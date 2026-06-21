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สิ้น รศ.วันเนาว์ ยูเด็น อดีตอาจารย์ภาษาไทย ผู้สร้างคุณูปการวงการศึกษา

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 21 มิ.ย. 2569 15:12 น.| อัปเดต: 21 มิ.ย. 2569 15:12 น.
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รศ.วันเนาว์ ยูเด็น เสียชีวิต

คณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.อ.ปัตตานี แจ้งข่าวเศร้าสูญเสีย รศ.วันเนาว์ ยูเด็น อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย ผู้สร้างคุณูปการแก่วงการศึกษา ลูกศิษย์ร่วมอาลัย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) วิทยาเขตปัตตานี ออกแถลงการณ์แสดงความเสียใจและน้อมรำลึกในคุณูปการต่อการถึงแก่กรรมของ รองศาสตราจารย์วันเนาว์ ยูเด็น อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย

ตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ รองศาสตราจารย์วันเนาว์ อุทิศตนและทุ่มเทถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่นักศึกษา สร้างคุณประโยชน์มากมายแก่วงการศึกษา คุณงามความดีทั้งหมดจะยังคงเป็นที่ระลึกและอยู่ในความทรงจำของลูกศิษย์ บุคลากร และชาวมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ตลอดไป

พร้อมกันนี้ ทางคณะฯ แจ้งกำหนดการประกอบพิธีทางศาสนา ณ ศาลา 3 วัดนพวงศาราม (วัดใหม่) อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี มีรายละเอียดดังนี้

วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2569

  • เวลา 14.00 น. ประกอบพิธีรดน้ำศพ

  • เวลา 15.30 น. เป็นพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ

  • สวดพระอภิธรรมในเวลา 18.00 น.

วันอาทิตย์ที่ 21 ถึง วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2569

  • มีกำหนดสวดพระอภิธรรมในเวลา 18.00 น.

วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2569

  • เวลา 12.30 น. ประกอบพิธีสวดมาติกาบังสุกุล
  • เวลา 14.00 น. เป็นพิธีพระราชทานเพลิงศพ
รองศาสตราจารย์วันเนาว์ ยูเด็น เสียชีวิต
ภาพจาก : ScreenHUSO PSU – Faculty of Humanities and Social Sciences

ข้อมูลจาก : HUSO PSU – Faculty of Humanities and Social Sciences

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 21 มิ.ย. 2569 15:12 น.| อัปเดต: 21 มิ.ย. 2569 15:12 น.
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Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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