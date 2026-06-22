เพจฝันร้ายบางพลู 122 แจงเพิ่มเติมไม่ได้มีการเหยียบตอ พร้อมเผยสาเหตุปิดเพจ
เพจฝันร้ายบางพลู 122 แจงเพิ่มเติมไม่ได้มีการเหยียบตอ พร้อมเผยสาเหตุปิดเพจ เนื่องจากไม่สามารถทำตามที่ตั้งใจได้ เปลี่ยนแปลงด้วยตัวคนเดียวไม่ได้
จากกรณีที่เพจเฟซบุ๊ก ฝันร้ายบางพลู 122 ได้ออกมาประกาศปิดเพจและได้มีการตั้งข้อสงสังในสื่อสังคมออนไลน์ เนื่องจากเพจข่าวสารของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ไทรน้อย, สภ.บางบัวทอง ได้ปิดตัวในระยะเวลาใกล้เคียงกัน และทำให้ชาวเน็ตต้องข้อสงสัยว่ามีเบื้องหลังอะไรหรือไม่นั้น
ล่าสุดเพจฝันร้ายบางพลู 122 ออกมาชี้แจงเพิ่มเติมว่า “สวัสดีครับทุกท่านขออนุญาตชี้แจง
1.ความตั้งใจแรกที่จัดทำเพจ
ตัวกระผมเองจัดทำเพจขึ้นมาเพื่อให้สังคมเห็นว่า
ตำรวจปฏิบัติหน้างานต้องเจออะไรบ้าง คนประเภทไหนบ้าง ประชาชนรู้และเคารพกฎหมายมากแค่ไหน และต้องการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ที่เปรียบเสมือนบ้าน ให้ ประชาชนรู้และเคารพกฎหมายมากขึ้น
2.อยากเป็นอินฟลู ?
ส่วนตัวไม่ได้มีความคิดที่อยากจะเป็นอย่างนั้น ความตั้งใจแรกก็คืออย่างที่กล่าวไว้ข้างต้น ถึงไม่ได้จัดทำเพจแต่ก็ยังต้องปฏิบัติหน้าที่เหมือนเดิม เพียงแต่ไม่ได้นำมาโพสต์อีก
3.เหยียบตอ ?
ส่วนตัวไม่ได้ไปมีปัญหากับผู้ใด ทางผู้บังคับบัญชายังติดต่อมาสอบถามและให้ความเป็นห่วงใยช่วยเหลืออยู่ครับ
4.ปิดเพจเพราะ ?
ตามที่กล่าวไว้ “ คนเดียวไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้” เนื่องจากผมไม่สามารถทำตามที่ตั้งใจได้และไม่มีความเปลี่ยนแปลงแม้แต่เล็กน้อย ประชาชนยังย้อนศร ฝ่าไฟแดง และอื่นๆ และไม่ได้มีความเกรงกลัวต่อกฎหมายบ้านเมือง ผมจึงไม่ทำเพจต่อแต่ก็จะปฏิบัติหน้าที่เหมือนเดิมตามความตั้งใจแรก
5.หลุดโฟกัส
ส่วนตัวผมปฏิบัติหน้าที่ในสายงานป้องกันปราบปราม งานสายตรวจ มีหน้าที่ตรวจพื้นที่ระงับเหตุและเฝ้าระวังเหตุ จึงทำให้ไม่มีอำนาจในทางจราจรแต่คนเข้าใจผิด ได้มีการนำผมไปต่อว่าหรือนำผมไปแซะในพื้นที่อื่นๆ เพียงเพราะผมได้มีการดำเนินการคนที่ย้อนศรตั้งแต่แรกคนจึงคิดว่าผมทำได้ทุกอย่าง
เมื่อวานเดินทางและติดอยู่บนช่องเย็น จังหวัดกำแพงเพชร ไม่มีสัญญาณ จึงไม่รู้ข่าวสารว่าเกิดอะไรขึ้น”
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