นักร้องสาวอิหร่าน พร้อมนักดนตรีถูกเฆี่ยน 74 ครั้ง เหตุขึ้นแสดงโดยไม่สวมฮิญาบ
ปาราสตู อาห์มาดี นักร้องสาวอิหร่าน พร้อมนักดนตรีรวมถึงทีมงาน รวม 9 คนถูกเฆี่ยน 74 ครั้ง เหตุไลฟ์สดขึ้นแสดงโดยไม่สวมฮิญาบ
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน สำนักข่าว เดอะการ์เดียน รายงานว่า นักร้องสาว ปาราสตู อาห์มาดี พร้อมด้วยสมาชิกทีมฝ่ายผลิตและนักดนตรี รวม 9 คน ถูกพิพากษาเฆี่ยน 74 ครั้ง ภายหลังจากที่แสดงคอนเสิร์ตผ่านยูทูปโดยไม่สวมฮิญาบ
โดยอ้างอิงจากเอกสารในจังหวัดโกม ประเทศอิหร่าน ยังได้สั่งห้ามไม่ให้นักร้องสาวเดินทางออกนอกประเทศเป็นระยะเวลา 2 ปี รวมถึง ห้ามประกอบกิจกรรมทางศิลปะเป็นเวลาสองปี ในข้อหาที่รวมถึงการล่วงละเมิดศีลธรรมอันดีของสังคมด้วยการผลิตและเผยแพร่ “เนื้อหาที่หยาบคายและผิดศีลธรรม” ทางออนไลน์
แม้ว่าสื่ออิหร่านจะไม่ได้เผยแพร่ข่าวดังกล่าว แต่คดีนี้ถูกเผยแพร่โดยกลุ่มนักเรียกร้องสิทธิมนุษยชน ซึ่งทางกลุ่มระบุอีกว่า รูปแบบการจับกุมและดำเนินคดีทางกฎหมายต่อศิลปินที่ออกมาต่อต้านระบอบการปกครองอย่างเปิดเผย สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามในวงกว้างเพื่อยับยั้งการแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างทางวัฒนธรรม
สำหรับการจับกุมในคดีดังกล่าวนั้นต้องย้อนกลับไปเมื่อช่วงเดือนธันวาคม 2567 โดยเธอได้แสดงคอนเสิร์ตไลฟ์สดผ่านยูทูปโดยไม่สวมฮิญาบ ซึ่งภายหลังการแสดงเธอก็ได้ถูกจับกุมพร้อมกับทีมผู้ผลิตและนักดนตรี ก่อนได้รับปล่อยตัวออกมา จนกระทั้งนำไปสู่การพิพากษา
ทั้งนี้ในปัจจุบันคลิปการแสดงยังไม่ได้ถูกลบออกจากยูทูปและมีผู้เข้าชมแล้วกว่า 3 ล้านครั้ง
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