ข่าวอาชญากรรม

2 แม่ลูก จับล็อกแขน เก้าอี้ฟาดหัวนาน 10 นาที ฉุนเพื่อนร่วมงานเก็บมือถือได้ไม่คืน

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 22 มิ.ย. 2569 09:30 น.| อัปเดต: 22 มิ.ย. 2569 09:30 น.
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2 แม่ลูก จับล็อกแขน เก้าอี้ฟาดหัวนาน 10 นาที ฉุนเพื่อนร่วมงานเก็บมือถือได้ไม่คืน

หญิงวัย 35 ปี เก็บมือถือเพื่อนร่วมงานไปร้านปลดล็อกไอคลาวด์ สองแม่ลูกเจ้าของเครื่องตามจีพีเอสเจอตัวรุมทำร้ายเจ็บหนัก

ผู้สื่อข่าว รายงาน หญิงอายุ 35 ปี อาศัยในห้องเช่า อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เก็บโทรศัพท์มือถือของเพื่อนร่วมงานได้ แทนที่จะคืนเจ้าของกลับนำโทรศัพท์ไปร้านมือถือกลางตลาดเพื่อให้ช่างปลดล็อกไอคลาวด์หวังจะเก็บไว้ใช้เอง ทว่าร้านโทรศัพท์ปฏิเสธรับปลดล็อกเครื่องให้

ระหว่างที่ผู้บาดเจ็บนั่งอยู่เก้าอี้หน้าร้าน สองแม่ลูกเจ้าของโทรศัพท์ใช้ระบบ GPS ติดตามตำแหน่งจนมาเจอตัว แม่พุ่งเข้าล็อกแขนจากด้านหลังเพื่อไม่ให้ขัดขืน ลูกสาวลงมือทำร้ายร่างกายหลายครั้ง ภาพจากกล้องวงจรปิดเผยให้เห็นช่วงที่ลูกสาวคว้าเก้าอี้ฟาดหัวผู้บาดเจ็บ ชาวบ้านตะโกนห้าม เจ้าหน้าที่ตลาดพยายามเข้าห้าม สองแม่ลูกไม่สนใจ ยังคงลงมือทำร้ายนานกว่า 10 นาที

ตำรวจ สภ.บางพลี เดินทางมาถึงที่เกิดเหตุ เชิญทั้งสองฝ่ายไปพบพนักงานสอบสวน ผู้บาดเจ็บยอมรับผิด คืนโทรศัพท์ ยอมจ่ายเงินชดใช้ค่าเสียหาย 10,000 บาทให้แม่ลูกคู่กรณี จากนั้นจึงเดินทางกลับมาพักที่ห้องเช่า

ช่วงแรกอาการบาดเจ็บยังไม่แสดงออกชัดเจน เวลาต่อมาอาการเริ่มทรุดลง เพื่อนข้างห้องกลับมาจากที่ทำงาน ผู้บาดเจ็บจึงขอให้เพื่อนช่วยแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยเพื่อขอนำส่งโรงพยาบาล

เจ้าหน้าที่กู้ภัยบางพลีเดินทางไปตรวจสอบห้องพัก พบผู้บาดเจ็บมีแผลปูดบวมที่เบ้าตาทั้งสองข้าง ศีรษะ จมูก มีร่องรอยเขียวช้ำตามร่างกาย เจ้าหน้าที่เร่งปฐมพยาบาล นำตัวส่งโรงพยาบาล

ผู้บาดเจ็บยืนยันจะแจ้งความดำเนินคดีกับสองแม่ลูกฐานทำร้ายร่างกาย แม้ตนจะทำผิดแต่ได้ชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงิน 10,000 บาท คืนทรัพย์สินไปหมดแล้ว

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 22 มิ.ย. 2569 09:30 น.| อัปเดต: 22 มิ.ย. 2569 09:30 น.
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Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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