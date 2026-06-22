ข่าว

เพจฝันร้ายบางพลู 122 แจงเพิ่มเติมไม่ได้มีการเหยียบตอ พร้อมเผยสาเหตุปิดเพจ

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 22 มิ.ย. 2569 08:00 น.| อัปเดต: 22 มิ.ย. 2569 08:00 น.
75

เพจฝันร้ายบางพลู 122 แจงเพิ่มเติมไม่ได้มีการเหยียบตอ พร้อมเผยสาเหตุปิดเพจ เนื่องจากไม่สามารถทำตามที่ตั้งใจได้ เปลี่ยนแปลงด้วยตัวคนเดียวไม่ได้

จากกรณีที่เพจเฟซบุ๊ก ฝันร้ายบางพลู 122 ได้ออกมาประกาศปิดเพจและได้มีการตั้งข้อสงสังในสื่อสังคมออนไลน์ เนื่องจากเพจข่าวสารของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ไทรน้อย, สภ.บางบัวทอง ได้ปิดตัวในระยะเวลาใกล้เคียงกัน และทำให้ชาวเน็ตต้องข้อสงสัยว่ามีเบื้องหลังอะไรหรือไม่นั้น

ล่าสุดเพจฝันร้ายบางพลู 122 ออกมาชี้แจงเพิ่มเติมว่า “สวัสดีครับทุกท่านขออนุญาตชี้แจง

1.ความตั้งใจแรกที่จัดทำเพจ
ตัวกระผมเองจัดทำเพจขึ้นมาเพื่อให้สังคมเห็นว่า
ตำรวจปฏิบัติหน้างานต้องเจออะไรบ้าง คนประเภทไหนบ้าง ประชาชนรู้และเคารพกฎหมายมากแค่ไหน และต้องการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ที่เปรียบเสมือนบ้าน ให้ ประชาชนรู้และเคารพกฎหมายมากขึ้น

2.อยากเป็นอินฟลู ?
ส่วนตัวไม่ได้มีความคิดที่อยากจะเป็นอย่างนั้น ความตั้งใจแรกก็คืออย่างที่กล่าวไว้ข้างต้น ถึงไม่ได้จัดทำเพจแต่ก็ยังต้องปฏิบัติหน้าที่เหมือนเดิม เพียงแต่ไม่ได้นำมาโพสต์อีก

3.เหยียบตอ ?
ส่วนตัวไม่ได้ไปมีปัญหากับผู้ใด ทางผู้บังคับบัญชายังติดต่อมาสอบถามและให้ความเป็นห่วงใยช่วยเหลืออยู่ครับ

4.ปิดเพจเพราะ ?
ตามที่กล่าวไว้ “ คนเดียวไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้” เนื่องจากผมไม่สามารถทำตามที่ตั้งใจได้และไม่มีความเปลี่ยนแปลงแม้แต่เล็กน้อย ประชาชนยังย้อนศร ฝ่าไฟแดง และอื่นๆ และไม่ได้มีความเกรงกลัวต่อกฎหมายบ้านเมือง ผมจึงไม่ทำเพจต่อแต่ก็จะปฏิบัติหน้าที่เหมือนเดิมตามความตั้งใจแรก

5.หลุดโฟกัส
ส่วนตัวผมปฏิบัติหน้าที่ในสายงานป้องกันปราบปราม งานสายตรวจ มีหน้าที่ตรวจพื้นที่ระงับเหตุและเฝ้าระวังเหตุ จึงทำให้ไม่มีอำนาจในทางจราจรแต่คนเข้าใจผิด ได้มีการนำผมไปต่อว่าหรือนำผมไปแซะในพื้นที่อื่นๆ เพียงเพราะผมได้มีการดำเนินการคนที่ย้อนศรตั้งแต่แรกคนจึงคิดว่าผมทำได้ทุกอย่าง

เมื่อวานเดินทางและติดอยู่บนช่องเย็น จังหวัดกำแพงเพชร ไม่มีสัญญาณ จึงไม่รู้ข่าวสารว่าเกิดอะไรขึ้น”

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

หญิงปวดหัวเรื้อรัง 2 ปี หมอชี้กินช็อกโกแลตมากไป สุดท้ายเป็นเนื้องอกในสมอง

19 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“เลาฟั้ง” สส.พรรคประชาชนโผล่เบรก อย่ามั่วเซฟทับลาน คนอยู่ก่อน ขีดเส้นป่าทีหลัง

21 นาที ที่แล้ว
ตำรวจ CIB แทงหนุ่มจิตเวชสาหัส หน้าร้านค้าสีคิ้ว อ้างป้องกันตัวขณะแย่งมีด ข่าวอาชญากรรม

ตำรวจ CIB แทงหนุ่มจิตเวชสาหัส หน้าร้านค้าสีคิ้ว อ้างป้องกันตัวขณะแย่งมีด

37 นาที ที่แล้ว
อัปเดตอันดับโลก วอลเลย์บอลหญิงไทย หลังจบ VNL สนาม 2 วอลเลย์บอล

อัปเดตอันดับโลก วอลเลย์บอลหญิงไทย หลังจบ VNL สนาม 2

53 นาที ที่แล้ว
เช็คให้ชัด ค่าไฟส่องถนน อยู่ในบิลค่าไฟบ้านเราจริงไหม ไฟทางหลวงใครจ่ายค่าไฟ ข่าว

