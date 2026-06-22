ข่าวต่างประเทศ

นักร้องสาวอิหร่าน พร้อมนักดนตรีถูกเฆี่ยน 74 ครั้ง เหตุขึ้นแสดงโดยไม่สวมฮิญาบ

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 22 มิ.ย. 2569 08:14 น.| อัปเดต: 22 มิ.ย. 2569 08:14 น.
146

ปาราสตู อาห์มาดี นักร้องสาวอิหร่าน พร้อมนักดนตรีรวมถึงทีมงาน รวม 9 คนถูกเฆี่ยน 74 ครั้ง เหตุไลฟ์สดขึ้นแสดงโดยไม่สวมฮิญาบ

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน สำนักข่าว เดอะการ์เดียน รายงานว่า นักร้องสาว ปาราสตู อาห์มาดี พร้อมด้วยสมาชิกทีมฝ่ายผลิตและนักดนตรี รวม 9 คน ถูกพิพากษาเฆี่ยน 74 ครั้ง ภายหลังจากที่แสดงคอนเสิร์ตผ่านยูทูปโดยไม่สวมฮิญาบ

โดยอ้างอิงจากเอกสารในจังหวัดโกม ประเทศอิหร่าน ยังได้สั่งห้ามไม่ให้นักร้องสาวเดินทางออกนอกประเทศเป็นระยะเวลา 2 ปี รวมถึง ห้ามประกอบกิจกรรมทางศิลปะเป็นเวลาสองปี ในข้อหาที่รวมถึงการล่วงละเมิดศีลธรรมอันดีของสังคมด้วยการผลิตและเผยแพร่ “เนื้อหาที่หยาบคายและผิดศีลธรรม” ทางออนไลน์

แม้ว่าสื่ออิหร่านจะไม่ได้เผยแพร่ข่าวดังกล่าว แต่คดีนี้ถูกเผยแพร่โดยกลุ่มนักเรียกร้องสิทธิมนุษยชน ซึ่งทางกลุ่มระบุอีกว่า รูปแบบการจับกุมและดำเนินคดีทางกฎหมายต่อศิลปินที่ออกมาต่อต้านระบอบการปกครองอย่างเปิดเผย สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามในวงกว้างเพื่อยับยั้งการแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างทางวัฒนธรรม

สำหรับการจับกุมในคดีดังกล่าวนั้นต้องย้อนกลับไปเมื่อช่วงเดือนธันวาคม 2567 โดยเธอได้แสดงคอนเสิร์ตไลฟ์สดผ่านยูทูปโดยไม่สวมฮิญาบ ซึ่งภายหลังการแสดงเธอก็ได้ถูกจับกุมพร้อมกับทีมผู้ผลิตและนักดนตรี ก่อนได้รับปล่อยตัวออกมา จนกระทั้งนำไปสู่การพิพากษา

ทั้งนี้ในปัจจุบันคลิปการแสดงยังไม่ได้ถูกลบออกจากยูทูปและมีผู้เข้าชมแล้วกว่า 3 ล้านครั้ง

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

หญิงปวดหัวเรื้อรัง 2 ปี หมอชี้กินช็อกโกแลตมากไป สุดท้ายเป็นเนื้องอกในสมอง

11 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“เลาฟั้ง” สส.พรรคประชาชนโผล่เบรก อย่ามั่วเซฟทับลาน คนอยู่ก่อน ขีดเส้นป่าทีหลัง

13 นาที ที่แล้ว
ตำรวจ CIB แทงหนุ่มจิตเวชสาหัส หน้าร้านค้าสีคิ้ว อ้างป้องกันตัวขณะแย่งมีด ข่าวอาชญากรรม

ตำรวจ CIB แทงหนุ่มจิตเวชสาหัส หน้าร้านค้าสีคิ้ว อ้างป้องกันตัวขณะแย่งมีด

29 นาที ที่แล้ว
อัปเดตอันดับโลก วอลเลย์บอลหญิงไทย หลังจบ VNL สนาม 2 วอลเลย์บอล

อัปเดตอันดับโลก วอลเลย์บอลหญิงไทย หลังจบ VNL สนาม 2

46 นาที ที่แล้ว
เช็คให้ชัด ค่าไฟส่องถนน อยู่ในบิลค่าไฟบ้านเราจริงไหม ไฟทางหลวงใครจ่ายค่าไฟ ข่าว

เช็คให้ชัด ค่าไฟส่องถนน อยู่ในบิลค่าไฟบ้านเราจริงไหม ไฟทางหลวงใครจ่ายค่าไฟ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สส.ไอซ์ เห็นใจ สส.ภูมิใจไทย ต้องมาโอ๋ “ไชยชนก” ป้องโครงการ “TH-AI Passport”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ศุภจี” ยืนยันปุ๋ยไม่ขาดแคลน ดูแลราคาอย่างเหมาะสม พร้อมจับมือกับภาคเอกชน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ทัพเรือฯ สั่งสอบแล้ว น้องทหาร โดนรุ่นพี่เผาของสงวน ยึดมั่นในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เชียร์ลีดเดอร์สาวไต้หวัน ถูกแฟนคลับใช้มีดทำร้ายที่คอ เป็นแผล 5 ซม. เจ็บหนัก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! ศาลสั่งจำคุก “ปู มัณฑนา” 2 ปี ไม่รอลงอาญา คดีแจ้งความเท็จ “ลูกหมี รัศมี”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เตือน เจ้าของหอพัก ห้ามเก็บ &quot;ค่าน้ำ-ค่าไฟ&quot; แพง ฝ่าฝืนคุก 1 ปี ปรับ 2 แสน เศรษฐกิจ

