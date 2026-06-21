ภาพสลด! หลังคาวัดถล่มทับผู้แสวงบุญ สังเวย 7 ศพ โศกนาฏกรรมอินเดีย
เปิดภาพหลังคาวัดที่กำลังก่อสร้างในอินเดียถล่มทับผู้แสวงบุญ ดับสลด 7 ราย บาดเจ็บ 25 ราย ชี้สาเหตุหินมีขนาดใหญ่-น้ำหนักมาก วางอยู่บนนั่งร้านก่อนจะตกลงมา
สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานเหตุสลดในประเทศอินเดีย โครงสร้างหลังคาวัด Yashwasi เขตปารภานี รัฐมหาราษฏระ ที่กำลังก่อสร้างพังถล่มทับผู้แสวงบุญ ทันใดนั้นนั่งร้านเกิดทรุดตัวลงมา เศษซากปรักหักพังหล่นทับกลุ่มคนด้านล่างโดยไม่ทันตั้งตัว ประชาชนหลายสิบคนติดอยู่ใต้กองซากปรักหักพัง ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 7 ราย และมีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย 25 ราย
เจ้าหน้าที่กู้ภัยรีบลงพื้นที่และดึงร่างผู้ประสบภัยออกมาได้ประมาณ 32 ราย ปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยใช้เวลาราว 2 ชั่วโมงครึ่ง ขณะที่ ตำรวจ ทีมจัดการภัยพิบัติ และชาวบ้านในพื้นที่ช่วยกันค้นหาผู้รอดชีวิตอย่างเร่งด่วน ทีมกู้ภัยส่งรถพยาบาล 50 คันมารับผู้บาดเจ็บไปโรงพยาบาล พร้อมนำเครื่องจักรกลหนักเข้ามาเคลียร์พื้นที่
รัฐมนตรีประจำเขตปารภานี ยืนยันว่าทางการจะช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่ โดยโครงการก่อสร้างวัดใช้หินสีชมพูจากรัฐราชสถาน หินมีขนาดใหญ่และน้ำหนักมาก หินวางอยู่บนนั่งร้านก่อนจะตกลงมาทับผู้แสวงบุญ ทางวัดเปิดให้ประชาชนเข้ามาสักการะทั้งที่ยังก่อสร้างไม่เสร็จเพราะชาวบ้านในพื้นที่ร้องขอ
ขณะที่ นเรนทรา โมดี นายกรัฐมนตรีอินเดีย โพสต์ข้อความผ่านแพลตฟอร์ม X แสดงความเสียใจ ระบุว่า การสูญเสียชีวิตจากเหตุผนังถล่มในเขตปารภานีเป็นเรื่องน่าเศร้า ขอส่งกำลังใจให้ครอบครัวผู้สูญเสีย และขอให้ผู้บาดเจ็บฟื้นตัวโดยเร็ว
ทั้งนี้ วัดในเขตปารภานีและพื้นที่ใกล้เคียงมีผู้แสวงบุญเดินทางมาจำนวนมากในวันเสาร์ ปัญหาอาคารถล่มเกิดขึ้นบ่อยครั้งในอินเดีย สาเหตุมาจากการก่อสร้างไม่ได้มาตรฐานและละเลยกฎระเบียบ
ย้อนไปเมื่อเดือนมีนาคม 2566 เคยเกิดเหตุพื้นชั่วคราวของวัดแห่งหนึ่งถล่มขณะประชาชนราว 40 คนกำลังประกอบพิธีบูชาไฟ ครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิตถึง 35 ราย พยานระบุว่าได้ยินเสียงแตกร้าวก่อนที่คอนกรีตและอิฐจะพังทลายลงมา
ข้อมูลจาก : thesun
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