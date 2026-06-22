“เอวา” รำถวายปู่ภุชงค์นาคราช โดนวิจารณ์หนัก รับรู้สึกเสียใจ มีเวลาซ้อมแค่ 3 วัน
วิจารณ์หนัก! ดรามา “เอวา” รำถวายปู่ภุชงค์นาคราช รับรู้สึกเสียใจ มีเวลาซ้อมแค่ 3 วัน ยันทำทำดีที่สุดแล้ว ไปเพราะใจศรัทธาจริง ๆ
กลายเป็นประเด็นดรามาสนั่นโซเชียล เมื่อ เอวา ปวรวรรณ ทายาทธุรกิจหมื่นล้าน เดินทางไปร่วมรำถวายพิธีบวงสรวงปู่ภุชงค์นาคราช ที่ จ.กระบี่ โลกออนไลน์พากันวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับท่ารำถวายที่ดูแปลกตาไป
ผู้ใช้งานโซเชียลต่างแสดงความคิดเห็นมากมาย เช่น “ทำไมเราดูรำแปลก ๆ รึว่าเรารุ้สึกคนเดียว” , “นางไม่ได้ซ้อมมาก่อนใช่ไหม” , “เรื่องรำไม่ติดเลย เค้ามีความตั้งใจ แต่ใครเป็นคนเลือกชุด ทำไมเลือกได้แบบไม่พอดีเลย ชุดสวยนะแต่มันไม่เข้ารูป เลยดูตรงทื้อไปหมด”
“อันนี้คือรำแล้วเหรอ เหมือนรำส่ง ๆ ไปงั้น ว่าแต่นางคือใครอะ” , “จ้างครูสอนสักนิดก่อนรำจริงน่าจะดีกว่านี้นะคะ” , “แค่รำไม่เก่งก็มีคนด่า เหลือจะเชื่อ คนเราไม่ได้เก่งทุกเรื่องทุกอย่างทุกคนจริง ๆ นะ ไม่ต้องไปยุ่งเรื่องเขาหรอกหาเงินให้ได้เยอะ ๆ เหมือนเขานั่น เว้าดู๋คัก”
ต่อมา เวลา ได้แสดงความคิดเห็นตอบกลับต่อกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่า “ขอบคุณขาวกระบี่ทุกคนที่มาต้อนรับหนูและพี่เบลล่าอย่างอบอุ่นเมื่อวานนะคะ ต้องขอโทษด้วยจริง ๆ หนูไม่เคยรําในชีวิตเลยค่ะเพราะหนูเรียนโรงเรียนอินเตอร์มาตลอด และหนูมีเวลาซ้อมแค่ 3 วัน และจริง ๆ เต้นผิดด้วยค่ะ แต่ไปต่อได้ แอบเฟลและเสียใจ แต่ทำดีที่สุดแล้ว ไปเพราะใจศรัทธาและรักปู่ภุชงค์มาก ๆ ค่ะ”
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