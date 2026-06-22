ชาวกัมพูชางง หลังรัฐบาลแบน “Discord” อ้างเกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมาย
ชาวกัมพูชางง หลังรัฐบาลแบน “Discord” พร้อมกับเว็บไซต์อื่นๆรวม 31 ราย อ้างเกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมายและพนันออนไลน์
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน เว็บไซต์ Cambojanews รายงานว่า โฆษกกระทรวงไปรษณีย์และโทรคมนาคมของกัมพูชาได้ออกมายืนยันว่าทางกัมูชาได้ทำการบล็อคเว็บไซต์จำนวน 31 แห่งรายการ โดยอ้างว่าเกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์และสิ่งผิดกฎหมาย
โดยเว็บไซต์ที่ถูกแบนนั้นมี Discord แอปพูดคุยชื่อดัง และ Patreon ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่เปิดให้ผู้ใช้บริการสามารถจ่ายค่าบริการสมัครสมาชิกเพื่อสนับสนุนเหล่าครีเอเตอร์
ซึ่งทางโฆษกได้กล่าวเพียงสั้นๆว่าการตัดสินใจดังกล่าวนี้เพื่อเป็นการปกป้องประโยชน์และความปลอดภัยของสาธารณะ
สำหรับการแบนครั้งนี้เกิดขึ้นภายหลังจากที่รัฐบาลกัมพูชากวาดล้างเว็บพนันหรือสถานีที่ที่ใช้ว่าจ้างสแกมเมอร์ อย่างไรก็ตาม Telegram ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มหลักยังไม่ถูกแบนแต่อย่างใด
ทั้งนี้เว็บไซต์ Cambojanews ยังรายงานเพิ่มเติมว่า ประชาชนชาวกัมพูชาได้ตั้งคำถามถึงการแบนครั้งนี้ โดยเฉพาะแอป Discord ซึ่งเป็นช่องทางพูดคุยชื่อดัง
โดยผู้ใช้บริการที่ขอไม่เปิดเผยชื่อกล่าวว่า เขาใช้ Discord ในการหารายได้จากการไลฟ์สตรีมเล่นเกม และยังใช้เป็นช่องทางติดต่อสื่อสาร และเพราะเหตุใดเว็ปไซต์ดังกล่าวถูกเล็งเป้า ขณะที่เว็ปไซต์อื่นๆที่มีลักษณะคล้ายกันกลับไม่โดนแบน
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