 ราย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์

LINE MAN ผ่านการรับรอง Telepharmacy จาก อย. ขยายบริการสุขภาพดิจิทัลผ่าน LINE MAN MART

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
2 แม่ลูก จับล็อกแขน เก้าอี้ฟาดหัวนาน 10 นาที ฉุนเพื่อนร่วมงานเก็บมือถือได้ไม่คืน ข่าวอาชญากรรม

2 แม่ลูก จับล็อกแขน เก้าอี้ฟาดหัวนาน 10 นาที ฉุนเพื่อนร่วมงานเก็บมือถือได้ไม่คืน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สถานี Mellow POP ประกาศยุติจัดรายการ 30 มิ.ย. ยังเปิดเพลงบนเว็ปตามเดิม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ราคาทองคำวันนี้ 22 มิถุนายน 69 เปิดตลาดเขียว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตารางคะแนนวอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 หลังจบสนาม 2 ทีมชาติไทยปลอดภัยแค่ไหน วอลเลย์บอล

ตารางคะแนนวอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 หลังจบสนาม 2 ทีมชาติไทยปลอดภัยแค่ไหน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ชายขับจักรยานยนต์ ชนขอบทางด่วนดาวคะนอง ตายสยองหัวหลุด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สะพัด! “นายกอังกฤษ” เตรียมลาออกวันจันทร์นี้ หลังเจอแรงกดดันถาโถมต่อเนื่อง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 22 มิ.ย. 2569 10:39 น.| อัปเดต: 22 มิ.ย. 2569 10:39 น.
69
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

หญิงปวดหัวเรื้อรัง 2 ปี หมอชี้กินช็อกโกแลตมากไป สุดท้ายเป็นเนื้องอกในสมอง

เผยแพร่: 22 มิถุนายน 2569
ตำรวจ CIB แทงหนุ่มจิตเวชสาหัส หน้าร้านค้าสีคิ้ว อ้างป้องกันตัวขณะแย่งมีด

ตำรวจ CIB แทงหนุ่มจิตเวชสาหัส หน้าร้านค้าสีคิ้ว อ้างป้องกันตัวขณะแย่งมีด

เผยแพร่: 22 มิถุนายน 2569
อัปเดตอันดับโลก วอลเลย์บอลหญิงไทย หลังจบ VNL สนาม 2

อัปเดตอันดับโลก วอลเลย์บอลหญิงไทย หลังจบ VNL สนาม 2

เผยแพร่: 22 มิถุนายน 2569
เช็คให้ชัด ค่าไฟส่องถนน อยู่ในบิลค่าไฟบ้านเราจริงไหม ไฟทางหลวงใครจ่ายค่าไฟ

เช็คให้ชัด ค่าไฟส่องถนน อยู่ในบิลค่าไฟบ้านเราจริงไหม ไฟทางหลวงใครจ่ายค่าไฟ

เผยแพร่: 22 มิถุนายน 2569
Back to top button