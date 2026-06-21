สิ้น รศ.วันเนาว์ ยูเด็น อดีตอาจารย์ภาษาไทย ผู้สร้างคุณูปการวงการศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.อ.ปัตตานี แจ้งข่าวเศร้าสูญเสีย รศ.วันเนาว์ ยูเด็น อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย ผู้สร้างคุณูปการแก่วงการศึกษา ลูกศิษย์ร่วมอาลัย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) วิทยาเขตปัตตานี ออกแถลงการณ์แสดงความเสียใจและน้อมรำลึกในคุณูปการต่อการถึงแก่กรรมของ รองศาสตราจารย์วันเนาว์ ยูเด็น อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย
ตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ รองศาสตราจารย์วันเนาว์ อุทิศตนและทุ่มเทถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่นักศึกษา สร้างคุณประโยชน์มากมายแก่วงการศึกษา คุณงามความดีทั้งหมดจะยังคงเป็นที่ระลึกและอยู่ในความทรงจำของลูกศิษย์ บุคลากร และชาวมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ตลอดไป
พร้อมกันนี้ ทางคณะฯ แจ้งกำหนดการประกอบพิธีทางศาสนา ณ ศาลา 3 วัดนพวงศาราม (วัดใหม่) อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี มีรายละเอียดดังนี้
วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2569
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เวลา 14.00 น. ประกอบพิธีรดน้ำศพ
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เวลา 15.30 น. เป็นพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ
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สวดพระอภิธรรมในเวลา 18.00 น.
วันอาทิตย์ที่ 21 ถึง วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2569
- มีกำหนดสวดพระอภิธรรมในเวลา 18.00 น.
วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2569
- เวลา 12.30 น. ประกอบพิธีสวดมาติกาบังสุกุล
- เวลา 14.00 น. เป็นพิธีพระราชทานเพลิงศพ
ข้อมูลจาก : HUSO PSU – Faculty of Humanities and Social Sciences
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