วอลเลย์บอล

ไทย พบ เนเธอร์แลนด์ วอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 สถิติพบกันล่าสุด ไทยลุ้นหนัก

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 21 มิ.ย. 2569 13:44 น.| อัปเดต: 21 มิ.ย. 2569 13:44 น.
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สถิติก่อนเกม วอลเลย์บอลหญิงวันนี้ ไทยพบเนเธอร์แลนด์ 5 นัดหลังสุด ตบสาวไทยยังไม่เคยชนะ แต่เกมล่าสุดเฉียดสุดๆ

ก่อนที่วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจะเปิดบ้านพบเนเธอร์แลนด์ในศึก VNL 2026 คืนนี้ เราย้อนไปดูสถิติการพบกัน 5 นัดหลังสุดที่มีการบันทึกผลอย่างเป็นทางการ

1. 26 ส.ค. 2025 ศึกชิงแชมป์โลก
เนเธอร์แลนด์ ชนะ ไทย 3-2 เซต (23-25, 25-17, 23-25, 25-10, 16-14)

เป็นเกมที่ไทยสู้สุดใจ ไล่จี้จนถึงเซตตัดสิน ก่อนพ่ายอย่างน่าเสียดาย 14-16 ในเซตที่ห้า

2. 27 มิ.ย. 2023 เนชันส์ ลีก
เนเธอร์แลนด์ ชนะ ไทย 3-0 เซต (26-28, 18-25, 20-25)

ไทยเล่นสูสีในเซตแรก ก่อนถูกทิ้งห่างในสองเซตหลัง

3. 18 มิ.ย. 2019 เนชันส์ ลีก
เนเธอร์แลนด์ ชนะ ไทย 3-0 เซต (18-25, 20-25, 16-25)

4. 15 พ.ค. 2018 เนชันส์ ลีก
เนเธอร์แลนด์ ชนะ ไทย 3-0 เซต (20-25, 24-26, 13-25)

5. 8 ก.ค. 2017 เวิลด์ กรังด์ปรีซ์
เนเธอร์แลนด์ ชนะ ไทย 3-0 เซต (20-25, 24-26, 16-25)

ทั้งสองทีมเคยพบกันมาแล้ว 16 นัด เนเธอร์แลนด์ชนะไป 13 นัด ส่วนไทยชนะเพียง 2 นัด ชัยชนะครั้งล่าสุดของไทยเหนือเนเธอร์แลนด์ย้อนกลับไปไกลถึงศึกมงเทรอซ์ มาสเตอร์ส ปี 2016 ที่ไทยเอาชนะไปได้ 3-2 เซต

แม้สถิติโดยรวมไทยจะเป็นรองอยู่มาก แต่ผลงานในเกมชิงแชมป์โลกปีที่แล้วที่ลากไปถึงห้าเซต สะท้อนว่าช่องว่างระหว่างสองทีมแคบลงเรื่อยๆ และการได้เล่นในบ้านต่อหน้ากองเชียร์เต็มความจุคืนนี้ อาจเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้สาวไทยสร้างเซอร์ไพรส์ได้

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 21 มิ.ย. 2569 13:44 น.| อัปเดต: 21 มิ.ย. 2569 13:44 น.
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Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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