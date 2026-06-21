การเงินเศรษฐกิจ

วันสุดท้าย! ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569 หมดเขตกี่โมง

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 21 มิ.ย. 2569 14:21 น.| อัปเดต: 21 มิ.ย. 2569 14:21 น.
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วันสุดท้าย ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 69

โค้งสุดท้าย ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2569 ภายในวันนี้ 21 มิ.ย. เวลา 23.00 น. เช็ก 5 ช่องทางยืนยันสิทธิก่อนรู้ผล 17 ก.ค.นี้

เตือนความจำวันนี้ (21 มิถุนายน 2569) เป็นวันสุดท้ายที่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมต้องลงทะเบียนยืนยันสิทธิโครงการปี 2569 ระบบจะปิดรับในเวลา 23.00 น. ผู้มีสิทธิควรเร่งดำเนินการผ่านช่องทางที่กำหนดเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ โดยกระทรวงการคลังจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติในวันที่ 17 กรกฎาคม 2569

รัฐบาลเปิดให้ยืนยันสิทธิเพื่อรอพิจารณาตามเกณฑ์ใหม่ผ่าน 5 ช่องทางหลัก ดังนี้

1. แอปพลิเคชันเป๋าตัง

  • เข้าแอปพลิเคชันและเลือกแบนเนอร์โครงการ

  • กดยอมรับเงื่อนไขการลงทะเบียน

  • กดปุ่ม “ลงทะเบียน”

2. แอปพลิเคชันทางรัฐ

  • เข้าแอปพลิเคชัน เลือกบริการหรือค้นหาคำว่า “ระบบลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ”

  • ตรวจสอบข้อมูลและกรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ติดต่อได้

  • กดยอมรับเงื่อนไขและยืนยันการลงทะเบียน

3. ตู้เอทีเอ็ม ธนาคารกรุงไทย

  • แตะหน้าจอเพื่อเลือกบริการ

  • เลือกยืนยันตัวตน/สิทธิสวัสดิการ

  • เลือก “ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐปี 2569”

  • เสียบบัตรประจําตัวประชาชนและกรอกหมายเลขโทรศัพท์

  • ตรวจสอบข้อมูลแล้วกด “ยืนยัน”

  • อ่านข้อตกลงแล้วกด “รับทราบและยินยอม”

  • รอทำรายการเสร็จสิ้นและรับบัตรคืน

4. เว็บไซต์โครงการ

  • เข้าเว็บไซต์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th

  • กดปุ่ม “ลงทะเบียน”

  • พิสูจน์ตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน ThaiID หรือบัตรประจำตัวประชาชน

  • ตรวจสอบข้อมูลและกรอกเบอร์โทรศัพท์

  • กดยอมรับเงื่อนไขและยืนยันการลงทะเบียน

5. หน่วยรับลงทะเบียน 5 แห่ง สามารถเดินทางไปทำรายการได้ที่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

  • ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนให้เจ้าหน้าที่

  • ตรวจสอบข้อมูลและกรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือ

  • ยอมรับเงื่อนไขและยืนยันการลงทะเบียน

กรณีต้องการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นทำรายการแทน ต้องเดินทางไปดำเนินการที่หน่วยรับลงทะเบียนทั้ง 5 แห่งเท่านั้น ไม่สามารถทำผ่านช่องทางออนไลน์ได้

ข้อมูลจาก : กระทรวงการคลัง : Ministry of Finance

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 21 มิ.ย. 2569 14:21 น.| อัปเดต: 21 มิ.ย. 2569 14:21 น.
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Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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