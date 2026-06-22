สถานี Mellow POP ประกาศยุติจัดรายการ 30 มิ.ย. ยังเปิดเพลงบนเว็ปตามเดิม
สถานี Mellow POP ประกาศข่าวเสร้า ทีมดีเจเตรียมยุติจัดรายการ 30 มิ.ย. ยังเปิดเพลงบนเว็ปตามเดิม ขอบคุณช่วงเวลาตลอดกว่า 4 ปี
เพจเฟซบุ๊ก Mellow POP สถานีวิทยุ ได้ออกมาแจ้งข่าวเศร้า จะยุติการจัดรายการตั้งแต่วันที่ 30 มิ.ย. 69 เป็นต้นไป ขอบคุณผู้ฟังทุกคนที่ทำให้พวกเราเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความสุข เสียงหัวเราะ และความทรงจำที่ดีตลอดมา กำลังใจจากทุกคนมีความหมายมากมายกับพวกเราเป็นอย่างยิ่ง แม้วันนี้อาจไม่ได้เห็นการจัดรายการของทีมดีเจแล้ว Mellow POP ยังคงเดินหน้าผลิตคอนเทนต์ดีๆ และเปิดเพลงบนแพลตฟอร์มออนไลน์เหมือนเดิม หวังว่าทุกท่านยังคงให้ความสนับสนุนพวกเราต่อไปในอนาคต
โดยทางสถานียังระบุอีกว่า “ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา พวกเราทีมงานและดีเจของ Mellow POP ได้รับโอกาส อันมีค่าในการเป็นส่วนหนึ่งผ่านเสียงเพลงและเรื่องราวต่างๆที่ได้ร่วมกันแบ่งปัน และเป็นส่วนหนึ่งที่ได้มอบความสุขที่ผ่านมาตลอดระยะเวลากว่า 4 ปี วันนี้ขอแจ้ง ให้ทราบว่า การจัดรายการจะสิ้นสุดลงในวันที่ 30 มิถุนายน 2569 นี้
โดยเป็นการปิดฉากการเดินทางบทหนึ่งที่เต็มไปด้วยความทรงจำ ความผูกพัน และมิตรภาพที่ดีระหว่างพวกเรากับผู้ฟังผู้ชมทุกคนที่ติดตามฟังรายการ และขอขอบคุณสำหรับความไว้วางใจ การสนับสนุนของทุกค่ายเพลง ค่ายหนังที่ส่งศิลปิน ดารา มาโดยตลอด
ทั้งนี้การเปิดเพลงในแพลตฟอร์มออนไลน์ Website, Application Mellow POP รวมถึงการผลิตคอนเทนต์ต่างๆ ในทุกช่องทางโซเชียล ยังดำเนินต่อไป สุดท้ายนี้ หวังว่าเราคงมีโอกาสได้พบกันใหม่ ในช่วงเวลาอันเหมาะสม”
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