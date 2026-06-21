วันสุดท้าย! ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569 หมดเขตกี่โมง

โค้งสุดท้าย ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2569 ภายในวันนี้ 21 มิ.ย. เวลา 23.00 น. เช็ก 5 ช่องทางยืนยันสิทธิก่อนรู้ผล 17 ก.ค.นี้
เตือนความจำวันนี้ (21 มิถุนายน 2569) เป็นวันสุดท้ายที่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมต้องลงทะเบียนยืนยันสิทธิโครงการปี 2569 ระบบจะปิดรับในเวลา 23.00 น. ผู้มีสิทธิควรเร่งดำเนินการผ่านช่องทางที่กำหนดเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ โดยกระทรวงการคลังจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติในวันที่ 17 กรกฎาคม 2569
รัฐบาลเปิดให้ยืนยันสิทธิเพื่อรอพิจารณาตามเกณฑ์ใหม่ผ่าน 5 ช่องทางหลัก ดังนี้
1. แอปพลิเคชันเป๋าตัง
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เข้าแอปพลิเคชันและเลือกแบนเนอร์โครงการ
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กดยอมรับเงื่อนไขการลงทะเบียน
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กดปุ่ม “ลงทะเบียน”
2. แอปพลิเคชันทางรัฐ
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เข้าแอปพลิเคชัน เลือกบริการหรือค้นหาคำว่า “ระบบลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ”
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ตรวจสอบข้อมูลและกรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ติดต่อได้
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กดยอมรับเงื่อนไขและยืนยันการลงทะเบียน
3. ตู้เอทีเอ็ม ธนาคารกรุงไทย
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แตะหน้าจอเพื่อเลือกบริการ
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เลือกยืนยันตัวตน/สิทธิสวัสดิการ
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เลือก “ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐปี 2569”
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เสียบบัตรประจําตัวประชาชนและกรอกหมายเลขโทรศัพท์
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ตรวจสอบข้อมูลแล้วกด “ยืนยัน”
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อ่านข้อตกลงแล้วกด “รับทราบและยินยอม”
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รอทำรายการเสร็จสิ้นและรับบัตรคืน
4. เว็บไซต์โครงการ
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เข้าเว็บไซต์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th
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กดปุ่ม “ลงทะเบียน”
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พิสูจน์ตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน ThaiID หรือบัตรประจำตัวประชาชน
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ตรวจสอบข้อมูลและกรอกเบอร์โทรศัพท์
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กดยอมรับเงื่อนไขและยืนยันการลงทะเบียน
5. หน่วยรับลงทะเบียน 5 แห่ง สามารถเดินทางไปทำรายการได้ที่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
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ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนให้เจ้าหน้าที่
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ตรวจสอบข้อมูลและกรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือ
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ยอมรับเงื่อนไขและยืนยันการลงทะเบียน
กรณีต้องการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นทำรายการแทน ต้องเดินทางไปดำเนินการที่หน่วยรับลงทะเบียนทั้ง 5 แห่งเท่านั้น ไม่สามารถทำผ่านช่องทางออนไลน์ได้
ข้อมูลจาก : กระทรวงการคลัง : Ministry of Finance
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