เช็คให้ชัด ค่าไฟส่องถนน อยู่ในบิลค่าไฟบ้านเราจริงไหม ไฟทางหลวงใครจ่ายค่าไฟ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สส.ไอซ์ เห็นใจ สส.ภูมิใจไทย ต้องมาโอ๋ “ไชยชนก” ป้องโครงการ “TH-AI Passport”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ศุภจี” ยืนยันปุ๋ยไม่ขาดแคลน ดูแลราคาอย่างเหมาะสม พร้อมจับมือกับภาคเอกชน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ทัพเรือฯ สั่งสอบแล้ว น้องทหาร โดนรุ่นพี่เผาของสงวน ยึดมั่นในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เชียร์ลีดเดอร์สาวไต้หวัน ถูกแฟนคลับใช้มีดทำร้ายที่คอ เป็นแผล 5 ซม. เจ็บหนัก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! ศาลสั่งจำคุก “ปู มัณฑนา” 2 ปี ไม่รอลงอาญา คดีแจ้งความเท็จ “ลูกหมี รัศมี”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เตือน เจ้าของหอพัก ห้ามเก็บ &quot;ค่าน้ำ-ค่าไฟ&quot; แพง ฝ่าฝืนคุก 1 ปี ปรับ 2 แสน เศรษฐกิจ

เตือน เจ้าของหอพัก ห้ามเก็บ “ค่าน้ำ-ค่าไฟ” แพง ฝ่าฝืนคุก 1 ปี ปรับ 2 แสน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รัฐบาลสั่งติดตามใกล้ชิด เหตุอุโมงค์ดอยหลวงถล่ม เสียชีวิต 2 ศพ เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียน ฉีดวัคซีน HPV ฟรี หมดเขต 26 มิ.ย. 69 เช็กที่นี่ ข่าว

สภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียน ฉีดวัคซีน HPV ฟรี หมดเขต 26 มิ.ย. 69 เช็กที่นี่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ป้อม ภาวุธ” เผยกำลังรวบรวมข้อมูล เข้าแจง DSI หลังตกเป็นผู้ต้องสงสัยคดี Forex

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อ.วีระ เตือน ข้าราชการก็ไม่รอด หากการคลังรัฐวิกฤต ตัดสวัสดิการ ลดเงินเดือน เศรษฐกิจ

อ.วีระ เตือน ข้าราชการก็ไม่รอด หากการคลังรัฐวิกฤต ตัดสวัสดิการ ลดเงินเดือน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ชาวกัมพูชางง หลังรัฐบาลแบน “Discord” อ้างเกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมาย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดรามา &quot;เอวา&quot; รำถวายปู่ภุชงค์นาคราช รับรู้สึกเสียใจ มีเวลาซ้อมแค่ 3 วัน บันเทิง

“เอวา” รำถวายปู่ภุชงค์นาคราช โดนวิจารณ์หนัก รับรู้สึกเสียใจ มีเวลาซ้อมแค่ 3 วัน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

บุกตรวจปาร์ตี้เกย์ ชลบุรี หลังรับแจ้งลอบเสพ “ป็อปเปอร์” ตรวจปัสสาวะ 38 ราย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์

LINE MAN ผ่านการรับรอง Telepharmacy จาก อย. ขยายบริการสุขภาพดิจิทัลผ่าน LINE MAN MART

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
2 แม่ลูก จับล็อกแขน เก้าอี้ฟาดหัวนาน 10 นาที ฉุนเพื่อนร่วมงานเก็บมือถือได้ไม่คืน ข่าวอาชญากรรม

2 แม่ลูก จับล็อกแขน เก้าอี้ฟาดหัวนาน 10 นาที ฉุนเพื่อนร่วมงานเก็บมือถือได้ไม่คืน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สถานี Mellow POP ประกาศยุติจัดรายการ 30 มิ.ย. ยังเปิดเพลงบนเว็ปตามเดิม

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ราคาทองคำวันนี้ 22 มิถุนายน 69 เปิดตลาดเขียว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตารางคะแนนวอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 หลังจบสนาม 2 ทีมชาติไทยปลอดภัยแค่ไหน วอลเลย์บอล

ตารางคะแนนวอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 หลังจบสนาม 2 ทีมชาติไทยปลอดภัยแค่ไหน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ชายขับจักรยานยนต์ ชนขอบทางด่วนดาวคะนอง ตายสยองหัวหลุด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สะพัด! “นายกอังกฤษ” เตรียมลาออกวันจันทร์นี้ หลังเจอแรงกดดันถาโถมต่อเนื่อง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 22 มิ.ย. 2569 08:00 น.| อัปเดต: 22 มิ.ย. 2569 08:00 น.
75
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

หญิงปวดหัวเรื้อรัง 2 ปี หมอชี้กินช็อกโกแลตมากไป สุดท้ายเป็นเนื้องอกในสมอง

เผยแพร่: 22 มิถุนายน 2569

“เลาฟั้ง” สส.พรรคประชาชนโผล่เบรก อย่ามั่วเซฟทับลาน คนอยู่ก่อน ขีดเส้นป่าทีหลัง

เผยแพร่: 22 มิถุนายน 2569
ตำรวจ CIB แทงหนุ่มจิตเวชสาหัส หน้าร้านค้าสีคิ้ว อ้างป้องกันตัวขณะแย่งมีด

ตำรวจ CIB แทงหนุ่มจิตเวชสาหัส หน้าร้านค้าสีคิ้ว อ้างป้องกันตัวขณะแย่งมีด

เผยแพร่: 22 มิถุนายน 2569
อัปเดตอันดับโลก วอลเลย์บอลหญิงไทย หลังจบ VNL สนาม 2

อัปเดตอันดับโลก วอลเลย์บอลหญิงไทย หลังจบ VNL สนาม 2

เผยแพร่: 22 มิถุนายน 2569
Back to top button