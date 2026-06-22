การเงินเศรษฐกิจ

ราคาทองคำวันนี้ 22 มิถุนายน 69 เปิดตลาดเขียว

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 22 มิ.ย. 2569 09:21 น.| อัปเดต: 22 มิ.ย. 2569 09:21 น.
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สมาคมค้าทองคำ รายงาน ราคาทองวันนี้ 22 มิถุนายน 2569 ประกาศครั้งที่ 1 เวลา 09.07 น. ทองคำวันนี้ปรับตัว เพิ่มขึ้น 450 บาท จากราคาปิดครั้งก่อน

  • ทองคำแท่ง 96.5% รับซื้อบาทละ 65,150 บาท ขายออกบาทละ 65,350 บาท
  • ทองรูปพรรณ 96.5% รับซื้อบาทละ 63,853.92 บาท ขายออกบาทละ 66,150 บาท

ราคาทองคำวันนี้ 22 มิถุนายน 69 เปิดตลาดเขียว

ภาพรวมตลาดทองคำโลก

ทิศทางราคาทองในประเทศที่ขยับขึ้นวันนี้ สวนทางกับภาพรวมตลาดทองคำโลกที่ยังอยู่ในช่วงปรับฐานลง โดยราคาทองคำตลาดโลกร่วงลงมาอยู่ที่ราว 4,150 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน และมีแนวโน้มปรับลดลงต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่สาม โดยมีแรงกดดันจากการแข็งค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐและความคาดหวังว่านโยบายการเงินจะเข้มงวดขึ้น

ปัจจัยหลักมาจากท่าทีของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ที่แม้จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ตามเดิม แต่ส่งสัญญาณเข้มงวดมากขึ้น โดยเงินดอลลาร์พุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบหนึ่งปี ขณะที่คณะกรรมการเฟดจำนวน 9 จาก 19 คน คาดว่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยอย่างน้อยหนึ่งครั้งในปีนี้ และตลาดให้น้ำหนักราว 70% ว่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยภายในเดือนกันยายน

ความเชื่อมั่นที่อ่อนลงสะท้อนผ่านการปรับลดเป้าราคาของวาณิชธนกิจรายใหญ่ โดยโกลด์แมน แซคส์ ได้ปรับลดคาดการณ์ราคาทองคำสิ้นปี 2569 ลงมาอยู่ที่ 4,900 ดอลลาร์ต่อออนซ์ จากเดิม 5,400 ดอลลาร์

หากมองภาพใหญ่ ราคาทองคำในปีนี้ผ่านช่วงผันผวนอย่างหนัก โดยเคยทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 5,595.75 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2569 ก่อนจะปรับตัวลงมาราว 25% จากจุดสูงสุดดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ตลาดยังมีแรงพยุงเชิงโครงสร้างจากแรงซื้อของธนาคารกลางทั่วโลก โดยสภาทองคำโลก (WGC) ประเมินว่ามีการซื้อสุทธิถึง 244 ตันในไตรมาสแรกของปี 2569 และจีนได้เพิ่มทุนสำรองทองคำต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 18 ติดต่อกัน

โดยสรุป ราคาทองในประเทศวันนี้ปรับขึ้น 450 บาท ส่วนหนึ่งได้รับอิทธิพลจากค่าเงินบาท แต่ในระยะสั้นตลาดทองคำโลกยังถูกกดดันจากเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าและแนวโน้มดอกเบี้ยขาขึ้น ขณะที่ปัจจัยพยุงระยะยาวยังคงเป็นแรงซื้อจากธนาคารกลางและความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์

หมายเหตุ ราคาในประเทศอ้างอิงจากประกาศสมาคมค้าทองคำในภาพ ส่วนข้อมูลตลาดโลกเป็นข้อมูลล่าสุดที่ค้นได้ ราคาทองมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างวัน หากต้องการให้ผมอัปเดตราคาสปอตล่าสุดอีกครั้งก่อนเผยแพร่ หรือทำเวอร์ชันสั้นสำหรับโพสต์ Facebook บอกได้ครับ

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 22 มิ.ย. 2569 09:21 น.| อัปเดต: 22 มิ.ย. 2569 09:21 น.
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Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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