บันเทิง

แม่ตั๊ก ปรี๊ดแตก ‘ป๋าเบียร์’ บุกชี้หน้าด่าแม่ งัดบิลทำหน้า 3 ล้าน ซัดปมไม่ได้เกาะเมียกิน

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 21 มิ.ย. 2569 17:57 น.| อัปเดต: 21 มิ.ย. 2569 17:59 น.
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แม่ตั๊ก กรกนก โพสต์คลิป ป๋าเบียร์ ชี้หน้าด่าแม่

แม่ตั๊ก เดือดจัดโพสต์คลิป ป๋าเบียร์ บุกชี้หน้าด่าแม่ งัดหลักฐานจ่ายค่าศัลยกรรมให้กว่า 3 ล้านบาท หวังอยากให้ดีดู-หล่อขึ้น ตอกกลับปมไม่ได้เกาะผู้หญิงกิน ลั่น เตรียมเจอโหนกระแส

เกิดอะไรขึ้น? แม่ตั๊ก โพสต์คลิป ป๋าเบียร์ ผ่านเฟซบุ๊ก Kornkanok Suwanbut เผยนาทีป๋าเบียร์พูดตะโกนเสียงดังว่า “xูไม่ได้เกาะลูกxึงแxก” งานนี้เจ้าตัวเดือดจัดไม่ปล่อยไว้ยืนยันเดินหน้าถึงที่สุด ระบุว่า “ใครจะยอมให้คนชี้หน้าด่าแม่ตัวเองฟรี ๆ แม่บิลลี่ยังเคยชี้หน้าด่าแม่ตั๊กด้วยนะ เพราะแม่ไม่พูดแกนิ่ง พวกมันยิ่งได้ใจ”

จากนั้นเจ้าตัวอธิบายสาเหตุที่อีกฝ่ายบุกชี้หน้าด่าแม่ อ้างว่า “ทำไมมันถึงชี้หน้าด่าแม่ตั๊กเหรอคะ เพราะแม่ไปรับทราบว่ามันไปล้วงหน้าอกของน้องสาวตั๊ก เลยมาบอกตั๊ก พยานในเหตุการณ์ 4-5 คน บิลลี่ไปขอโทษเค้าแต่ความแตก เพราะน้องสาวออกมาพูด”

แม่ตั๊กแฉคลิปป๋าเบียร์ด่าแม่-1
ภาพจาก Facebook : Kornkanok Suwanbut

ต่อมาแม่ตั๊กเปิดหลักฐานบทสนทนาพูดคุยกันทางคลินิกที่ป๋าเบียร์เคยเข้าใช้บริการ พร้อมอธิบายว่า “ไม่ได้เกาะเมียกินจริงๆ นะ ทุกรอบที่ทำหน้า ‘เงินใคร’ ? รวม ๆ 2-3ล้านแล้ว รอบล่าสุดเกือบ 900,000 ทำให้เพราะคิดว่าสามี พ่อของลูก อยากได้อะไรจะหามาให้ ทำให้เค้าอยากดูดี ดูหล่อ ฉันก็รักของฉัน55555(อดีต) ตอนนี้ขอให้สิ่งที่มันทำย้อนกลับไปหามัน ไอ้บิลลี่หูบิน”

ในเวลาต่อมา แม่ตั๊ก โพสต์คลิปวิดีโออีกคลิป เผยนาทีป๋าเบียร์พูดกับแม่ของฝ่ายหญิง ซึ่งแม่ตั๊กเล่าว่า “มันพูดว่ามีผู้หญิงให้มันเป็น 10 ล้าน 100 ล้าน ก็ไม่ได้เอามันหรอก ไม่มีผู้หญิงคนไหนเอามันได้ มันเริส ผู้หญิงรอเปย์มันอีกเยอะ ก็ไม่ได้เอามัน ประมาณนั้น และจบด้วยแม่xxx แม่xxx”

อย่างไรก็ดี แม่ตั๊กอัปเดตเพิ่มเติมว่าทางรายการโหนกระแสติดต่อให้ไปออกรายการ หากมีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบอีกครั้ง

ชมคลิป

แม่ตั๊กแฉคลิปป๋าเบียร์ด่าแม่-4
ภาพจาก Facebook : Kornkanok Suwanbut
แม่ตั๊กแฉคลิปป๋าเบียร์ด่าแม่-2
ภาพจาก Facebook : Kornkanok Suwanbut
แม่ตั๊กแฉคลิปป๋าเบียร์ด่าแม่-3
ภาพจาก Facebook : Kornkanok Suwanbut
แม่ตั๊กแฉคลิปป๋าเบียร์ด่าแม่-5
ภาพจาก Facebook : Kornkanok Suwanbut

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 21 มิ.ย. 2569 17:57 น.| อัปเดต: 21 มิ.ย. 2569 17:59 น.
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sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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