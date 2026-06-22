บุกตรวจปาร์ตี้เกย์ ชลบุรี หลังรับแจ้งลอบเสพ “ป็อปเปอร์” ตรวจปัสสาวะ 38 ราย
บุกตรวจปาร์ตี้ชลบุรี หลังรับแจ้งลอบเสพ “ป็อปเปอร์” ในปาร์ตี้เกย์ สุดท้ายตรวจปัสสาวะ 38 ราย ไม่พบสารเสพติด
สำนักงาน ป.ป.ส. ได้รับการร้องเรียนผ่านสายด่วน 1386 ว่ามีการรวมตัวกันเสพสารระเหยป็อปเปอร์ บริเวณพูลวิลลาแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
ต่อมาได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่บูรณาการกำลังร่วมกับตำรวจกองกำกับการสืบสวน ตำรวจภูธรภาค 2 และ สภ.เสม็ด เข้าตรวจสอบตามเรื่องร้องเรียน
จากการตรวจสอบพบการจัดปาร์ตี้ของกลุ่มชายรักชายที่บ้านหลังหนึ่งในพื้นที่ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี มีผู้เข้าร่วมงานทั้งหมด 38 ราย เจ้าหน้าที่จึงได้เข้าตรวจค้นโดยมีผู้จัดงานนำตรวจ
ผลการตรวจค้นปรากฏว่าไม่พบสิ่งผิดกฎหมายและยาเสพติดภายในบ้าน ขณะที่ผลการตรวจปัสสาวะผู้เข้าร่วมงานทั้ง 38 ราย ก็ไม่พบสารเสพติดในร่างกายแต่อย่างใด
อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดของเหลวบรรจุในขวดขนาด 40 มิลลิลิตร จำนวน 4 ขวด พร้อมขวดเปล่าขนาดเดียวกันอีก 6 ขวด ส่งให้พนักงานสอบสวน สภ.เสม็ด นำไปตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ หากผลตรวจออกมาเป็นยาเสพติด วัตถุออกฤทธิ์ หรือสารระเหยตามประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564 ก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติดได้ที่สายด่วน ป.ป.ส. 1386
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เกย์นที พ้นโทษ หลังได้รับพระราชทานอภัยโทษ เตรียมออกจากเรือนจำ
- มาเลย์ทลายปาร์ตี้ชาวเกย์ มั่วยาในโรงแรมหรู สลด พบชายเสียชีวิตปริศน
- “เจสัน คอลลิน” อดีตนักบาสคนแรกที่เปิดตัวว่าเป็นเกย์ เสียชีวิตจากมะเร็งสมอง วัย 47 ปี
ติดตาม The Thaiger บน Google News: