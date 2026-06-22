ชายขับจักรยานยนต์ ชนขอบทางด่วนดาวคะนอง ตายสยองหัวหลุด
ชายขับจักรยานยนต์ ชนขอบทางด่วนดาวคะนอง ตายสยองหัวหลุด ตำรวจคาดน่าจะมาจากที่ผู้ตายขับรถด้วยความเร็วก่อนจะเสียการควบคุม
ร.ต.ท.ปริตร ศรีหรั่งไพโรจน์ รองสารวัตร (สอบสวน) สน.บางมด ได้รับแจ้งเหตุรถจักรยานยนต์ พุ่งชนราวเหล็กกั้นขอบทาง บนทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ทางด่วนดาวคะนอง) ก่อนถึงด่านเก็บค่าผ่านทางประมาณ 300 เมตร แขวงบางมด เขตจอมทอง กทม. มีรายงานผู้เสียชีวิตจึงประสานกำลังลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
เมื่อไปถึงพบรถจักรยานยนต์ในสภาพล้มและได้รับความเสียหายอย่างหนัก ใกล้กันพบร่างผู้เสียชีวิต ทราบชื่อภายหลังคือ นายสมัย อายุ 56 ปี สภาพมีบาดแผลรุนแรงจากแรงกระแทกหลายแห่ง โดยพบชิ้นส่วนของร่างกาย โดยเฉพาะศีรษะกระจัดกระจายอยู่ในบริเวณใกล้เคียง
จากการตรวจสอบบริเวณจุดเกิดเหตุ พบว่าราวเหล็กกั้นขอบทางมีร่องรอยการเฉี่ยวชนอย่างรุนแรง รวมทั้งมีคราบเลือดติดอยู่บนโครงสร้างเหล็ก สันนิษฐานเบื้องต้นว่า ผู้เสียชีวิตอาจขับขี่รถจักรยานยนต์มาด้วยความเร็ว ก่อนจะสูญเสียการควบคุมรถและพุ่งชนราวกั้นอย่างเต็มแรง
อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่สรุปสาเหตุของอุบัติเหตุ เนื่องจากไม่พบคู่กรณีในที่เกิดเหตุ โดยจะเร่งตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณใกล้เคียง รวมถึงรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของเหตุการณ์ครั้งนี้
ในเบื้องต้น เจ้าหน้าที่ได้มอบหมายให้อาสาสมัครนำร่างผู้เสียชีวิตส่งชันสูตรอย่างละเอียดที่ภาควิชานิติเวชศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช ก่อนประสานญาติเพื่อรับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป
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