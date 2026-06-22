สะพัด! “นายกอังกฤษ” เตรียมลาออกวันจันทร์นี้ หลังเจอแรงกดดันถาโถมต่อเนื่อง
วงในเผย เคียร์ สตาร์เมอร์ นายกรัฐมนตรีอังกฤษ เตรียมลาออกวันจันทร์นี้ หลังเจอแรงกดดันถาโถมต่อเนื่อง จากความพ่ายแพ้เลือกตั้งท้องถิ่น
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน สำนักข่าว BBC รายงานว่า เซอร์ เคียร์ สตาร์เมอร์ นายกรัฐมนตรีอังกฤษจะลาออกจากตำแหน่งอย่างเร็วที่สุดในวันจันทร์นี้ ภายหลังจากที่เจอแรงกดดันมหาศาล และจะเปิดทางให้ แอนดี้ เบิร์นแฮม ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่แทน
แม้ว่าก่อนหน้านี้ เขาจะยืนกรานว่าเขาจะไม่ลาออกจากตำแหน่ง และจะบริหารประเทศอังกฤษต่อไป แต่บรรยากาศของรัฐบาลเปลี่ยนไปอย่างมากในช่วง 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา
นายกอังกฤษ กล่าวว่าเขาพร้อมจะทำทุกอย่างเพื่อผลประโยชน์ของประเทศ และเขากำลังสะท้อนถึงความท้าทายที่เขาเผชิญและความเป็นจริง
โดยการกดดันครั้งนี้เป็นผลจากการเลือกตั้งท้องถิ่นเมื่อ ซึ่งผลการเลือกตั้งถือว่าเป็นหายนะสำหรับนายสตาร์เมอร์และพรรคแรงงาน โดยจำนวนเก้าอี้สมาชิกสภาเทศบาลลดลงไปอย่างมาก และมีจำนวนสมาชิกสภาเทศบาลน้อยกว่าพรรคปฏิรูปสหราชอาณาจักรที่คว้าไป 1,451 ที่ในการเลือกตั้งที่ผ่านมา
รวมถึงชัยชนะผลการเลือกตั้งซ่อมเมกเกอร์ฟิลด์ ในเกรทแมนเชสเตอร์ ของแอนดี้ เบิร์นแฮม อย่างถล่มทลาย เป็นเหมือนฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้นายสตาร์เมอร์อาจจะเลือกลาออกในที่สุด
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