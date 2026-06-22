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โฆษกกองทัพบก โต้ไม่ได้ละเมิดอธิปไตยกัมพูชา หลังปักธงไทยและเชิญขึ้นยอดเสา

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 22 มิ.ย. 2569 08:25 น.| อัปเดต: 22 มิ.ย. 2569 08:25 น.
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โฆษกกองทัพบก โต้ไม่ได้ละเมิดอธิปไตยกัมพูชา หลังปักธงไทยและเชิญขึ้นยอดเสา ยืนยันไม่ได้มีการเผาคลังสินค้าตามที่เขมรอ้าง

พล.ต.วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก ให้สัมภาษณ์ชี้แจง จากกรณีที่รัฐบาลกัมพูชาออกแถลงการณ์ยื่นประท้วงประเทศไทย โดยมีข้อกล่าวอ้างเกี่ยวกับกองทัพไทยได้นำธงชาติไทยไปปักและเชิญขึ้นสู่ยอดเสาภายในดินแดนของกัมพูชาอันเป็นการละเมิดอธิปไตยของกัมพูชา

โดย พล.ต.วินธัย ระบุว่า การดำเนินการดังกล่าวไม่ได้ละเมิด หรือรุกล้ำอธิปไตยกัมพูชาอย่างที่กล่าวอ้าง การดำเนินการดังกล่าวอยู่ภายในขอบเขตพื้นที่อธิปไตยของไทย

ในส่วนของกรณีที่มีการกล่าวอ้างว่า ฝ่ายไทยเป็นผู้วางเพลิงคลังสินค้าภายในพื้นที่บริเวณช่องจอม ซึ่งเป็นพื้นที่ของประเทศไทยนั้น จากการประสานงานกับหน่วยในพื้นทิ่ ไม่ปรากฏข้อเท็จจริง หรือหลักฐานใดที่บ่งชี้ว่ามีการวางเพลิงแต่อย่างใด โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเพียงเหตุเพลิงไหม้และดับไปเองในพื้นที่รกร้างซึ่งไม่มีผู้พักอาศัย และไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยได้เข้าควบคุมพื้นที่และตรวจสอบโดยทันที

สำหรับกรณีที่มีการกล่าวอ้างว่าฝ่ายไทยก่อสร้างรั้วคอนกรีตบริเวณพื้นที่ปราสาทตาควายนั้น กองทัพขอชี้แจงว่า ฝ่ายไทยไม่ได้มีการก่อสร้างรั้วคอนกรีตตามที่มีการกล่าวอ้าง แต่เป็นการจัดวางแนวป้องกันเพื่อความมั่นคงโดยใช้แท่งแบริเออร์เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่กำลังพลและลดความเสี่ยงจากการเผชิญหน้า อันเป็นมาตรการด้านความปลอดภัยที่ดำเนินการภายในพื้นที่ที่ฝ่ายไทยรับผิดชอบ

กองทัพยึดมั่นในข้อตกลงที่ทั้งสองประเทศมีร่วมกัน โดยให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาผ่านกลไกทวิภาคี ภายใต้หลักสันติวิธี เพื่อธำรงไว้ซึ่งเสถียรภาพ ความสงบเรียบร้อย ในบริเวณพื้นที่ชายแดน

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 22 มิ.ย. 2569 08:25 น.| อัปเดต: 22 มิ.ย. 2569 08:25 น.
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Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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