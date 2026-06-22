ตารางคะแนนวอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 หลังจบสนาม 2 ทีมชาติไทยปลอดภัยแค่ไหน
ตารางคะแนนวอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 หลังจบสัปดาห์ที่ 2 (ลงเล่นครบทีมละ 8 นัด)
- สหรัฐอเมริกา 8-7-1 (21:6) 20 คะแนน
- บราซิล 8-7-1 (23:10) 20 คะแนน
- อิตาลี 8-6-2 (20:9) 18 คะแนน
- โปแลนด์ 8-6-2 (21:12) 17 คะแนน
- ญี่ปุ่น 8-6-2 (19:12) 16 คะแนน
- ตุรกี 8-6-2 (19:13) 15 คะแนน
- แคนาดา 8-5-3 (19:14) 15 คะแนน
- จีน 8-5-3 (18:14) 14 คะแนน
- เนเธอร์แลนด์ 8-4-4 (15:12) 12 คะแนน
- เช็กเกีย 8-4-4 (12:14) 11 คะแนน
- เยอรมนี 8-3-5 (15:18) 11 คะแนน
- เบลเยียม 8-3-5 (13:21) 8 คะแนน
- เซอร์เบีย 8-2-6 (15:18) 10 คะแนน
- ไทย 8-2-6 (12:19) 9 คะแนน
- ยูเครน 8-2-6 (12:22) 6 คะแนน
- บัลแกเรีย 8-2-6 (8:20) 5 คะแนน
- สาธารณรัฐโดมินิกัน 8-1-7 (8:22) 5 คะแนน
- ฝรั่งเศส 8-1-7 (9:23) 4 คะแนน
ภาพรวมผลงานสาวไทยที่ผ่านมา
จบสองสัปดาห์แรก วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยรั้งอันดับ 14 ของตาราง ด้วยสถิติชนะ 2 แพ้ 6 เก็บได้ 9 คะแนน โดยทั้งสองชัยชนะเกิดขึ้นในเกมเปิดบ้านที่อินดอร์ สเตเดียม หัวหมาก ช่วงสัปดาห์ที่ 2 คือการบุกทุบบัลแกเรีย 3-0 เซต เฉือนแคนาดา 3-1 เซต ท่ามกลางกองเชียร์เต็มความจุสนาม
อย่างไรก็ตาม สาวไทยมาปิดท้ายสัปดาห์ที่ 2 ด้วยความพ่ายแพ้ต่อเนเธอร์แลนด์ ทีมอันดับ 8 ของโลก ไปแบบสู้สุดใจ 0-3 เซต (23-25, 22-25, 15-25) ทำให้จบโปรแกรมในบ้านด้วยผลงานชนะ 2 แพ้ 2
ประเด็นที่ต้องจับตาคือศึกหนีตกชั้น เพราะ VNL ปีนี้ใช้กติกาใหม่ที่ทีมรั้งอันดับสุดท้าย (อันดับ 18) เมื่อจบรอบแรกจะตกชั้นและหมดสิทธิ์ลงเล่นในปี 2027 ทันที ปัจจุบันไทยยังมีระยะห่างพอประมาณเหนือกลุ่มท้ายตารางอย่างยูเครน บัลแกเรีย โดมินิกัน และฝรั่งเศส แต่ก็ยังประมาทไม่ได้ เพราะทุกแต้มมีความหมายต่อการอยู่รอด
สำหรับโปรแกรมสัปดาห์ที่ 3 ระหว่างวันที่ 8-12 กรกฎาคม 2569 ที่เมืองคันไซ ประเทศญี่ปุ่น ถือว่าหนักหน่วงอย่างยิ่ง เพราะสาวไทยถูกจับสลากพบกับทีมแถวหน้าของโลกรวด ทั้งสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น บราซิล และตุรกี จึงเป็นบททดสอบสำคัญว่าสาวไทยจะเก็บแต้มหนีโซนอันตรายได้มากน้อยแค่ไหน ก่อนถึงรอบตัดสินที่จะคัด 7 ทีมที่ดีที่สุดบวกเจ้าภาพ เข้าไปเล่นรอบสุดท้ายที่มาเก๊า ระหว่างวันที่ 22-26 กรกฎาคม 2569
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