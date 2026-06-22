ราคาทองคำวันนี้ 22 มิถุนายน 69 เปิดตลาดเขียว

สมาคมค้าทองคำ รายงาน ราคาทองวันนี้ 22 มิถุนายน 2569 ประกาศครั้งที่ 1 เวลา 09.07 น. ทองคำวันนี้ปรับตัว เพิ่มขึ้น 450 บาท จากราคาปิดครั้งก่อน
- ทองคำแท่ง 96.5% รับซื้อบาทละ 65,150 บาท ขายออกบาทละ 65,350 บาท
- ทองรูปพรรณ 96.5% รับซื้อบาทละ 63,853.92 บาท ขายออกบาทละ 66,150 บาท
ภาพรวมตลาดทองคำโลก
ทิศทางราคาทองในประเทศที่ขยับขึ้นวันนี้ สวนทางกับภาพรวมตลาดทองคำโลกที่ยังอยู่ในช่วงปรับฐานลง โดยราคาทองคำตลาดโลกร่วงลงมาอยู่ที่ราว 4,150 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน และมีแนวโน้มปรับลดลงต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่สาม โดยมีแรงกดดันจากการแข็งค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐและความคาดหวังว่านโยบายการเงินจะเข้มงวดขึ้น
ปัจจัยหลักมาจากท่าทีของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ที่แม้จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ตามเดิม แต่ส่งสัญญาณเข้มงวดมากขึ้น โดยเงินดอลลาร์พุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบหนึ่งปี ขณะที่คณะกรรมการเฟดจำนวน 9 จาก 19 คน คาดว่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยอย่างน้อยหนึ่งครั้งในปีนี้ และตลาดให้น้ำหนักราว 70% ว่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยภายในเดือนกันยายน
ความเชื่อมั่นที่อ่อนลงสะท้อนผ่านการปรับลดเป้าราคาของวาณิชธนกิจรายใหญ่ โดยโกลด์แมน แซคส์ ได้ปรับลดคาดการณ์ราคาทองคำสิ้นปี 2569 ลงมาอยู่ที่ 4,900 ดอลลาร์ต่อออนซ์ จากเดิม 5,400 ดอลลาร์
หากมองภาพใหญ่ ราคาทองคำในปีนี้ผ่านช่วงผันผวนอย่างหนัก โดยเคยทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 5,595.75 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2569 ก่อนจะปรับตัวลงมาราว 25% จากจุดสูงสุดดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ตลาดยังมีแรงพยุงเชิงโครงสร้างจากแรงซื้อของธนาคารกลางทั่วโลก โดยสภาทองคำโลก (WGC) ประเมินว่ามีการซื้อสุทธิถึง 244 ตันในไตรมาสแรกของปี 2569 และจีนได้เพิ่มทุนสำรองทองคำต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 18 ติดต่อกัน
โดยสรุป ราคาทองในประเทศวันนี้ปรับขึ้น 450 บาท ส่วนหนึ่งได้รับอิทธิพลจากค่าเงินบาท แต่ในระยะสั้นตลาดทองคำโลกยังถูกกดดันจากเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าและแนวโน้มดอกเบี้ยขาขึ้น ขณะที่ปัจจัยพยุงระยะยาวยังคงเป็นแรงซื้อจากธนาคารกลางและความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์
หมายเหตุ ราคาในประเทศอ้างอิงจากประกาศสมาคมค้าทองคำในภาพ ส่วนข้อมูลตลาดโลกเป็นข้อมูลล่าสุดที่ค้นได้ ราคาทองมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างวัน หากต้องการให้ผมอัปเดตราคาสปอตล่าสุดอีกครั้งก่อนเผยแพร่ หรือทำเวอร์ชันสั้นสำหรับโพสต์ Facebook บอกได้ครับ
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