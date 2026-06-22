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ตารางคะแนนวอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 หลังจบสนาม 2 ทีมชาติไทยปลอดภัยแค่ไหน

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 22 มิ.ย. 2569 09:13 น.| อัปเดต: 22 มิ.ย. 2569 09:13 น.
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ตารางคะแนนวอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 หลังจบสนาม 2 ทีมชาติไทยปลอดภัยแค่ไหน

ตารางคะแนนวอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 หลังจบสัปดาห์ที่ 2 (ลงเล่นครบทีมละ 8 นัด)

  1. สหรัฐอเมริกา 8-7-1 (21:6) 20 คะแนน
  2. บราซิล 8-7-1 (23:10) 20 คะแนน
  3. อิตาลี 8-6-2 (20:9) 18 คะแนน
  4. โปแลนด์ 8-6-2 (21:12) 17 คะแนน
  5. ญี่ปุ่น 8-6-2 (19:12) 16 คะแนน
  6. ตุรกี 8-6-2 (19:13) 15 คะแนน
  7. แคนาดา 8-5-3 (19:14) 15 คะแนน
  8. จีน 8-5-3 (18:14) 14 คะแนน
  9. เนเธอร์แลนด์ 8-4-4 (15:12) 12 คะแนน
  10. เช็กเกีย 8-4-4 (12:14) 11 คะแนน
  11. เยอรมนี 8-3-5 (15:18) 11 คะแนน
  12. เบลเยียม 8-3-5 (13:21) 8 คะแนน
  13. เซอร์เบีย 8-2-6 (15:18) 10 คะแนน
  14. ไทย 8-2-6 (12:19) 9 คะแนน
  15. ยูเครน 8-2-6 (12:22) 6 คะแนน
  16. บัลแกเรีย 8-2-6 (8:20) 5 คะแนน
  17. สาธารณรัฐโดมินิกัน 8-1-7 (8:22) 5 คะแนน
  18. ฝรั่งเศส 8-1-7 (9:23) 4 คะแนน

ภาพรวมผลงานสาวไทยที่ผ่านมา

จบสองสัปดาห์แรก วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยรั้งอันดับ 14 ของตาราง ด้วยสถิติชนะ 2 แพ้ 6 เก็บได้ 9 คะแนน โดยทั้งสองชัยชนะเกิดขึ้นในเกมเปิดบ้านที่อินดอร์ สเตเดียม หัวหมาก ช่วงสัปดาห์ที่ 2 คือการบุกทุบบัลแกเรีย 3-0 เซต เฉือนแคนาดา 3-1 เซต ท่ามกลางกองเชียร์เต็มความจุสนาม

อย่างไรก็ตาม สาวไทยมาปิดท้ายสัปดาห์ที่ 2 ด้วยความพ่ายแพ้ต่อเนเธอร์แลนด์ ทีมอันดับ 8 ของโลก ไปแบบสู้สุดใจ 0-3 เซต (23-25, 22-25, 15-25) ทำให้จบโปรแกรมในบ้านด้วยผลงานชนะ 2 แพ้ 2

ประเด็นที่ต้องจับตาคือศึกหนีตกชั้น เพราะ VNL ปีนี้ใช้กติกาใหม่ที่ทีมรั้งอันดับสุดท้าย (อันดับ 18) เมื่อจบรอบแรกจะตกชั้นและหมดสิทธิ์ลงเล่นในปี 2027 ทันที ปัจจุบันไทยยังมีระยะห่างพอประมาณเหนือกลุ่มท้ายตารางอย่างยูเครน บัลแกเรีย โดมินิกัน และฝรั่งเศส แต่ก็ยังประมาทไม่ได้ เพราะทุกแต้มมีความหมายต่อการอยู่รอด

สำหรับโปรแกรมสัปดาห์ที่ 3 ระหว่างวันที่ 8-12 กรกฎาคม 2569 ที่เมืองคันไซ ประเทศญี่ปุ่น ถือว่าหนักหน่วงอย่างยิ่ง เพราะสาวไทยถูกจับสลากพบกับทีมแถวหน้าของโลกรวด ทั้งสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น บราซิล และตุรกี จึงเป็นบททดสอบสำคัญว่าสาวไทยจะเก็บแต้มหนีโซนอันตรายได้มากน้อยแค่ไหน ก่อนถึงรอบตัดสินที่จะคัด 7 ทีมที่ดีที่สุดบวกเจ้าภาพ เข้าไปเล่นรอบสุดท้ายที่มาเก๊า ระหว่างวันที่ 22-26 กรกฎาคม 2569

ตารางคะแนนวอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 หลังจบสนาม 2 ทีมชาติไทยปลอดภัยแค่ไหน

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 22 มิ.ย. 2569 09:13 น.| อัปเดต: 22 มิ.ย. 2569 09:13 น.
76
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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