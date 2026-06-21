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ภาพสลด! หลังคาวัดถล่มทับผู้แสวงบุญ สังเวย 7 ศพ โศกนาฏกรรมอินเดีย

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 21 มิ.ย. 2569 20:00 น.| อัปเดต: 21 มิ.ย. 2569 16:58 น.
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เปิดภาพหลังคาวัดที่กำลังก่อสร้างในอินเดียถล่มทับผู้แสวงบุญ ดับสลด 7 ราย บาดเจ็บ 25 ราย ชี้สาเหตุหินมีขนาดใหญ่-น้ำหนักมาก วางอยู่บนนั่งร้านก่อนจะตกลงมา

สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานเหตุสลดในประเทศอินเดีย โครงสร้างหลังคาวัด Yashwasi เขตปารภานี รัฐมหาราษฏระ ที่กำลังก่อสร้างพังถล่มทับผู้แสวงบุญ ทันใดนั้นนั่งร้านเกิดทรุดตัวลงมา เศษซากปรักหักพังหล่นทับกลุ่มคนด้านล่างโดยไม่ทันตั้งตัว ประชาชนหลายสิบคนติดอยู่ใต้กองซากปรักหักพัง ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 7 ราย และมีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย 25 ราย

เจ้าหน้าที่กู้ภัยรีบลงพื้นที่และดึงร่างผู้ประสบภัยออกมาได้ประมาณ 32 ราย ปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยใช้เวลาราว 2 ชั่วโมงครึ่ง ขณะที่ ตำรวจ ทีมจัดการภัยพิบัติ และชาวบ้านในพื้นที่ช่วยกันค้นหาผู้รอดชีวิตอย่างเร่งด่วน ทีมกู้ภัยส่งรถพยาบาล 50 คันมารับผู้บาดเจ็บไปโรงพยาบาล พร้อมนำเครื่องจักรกลหนักเข้ามาเคลียร์พื้นที่

รัฐมนตรีประจำเขตปารภานี ยืนยันว่าทางการจะช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่ โดยโครงการก่อสร้างวัดใช้หินสีชมพูจากรัฐราชสถาน หินมีขนาดใหญ่และน้ำหนักมาก หินวางอยู่บนนั่งร้านก่อนจะตกลงมาทับผู้แสวงบุญ ทางวัดเปิดให้ประชาชนเข้ามาสักการะทั้งที่ยังก่อสร้างไม่เสร็จเพราะชาวบ้านในพื้นที่ร้องขอ

ขณะที่ นเรนทรา โมดี นายกรัฐมนตรีอินเดีย โพสต์ข้อความผ่านแพลตฟอร์ม X แสดงความเสียใจ ระบุว่า การสูญเสียชีวิตจากเหตุผนังถล่มในเขตปารภานีเป็นเรื่องน่าเศร้า ขอส่งกำลังใจให้ครอบครัวผู้สูญเสีย และขอให้ผู้บาดเจ็บฟื้นตัวโดยเร็ว

ทั้งนี้ วัดในเขตปารภานีและพื้นที่ใกล้เคียงมีผู้แสวงบุญเดินทางมาจำนวนมากในวันเสาร์ ปัญหาอาคารถล่มเกิดขึ้นบ่อยครั้งในอินเดีย สาเหตุมาจากการก่อสร้างไม่ได้มาตรฐานและละเลยกฎระเบียบ

ย้อนไปเมื่อเดือนมีนาคม 2566 เคยเกิดเหตุพื้นชั่วคราวของวัดแห่งหนึ่งถล่มขณะประชาชนราว 40 คนกำลังประกอบพิธีบูชาไฟ ครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิตถึง 35 ราย พยานระบุว่าได้ยินเสียงแตกร้าวก่อนที่คอนกรีตและอิฐจะพังทลายลงมา

หลังคาวัดอินเดียถล่มทับผู้แสวงบุญ-1
ภาพจาก : X
หลังคาวัดอินเดียถล่มทับผู้แสวงบุญ
ภาพจาก : X
หลังคาวัดอินเดียถล่มทับผู้แสวงบุญ-3
ภาพจาก : X

ข้อมูลจาก : thesun

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ภาพสลด! หลังคาวัดถล่มทับผู้แสวงบุญ สังเวย 7 ศพ โศกนาฏกรรมอินเดีย

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 21 มิ.ย. 2569 20:00 น.| อัปเดต: 21 มิ.ย. 2569 16:58 น.
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sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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