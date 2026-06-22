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สภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียน ฉีดวัคซีน HPV ฟรี หมดเขต 26 มิ.ย. 69 เช็กที่นี่
สภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียนวัคซีน HPV ฟรีรอบ 3 จำกัด 80 คนต่อวัน หญิงไทยอายุ 9-26 ปี หมดเขต 26 มิถุนายน 2569 นี้
สภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูก 2 สายพันธุ์ (รอบที่ 3) สำหรับสำหรับผู้หญิงไทย อายุ 9–26 ปี ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีน HPV มาก่อน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
เพราะ “มะเร็งปากมดลูก” เป็นโรคที่สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน การฉีดวัคซีน HPV ช่วยลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งปากมดลูกและโรคที่เกี่ยวข้องจากการติดเชื้อ HPV ได้ เปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ – 26 มิถุนายน 2569 หรือจนกว่าวัคซีนจะหมด
รับจำนวนจำกัดเพียงวันละ 80 คนเท่านั้น ป้องกันก่อน อุ่นใจกว่า ดูแลสุขภาพวันนี้เพื่ออนาคตที่มั่นใจ ลงทะเบียนรับวัคซีนได้ที่ https://forms.gle/4TMQ4zgcRxtoMYMp8
หมายเหตุ
- รับจำนวนจำกัดต่อวัน
- งดรับ Walk-in ทุกกรณี
- กรุณามาตามวันและเวลาที่ได้รับนัดหมาย
- แนะนำให้เข้ารับบริการในช่วงเช้า เนื่องจากช่วงบ่ายอาจมีผู้รับบริการจำนวนมากและใช้เวลารอนานขึ้น
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