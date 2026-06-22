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คนดีแตก! รวบคาบ้านร้าง อดีตครูวิทยาศาสตร์ ผันตัวเป็นพ่อค้ายาเสพติด

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 22 มิ.ย. 2569 07:24 น.| อัปเดต: 22 มิ.ย. 2569 07:27 น.
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เจ้าหน้าที่บุกรวบอดีตครูวิทยาศาสตร์ ผันตัวเป็นพ่อค้ายาเสพติด คาบ้านร้างในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งกลายเป็นแหล่งมั่วสุมของวัยรุ่น

นายวิทยา ไชยเดชกำจร นายอำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยผลการปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติดในพื้นที่ ภายหลังจากได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านว่า ผู้จำหน่ายยาเสพติดในพื้นที่ตำบลคอนกาม หลังได้รับข้อมูลร้องเรียน เจ้าหน้าที่ได้ทำการสืบสวนหาข่าวในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง รวบรวมข้อมูลและพยานหลักฐานเพื่อยืนยันข้อเท็จจริง ก่อนวางแผนเข้าปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมาย

จนกระทั่งถึงเวลาปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ได้กระจายกำลังเข้าประจำจุดโดยรอบบ้านร้าง เพื่อป้องกันการหลบหนี ก่อนแสดงตัวเข้าตรวจสอบภายในพื้นที่เป้าหมายอย่างฉับพลัน ระหว่างการเข้าตรวจค้น เจ้าหน้าที่พบชายต้องสงสัยรายหนึ่งอยู่ภายในบริเวณบ้านร้าง จึงเข้าควบคุมตัวและตรวจสอบข้อมูลบุคคล ทราบชื่อในเวลาต่อมาคือ นายธีระวัฒน์ หรือ “ครูตั้ม” อายุ 34 ปี อดีตครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่

จากการตรวจค้นอย่างละเอียดภายในบริเวณบ้านร้าง เจ้าหน้าที่พบยาบ้าจำนวน 14 เม็ด และยาไอซ์บรรจุอยู่ในถุงพลาสติกใสจำนวน 3 ถุง น้ำหนักรวมประมาณ 3.53 กรัม ซุกซ่อนอยู่ภายในพื้นที่ดังกล่าว จึงได้ตรวจยึดไว้เป็นของกลางเพื่อตรวจสอบและใช้ประกอบสำนวนคดี

เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ก่อนแจ้งข้อกล่าวหาตามความผิดที่ตรวจพบ และควบคุมตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวน สภ.ยางชุมน้อย เพื่อดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 22 มิ.ย. 2569 07:24 น.| อัปเดต: 22 มิ.ย. 2569 07:27 น.
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Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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