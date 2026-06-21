ไทย พบ เนเธอร์แลนด์ วอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 สถิติพบกันล่าสุด ไทยลุ้นหนัก
สถิติก่อนเกม วอลเลย์บอลหญิงวันนี้ ไทยพบเนเธอร์แลนด์ 5 นัดหลังสุด ตบสาวไทยยังไม่เคยชนะ แต่เกมล่าสุดเฉียดสุดๆ
ก่อนที่วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจะเปิดบ้านพบเนเธอร์แลนด์ในศึก VNL 2026 คืนนี้ เราย้อนไปดูสถิติการพบกัน 5 นัดหลังสุดที่มีการบันทึกผลอย่างเป็นทางการ
1. 26 ส.ค. 2025 ศึกชิงแชมป์โลก
เนเธอร์แลนด์ ชนะ ไทย 3-2 เซต (23-25, 25-17, 23-25, 25-10, 16-14)
เป็นเกมที่ไทยสู้สุดใจ ไล่จี้จนถึงเซตตัดสิน ก่อนพ่ายอย่างน่าเสียดาย 14-16 ในเซตที่ห้า
2. 27 มิ.ย. 2023 เนชันส์ ลีก
เนเธอร์แลนด์ ชนะ ไทย 3-0 เซต (26-28, 18-25, 20-25)
ไทยเล่นสูสีในเซตแรก ก่อนถูกทิ้งห่างในสองเซตหลัง
3. 18 มิ.ย. 2019 เนชันส์ ลีก
เนเธอร์แลนด์ ชนะ ไทย 3-0 เซต (18-25, 20-25, 16-25)
4. 15 พ.ค. 2018 เนชันส์ ลีก
เนเธอร์แลนด์ ชนะ ไทย 3-0 เซต (20-25, 24-26, 13-25)
5. 8 ก.ค. 2017 เวิลด์ กรังด์ปรีซ์
เนเธอร์แลนด์ ชนะ ไทย 3-0 เซต (20-25, 24-26, 16-25)
ทั้งสองทีมเคยพบกันมาแล้ว 16 นัด เนเธอร์แลนด์ชนะไป 13 นัด ส่วนไทยชนะเพียง 2 นัด ชัยชนะครั้งล่าสุดของไทยเหนือเนเธอร์แลนด์ย้อนกลับไปไกลถึงศึกมงเทรอซ์ มาสเตอร์ส ปี 2016 ที่ไทยเอาชนะไปได้ 3-2 เซต
แม้สถิติโดยรวมไทยจะเป็นรองอยู่มาก แต่ผลงานในเกมชิงแชมป์โลกปีที่แล้วที่ลากไปถึงห้าเซต สะท้อนว่าช่องว่างระหว่างสองทีมแคบลงเรื่อยๆ และการได้เล่นในบ้านต่อหน้ากองเชียร์เต็มความจุคืนนี้ อาจเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้สาวไทยสร้างเซอร์ไพรส์ได้
ติดตาม The Thaiger บน Google News: