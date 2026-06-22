อ.วีระ เตือน ข้าราชการก็ไม่รอด หากการคลังรัฐวิกฤต ตัดสวัสดิการ ลดเงินเดือน

ในรายการ ฟังหูไว้หู เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2569 อาจารย์วีระ ธีรภัทร ได้หยิบยกประเด็นเรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำของบุคลากรภาครัฐ มาวิเคราะห์ให้เห็นถึงสัญญาณเตือนภัยทางเศรษฐกิจที่อาจส่งผลกระทบต่อข้าราชการในอนาคต
อาจารย์วีระชี้ว่า งบประมาณรายจ่ายประจำสำหรับบุคลากรของรัฐในปี 2570 มีมูลค่าสูงถึงประมาณ 852,600 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 820,000 ล้านบาท ตัวเลขมีแนวโน้มขยับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ยิ่งไปกว่านั้น หากรวมรายการค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการรักษาพยาบาล 94,000 ล้านบาท และงบกลางสำหรับเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญ 390,000 ล้านบาท เข้าไปด้วย งบประมาณในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคนภาครัฐจะพุ่งสูงขึ้นเกือบ 1 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณ 30% ของงบประมาณแผ่นดินทั้งหมด
คำเตือนถึงข้าราชการ
อาจารย์วีระเน้นย้ำว่า หากประเทศต้องเผชิญกับวิกฤตทางการคลัง รายจ่ายประจำโดยเฉพาะ เงินเดือนและค่าจ้างข้าราชการ คือสิ่งแรกๆ ที่รัฐบาลจำเป็นต้องพิจารณาปรับลด เปรียบเทียบได้กับการที่บริษัทเอกชนต้องลดเงินเดือนหรือเลิกจ้างพนักงานเมื่อประสบปัญหาขาดทุน ภาครัฐเองก็มีประสบการณ์ในอดีตที่ทำเช่นเดียวกัน
สัญญาณเตือนระดับไฟเหลือง: แม้ปัจจุบันจะยังไม่ถึงจุดวิกฤต แต่สถานการณ์ถือว่าอยู่ในระดับ “ไฟเหลือง” ที่ข้าราชการไม่สามารถนิ่งดูดายได้
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น หากงบประมาณมีปัญหา มาตรการที่รัฐอาจต้องใช้คือการตัดสวัสดิการ, การชะลอการขึ้นเงินเดือน, การลดเงินเดือน หรือแม้กระทั่งโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด (Early Retire) เพื่อลดจำนวนบุคลากร
โดยสรุป อาจารย์วีระต้องการสื่อสารให้ข้าราชการและบุคลากรของรัฐตระหนักถึงสถานะการเงินการคลังของประเทศ เพราะหากรัฐบาลมีปัญหา ข้าราชการซึ่งกินเงินเดือนจากภาษีของประชาชนก็จะได้รับผลกระทบโดยตรงเช่นกัน
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