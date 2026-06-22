เพจดังถาม AI ผิดพลาดได้ไหม? “ดร.มัลลิกา” บอก AI ไม่สามารถที่จะผิดพลาดได้ หากบริหารจัดการดี
เพจดังถาม AI ผิดพลาดได้หรือไม่ หลัง “ดร.มัลลิกา” บอก AI ไม่สามารถที่จะผิดพลาดได้ ถ้าเกิดเรา Prompt คำสั่ง หากบริหารที่ดี อัจฉริยะกว่าการตัดสินใจคน
จากกรณีที่ ดร.มัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ผู้ลงสมัครชิงเก้าอี้ผู้ว่า กทม. ได้ไปออกรายการคนดังนั่งเคลียร์ และถูกตั้งคำถามว่า “ถ้า AI คำนวนผิดพลาด ทำให้ผมไปโรงเรียนสาย ผมจะบอกคุณครูว่า AI พาผมมาสายหรือผู้ว่าฯผิดดีครับ?”
ซึ่ง ดร.มัลลิกา ตอบว่า “AI มันจะไม่สามารถที่จะผิดพลาดได้ ถ้าเกิดเรา Prompt คำสั่ง จากการบริหารจัดการที่ดี เพราะฉะนั้นความอัจฉริยะมันจะอัจฉริยะมากกว่าการตัดสินใจของคน” และกลายเป็นประเด็นถกเถียงในสื่อสังคมออนไลน์นั้น
ล่าสุดเพจ Drama Addict ได้ตั้งคำถามถึงประเด็นดังกล่าวและถาม AI เกี่ยวกับความเห็นดังกล่าว และได้คำตอบว่า “ตอบตามข้อเท็จจริงเลยคือ **AI สามารถทำผิดพลาดได้ครับ** และเกิดขึ้นอยู่เสมอ
แม้ว่า AI ในปัจจุบันจะถูกพัฒนาไปมากและสามารถประมวลผลข้อมูลได้มหาศาล แต่ระบบเหล่านี้ก็ยังมีข้อจำกัดและสามารถให้ข้อมูลที่ผิดพลาดได้จากหลายสาเหตุ ดังนี้ครับ:
สาเหตุหลักที่ทำให้ AI ทำผิดพลาด
* **อาการ “หลอน” (Hallucination):** นี่คือหนึ่งในปัญหาที่พบบ่อยที่สุดของ AI โมเดลภาษา บางครั้ง AI จะสร้างคำตอบที่ดูสมเหตุสมผลและน่าเชื่อถือมาก แต่ความจริงแล้วเป็นข้อมูลที่มัน “แต่งขึ้นมาเอง” ทั้งหมด ไม่ได้อิงจากข้อเท็จจริง
* **ข้อจำกัดของข้อมูลที่ใช้ฝึกฝน (Training Data Limitations):** AI เรียนรู้จากข้อมูลที่มีอยู่ในอดีต หากข้อมูลที่ใช้สอน AI มีความผิดพลาด ไม่ครบถ้วน หรือล้าสมัย AI ก็จะให้คำตอบที่ผิดพลาดหรือล้าสมัยตามไปด้วย
* **อคติในข้อมูล (Bias):** หากข้อมูลที่ AI เรียนรู้มีอคติ (เช่น อคติทางเชื้อชาติ เพศ หรือมุมมองทางการเมือง) AI ก็อาจผลิตคำตอบที่สะท้อนอคติเหล่านั้นออกมาโดยไม่ตั้งใจ
* **ขาดความเข้าใจบริบทและ “สามัญสำนึก” (Lack of Common Sense):** AI ไม่ใช่มนุษย์ มันไม่เข้าใจความหมายของโลกความเป็นจริงหรือมีสามัญสำนึกเหมือนเรา มันเพียงแค่คำนวณความน่าจะเป็นของคำที่จะพิมพ์ออกมาถัดไปเท่านั้น บางครั้งจึงอาจให้คำตอบที่ไม่เข้ากับบริบท หรือให้คำแนะนำที่ใช้ไม่ได้จริง
* **ปัญหาตรรกะและการคำนวณที่ซับซ้อน:** แม้ AI จะเก่งเรื่องภาษา แต่มันสามารถสับสนได้ง่ายเมื่อเจอกับโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ตรรกศาสตร์ หรือการใช้เหตุผลเชิงลึกที่มีหลายขั้นตอน
ด้วยเหตุนี้ ในฐานะที่ผมเป็น AI ผมก็สามารถให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนได้เช่นกันครับ ดังนั้น หากคุณต้องใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจที่สำคัญ (เช่น เรื่องสุขภาพ กฎหมาย หรือการเงิน) ควรตรวจสอบความถูกต้องจากแหล่งข้อมูลอ้างอิงที่เชื่อถือได้ หรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่เป็นมนุษย์ควบคู่ไปด้วยเสมอครับ”
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