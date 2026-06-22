“ป้อม ภาวุธ” เผยกำลังรวบรวมข้อมูล เข้าแจง DSI หลังตกเป็นผู้ต้องสงสัยคดี Forex
ป้อม ภาวุธ สส.พรรคประชาชน เผยกำลังรวบรวมข้อมูล เข้าแจง DSI หลังตกเป็นผู้ต้องสงสัยคดี Forex ยินดีให้ความร่วมมือเต็มที่
จากกรณี DSI กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กรายงานถึงปฏิบัติการตรวจค้น Shutdown the laundering ปราบเครือข่ายลงทุน Forex โดยคาดว่ามีนักการเมืองและบุคคลในวงการบันเทิงที่เกี่ยวข้อง ก่อนที่ทาง DSI จะระบุว่า ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ สส.พรรคประชาชน เป็นผู้ต้องสงสัย และทางเจ้าตัวระบุว่าตนเทรดทองและไม่ได้เกี่ยวข้องกับขบวนการ Forex นั้น
ล่าสุด ป้อม ภาวุธ ระบุว่า “ช่วงนี้ผมกำลังเตรียมและรวบรวมข้อมูล เพื่อชี้แจ้งกับ DSI อยู่ ยินดีให้ความร่วมมือเต็มที่ครับ”
ก่อนจะเขียนเพิ่มเติมว่า “เนื่องจาก เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อหลายปีแล้ว ทำให้ต้องใช้เวลาพอสมควรรวบรวมเอกสารหลักฐานและข้อเท็จจริงทั้งหมด ผมได้เริ่มกระบวนการในการขอเอกสารจากสถาบันการเงินต่างๆ เพื่อชี้แจงข้อมูลกับ DSI และพรรค ในลำดับต่อไป”
ก่อนหน้านี้นายภาวุธระบุว่า ก่อนเข้ามาทำงานการเมืองเต็มตัว ตนเคยประกอบธุรกิจหลายประเภท ทั้งการค้าออนไลน์ ระบบชำระเงินออนไลน์ และ Technology Provider รวมถึงรับเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทในประเทศและบริษัทที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ซึ่งเป็นเรื่องปกติของธุรกิจออนไลน์
อย่างไรก็ตาม สำหรับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ ภาวุธยืนยันว่าได้ลาออกจากการเป็นกรรมการและขายหุ้นทั้งหมดออกไปแล้วก่อนเข้าทำงานการเมืองเต็มตัว จึงไม่สามารถให้ความเห็นใด ๆ เกี่ยวกับบริษัทดังกล่าว เพราะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอีกต่อไป
ในส่วนของเงิน 28 ล้านบาทที่ DSI กล่าวอ้างนั้น ภาวุธชี้แจงว่าเมื่อ 3 ปีที่แล้ว ตนเปิดบัญชีลงทุนซื้อขายทองคำผ่านระบบ Gold Trading กับผู้ให้บริการผ่านตัวแทน (Broker) ซึ่งเป็นการลงทุนทั่วไปที่ประชาชนจำนวนมากเข้าร่วม ลักษณะการลงทุนจะมีการฝากและถอนเงินเข้าออกบัญชีซื้อขายหลายครั้งตามจังหวะตลาด
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