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รถไฟอังกฤษพุ่งชนกัน คนขับดับคาที่ เจ็บร้อย ผู้รอดชีวิตเล่าภาพสลด เห็นคนนอนจมกองเลือด

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 21 มิ.ย. 2569 16:19 น.| อัปเดต: 21 มิ.ย. 2569 16:20 น.
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รถไฟอังกฤษชนยับใกล้เบดฟอร์ด คนขับดับ 1 ราย

รถไฟอังกฤษชนกันใกล้เมืองเบดฟอร์ด คนขับดับสลด 1 คน เจ็บ 100 คน วิกฤต 9 ผู้โดยสารเล่านาทีชีวิต เห็นคนนอนจมกองเลือด ไดเ้ยินเสียงดัง เหมือนอยู่ในเหตุระเบิด เร่งสอบสาเหตุ

สำนักข่าว BBC รายงานข่าวอุบัติเหตุรถไฟของบริษัท East Midlands Railway (EMR) มุ่งหน้าสถานีลอนดอนเซนต์แพงครัส 2 ขบวนชนกัน บริเวณตอนใต้ของเมืองเอลสโตว์ ใกล้ทางแยกถนน A421 และ A6 เมืองเบดฟอร์ด ส่งผลให้คนขับรถไฟเสียชีวิต 1 ราย และมีผู้ได้รับบาดเจ็บถึง 100 ราย

หน่วยบริการรถพยาบาลฉุกเฉินภูมิภาคตะวันออกของอังกฤษยืนยันยอดผู้บาดเจ็บ แบ่งเป็นบาดเจ็บสาหัสมาก 11 ราย บาดเจ็บปานกลาง 32 ราย และบาดเจ็บเล็กน้อย 57 ราย ปัจจุบันยังมีผู้ป่วยพักรักษาตัวในโรงพยาบาล 28 ราย โดยมี 9 รายอยู่ในอาการวิกฤต

ดร.ปีเตอร์ แนปป์ ผู้โดยสารตู้หน้าสุด เล่าว่าเมื่อลุกขึ้นมาก็เห็นเก้าอี้กระเด็นเกลื่อน รู้สึกเหมือนอยู่ในเหตุระเบิด มองเห็นผู้คนใบหน้าอาบเลือด บางคนมีสภาพเหมือนขาหัก และมีควันเต็มไปหมด ขณะที่ผู้โโนสารอีกรายได้ยินเสียงดังสนั่นก่อนผู้โดยสารจะกระเด็นจากที่นั่ง มีเลือดไหลเต็มไปหมดและหลายคนมีบาดแผลที่ใบหน้า

ผู้โดยสารคนหนึ่งเดินทางจากเวลลิงโบโรห์เพื่อไปฉลองวันเกิดที่ลอนดอน เล่าว่ารถไฟเพิ่งออกจากสถานีเบดฟอร์ดก็เกิดเสียงดังสนั่น ศีรษะกระแทกกับเบาะหน้า เมื่อลืมตาขึ้นมาก็พบคนนอนจมกองเลือดบนพื้น รวมทั้งผู้โดยสารอีกรายเล่าผ่านรายการวิทยุบีบีซี ทูเดย์ ว่าในตู้โดยสารของเขามีคนรอดพ้นอาการบาดเจ็บเพียง 3-4 คน ส่วนที่เหลือล้วนมีแผลเลือดออกรุนแรง ยืนไม่ได้ หรือขยับคอไม่ได้

หลังเกิดเหตุ ตำรวจขนส่งอังกฤษ (BTP) ประกาศให้เป็นสถานการณ์ฉุกเฉินระดับรุนแรง มีการระดมเฮลิคอปเตอร์พยาบาลหลายลำ รถพยาบาล และนักดับเพลิงราว 70 นายเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ลูซี ดอร์ซี ผู้บัญชาการตำรวจ BTP ลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมแสดงความเสียใจกับครอบครัว เพื่อน และเพื่อนร่วมงานของคนขับรถไฟ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลสภาพจิตใจครอบครัวอย่างใกล้ชิด ขณะนี้ทีมสืบสวนผู้เชี่ยวชาญจาก BTP และหน่วยงานสอบสวนอุบัติเหตุทางรางกำลังเร่งหาความจริง พร้อมขอร้องประชาชนไม่ด่วนสรุปสาเหตุ ดอร์ซียังกล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกนายที่ทำงานอย่างเต็มที่ในสถานการณ์ยากลำบาก รวมถึงชาวบ้านที่แสดงน้ำใจช่วยเหลือผู้โดยสารและผู้บาดเจ็บ

ต่อมา วิลล์ โรเจอร์ส กรรมการผู้จัดการ EMR ลงพื้นที่ร่วมกับ Network Rail และเจ้าหน้าที่กู้ภัยเพื่อดูแลผู้บาดเจ็บ พร้อมระบุว่าเป็นวันที่เศร้าสลดอย่างยิ่งของวงการรถไฟ ขณะที่เอ็ดดี เดมป์ซีย์ เลขาธิการสหภาพแรงงาน RMT เผยว่ารู้สึกสะเทือนใจมากที่สูญเสียคนขับรถไฟซึ่งเคยเป็นอดีตตัวแทนของสหภาพ

ด้านนายกรัฐมนตรี เคียร์ สตาร์เมอร์ และ ไฮดี อเล็กซานเดอร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ออกมาแสดงความเสียใจและห่วงใยครอบครัวผู้สูญเสียรวมถึงผู้บาดเจ็บ โดยกระทรวงคมนาคมยืนยันจะสอบสวนเรื่องนี้อย่างละเอียดเพื่อนำไปเป็นบทเรียนป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ พร้อมย้ำว่าระบบรางของอังกฤษปลอดภัยติดอันดับโลก อุบัติเหตุครั้งนี้ถือเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยากมาก

ผลกระทบจากอุบัติเหตุทำให้ EMR สั่งระงับบริการรถไฟที่เดินทางไปกลับสถานีลอนดอนเซนต์แพงครัสตลอดช่วงสุดสัปดาห์ โดยให้รถไฟเริ่มต้นและสิ้นสุดเส้นทางที่สถานีเบดฟอร์ดแทน ทางบริษัทแนะนำให้ผู้โดยสารเปลี่ยนไปใช้เส้นทางอื่น โดยผู้ที่ซื้อตั๋วไปแล้วสามารถนำไปใช้บริการของบริษัทอื่นได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

รถไฟอังกฤษพุ่งชนกันใกล้เบดฟอร์ด-2
ภาพจาก : AP
รถไฟอังกฤษพุ่งชนกันใกล้เบดฟอร์ด
ภาพจาก : AP

ข้อมูลจาก : bbc

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 21 มิ.ย. 2569 16:19 น.| อัปเดต: 21 มิ.ย. 2569 16:20 น.
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sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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