เตือน เจ้าของหอพัก ห้ามเก็บ “ค่าน้ำ-ค่าไฟ” แพง ฝ่าฝืนคุก 1 ปี ปรับ 2 แสน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รัฐบาลสั่งติดตามใกล้ชิด เหตุอุโมงค์ดอยหลวงถล่ม เสียชีวิต 2 ศพ เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียน ฉีดวัคซีน HPV ฟรี หมดเขต 26 มิ.ย. 69 เช็กที่นี่ ข่าว

สภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียน ฉีดวัคซีน HPV ฟรี หมดเขต 26 มิ.ย. 69 เช็กที่นี่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ป้อม ภาวุธ” เผยกำลังรวบรวมข้อมูล เข้าแจง DSI หลังตกเป็นผู้ต้องสงสัยคดี Forex

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อ.วีระ เตือน ข้าราชการก็ไม่รอด หากการคลังรัฐวิกฤต ตัดสวัสดิการ ลดเงินเดือน เศรษฐกิจ

อ.วีระ เตือน ข้าราชการก็ไม่รอด หากการคลังรัฐวิกฤต ตัดสวัสดิการ ลดเงินเดือน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ชาวกัมพูชางง หลังรัฐบาลแบน “Discord” อ้างเกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมาย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดรามา &quot;เอวา&quot; รำถวายปู่ภุชงค์นาคราช รับรู้สึกเสียใจ มีเวลาซ้อมแค่ 3 วัน บันเทิง

“เอวา” รำถวายปู่ภุชงค์นาคราช โดนวิจารณ์หนัก รับรู้สึกเสียใจ มีเวลาซ้อมแค่ 3 วัน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

บุกตรวจปาร์ตี้เกย์ ชลบุรี หลังรับแจ้งลอบเสพ “ป็อปเปอร์” ตรวจปัสสาวะ 38 ราย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์

LINE MAN ผ่านการรับรอง Telepharmacy จาก อย. ขยายบริการสุขภาพดิจิทัลผ่าน LINE MAN MART

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
2 แม่ลูก จับล็อกแขน เก้าอี้ฟาดหัวนาน 10 นาที ฉุนเพื่อนร่วมงานเก็บมือถือได้ไม่คืน ข่าวอาชญากรรม

2 แม่ลูก จับล็อกแขน เก้าอี้ฟาดหัวนาน 10 นาที ฉุนเพื่อนร่วมงานเก็บมือถือได้ไม่คืน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สถานี Mellow POP ประกาศยุติจัดรายการ 30 มิ.ย. ยังเปิดเพลงบนเว็ปตามเดิม

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ราคาทองคำวันนี้ 22 มิถุนายน 69 เปิดตลาดเขียว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตารางคะแนนวอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 หลังจบสนาม 2 ทีมชาติไทยปลอดภัยแค่ไหน วอลเลย์บอล

ตารางคะแนนวอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 หลังจบสนาม 2 ทีมชาติไทยปลอดภัยแค่ไหน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ชายขับจักรยานยนต์ ชนขอบทางด่วนดาวคะนอง ตายสยองหัวหลุด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สะพัด! “นายกอังกฤษ” เตรียมลาออกวันจันทร์นี้ หลังเจอแรงกดดันถาโถมต่อเนื่อง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 22 มิ.ย. 2569 08:14 น.| อัปเดต: 22 มิ.ย. 2569 08:14 น.
146
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

“เลาฟั้ง” สส.พรรคประชาชนโผล่เบรก อย่ามั่วเซฟทับลาน คนอยู่ก่อน ขีดเส้นป่าทีหลัง

เผยแพร่: 22 มิถุนายน 2569
ตำรวจ CIB แทงหนุ่มจิตเวชสาหัส หน้าร้านค้าสีคิ้ว อ้างป้องกันตัวขณะแย่งมีด

ตำรวจ CIB แทงหนุ่มจิตเวชสาหัส หน้าร้านค้าสีคิ้ว อ้างป้องกันตัวขณะแย่งมีด

เผยแพร่: 22 มิถุนายน 2569
อัปเดตอันดับโลก วอลเลย์บอลหญิงไทย หลังจบ VNL สนาม 2

อัปเดตอันดับโลก วอลเลย์บอลหญิงไทย หลังจบ VNL สนาม 2

เผยแพร่: 22 มิถุนายน 2569
เช็คให้ชัด ค่าไฟส่องถนน อยู่ในบิลค่าไฟบ้านเราจริงไหม ไฟทางหลวงใครจ่ายค่าไฟ

เช็คให้ชัด ค่าไฟส่องถนน อยู่ในบิลค่าไฟบ้านเราจริงไหม ไฟทางหลวงใครจ่ายค่าไฟ

เผยแพร่: 22 มิถุนายน 2569
Back to top button