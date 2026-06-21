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สาเหตุ ผนังอุโมงค์รถไฟถล่ม หล่นทับช่างดับ 2 ศพ เป็นเหตุสุดวิสัย ฝนสะสมทำดินอ่อนตัว

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 21 มิ.ย. 2569 13:46 น.| อัปเดต: 21 มิ.ย. 2569 14:30 น.
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วิศวกรแจงปมผนังอุโมงค์รถไฟดอยหลวงถล่มทับคนงาน
ภาพจาก Facebook : สวท.เชียงราย กรมประชาสัมพันธ์

วิศวกรเผยสาเหตุผนังอุโมงค์ดอยหลวงถล่มทับคนงานดับ 2 ราย เจ็บสาหัส 2 ราย ชี้เป็นเหตุสุดวิสัย ฝนสะสมทำดินอ่อนตัว ยืนยันโครงสร้างหลักปลอดภัย

จากอุบัติเหตุภายในพื้นที่ก่อสร้างอุโมงค์รถไฟดอยหลวง จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการทางรถไฟสายเด่นชัย-เชียงราย เมื่อเวลา 16.30 น. วันที่ 20 มิถุนายน 2569 อุปกรณ์ค้ำยันชั่วคราวและแผ่นดินจากผนังอุโมงค์ร่วงหล่นลงมาทับคนงาน ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 2 ราย และได้รับบาดเจ็บสาหัส 2 ราย

ข้อมูลจากเพจ สวท.เชียงราย กรมประชาสัมพันธ์ ระบุว่า นายปัฐตพงษ์ บุญแก้ว วิศวกรโครงการ อธิบายว่า เหตุการณ์นี้เป็นเหตุสุดวิสัย อุโมงค์ดอยหลวงมีความยาว 3.4 กิโลเมตร ทีมงานเจาะทะลุเสร็จสิ้นตั้งแต่ปีที่แล้ว ปัจจุบันกำลังหล่อผนังคอนกรีตถาวรเพื่อป้องกันการพังทลาย ดำเนินการเสร็จไปแล้วประมาณ 3 ใน 4 ของระยะทางทั้งหมด จุดเกิดเหตุเป็นบริเวณที่เพิ่งเจาะทะลุ ผนังยังเป็นดินเปลือยและรอคิวเข้าพื้นที่เพื่อหล่อคอนกรีต ในส่วนดังกล่าวคาดการณ์ว่าน่าจะเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่เกิดจากอุโมงค์ดังกล่าวเนื่องจากเจาะทะลุมาประมาณ 1 ปีแล้ว

สภาพอากาศในจังหวัดเชียงรายมีฝนตกชุกตลอดปี ทำให้อุโมงค์ภูเขารับน้ำฝนสะสมปริมาณมาก น้ำฝนซึมเข้าไปทำให้ผนังดินเปลือยอ่อนแอจนร่วงหล่นลงมาทับโครงสร้างค้ำยันชั่วคราว วิศวกรโครงการยืนยันว่า โครงสร้างส่วนที่หล่อคอนกรีตเสร็จแล้วมีความมั่นคงแข็งแรงเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ ผ่านการทดสอบรับแรงสั่นสะเทือนจากเหตุแผ่นดินไหวมาแล้วถึง 3 ครั้งโดยไม่มีความเสียหาย หากโครงการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ ระบบจัดการน้ำจะทำงานตามที่ออกแบบไว้ จะไม่มีอันตรายเกิดขึ้นในช่วงเปิดให้บริการอย่างแน่นอน

สำหรับแนวทางการทำงานต่อไป ทีมงานส่งตัวผู้บาดเจ็บไปรักษาที่โรงพยาบาลและเคลียร์พื้นที่เบื้องต้นแล้ว โดยจะจัดเก็บซากปรักหักพังอย่างเต็มรูปแบบก่อนเดินหน้าก่อสร้างต่อ บริษัทจะเพิ่มความแข็งแรงของระบบค้ำยันให้แน่นหนาขึ้น พร้อมส่งผู้เชี่ยวชาญด้านธรณีวิทยาเข้าไปประเมินสภาพความแข็งแรงของผนังดินอย่างละเอียด เพื่อป้องกันอุบัติเหตุซ้ำรอย

ทางด้าน นายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ประสานงานกับการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ให้ดูแลรักษาผู้บาดเจ็บและเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่ ยืนยันว่าอุบัติเหตุครั้งนี้เกิดเฉพาะจุด ไม่ใช่โครงสร้างถล่มรุนแรง ประชาชนอุ่นใจได้ โดยเตรียมสรุปข้อมูลทั้งหมดเพื่อรายงานต่อนายกรัฐมนตรีรับทราบตามลำดับ

โครงการรถไฟทางคู่สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ใช้งบประมาณก่อสร้าง 85,345 ล้านบาท ใช้เวลาดำเนินการ 7 ปี มีกำหนดเปิดให้บริการในเดือนมกราคม 2571

เส้นทางนี้มีอุโมงค์ทั้งหมด 4 แห่ง ได้แก่ อุโมงค์งาว จังหวัดลำปาง ซึ่งยาวที่สุดในประเทศไทยด้วยระยะทาง 6.24 กิโลเมตร อุโมงค์สอง จังหวัดแพร่ อุโมงค์แม่กา จังหวัดพะเยา และอุโมงค์ดอยหลวง ภาพรวมความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างสะสมอยู่ที่ 64.448% ล่าช้ากว่าแผนงานที่ตั้งไว้ 65.092% เพียง 0.644% เท่านั้น

ผนังอุโมงค์ดอยหลวงถล่มทับคนงาน

ข้อมูลจาก : สวท.เชียงราย กรมประชาสัมพันธ์

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 21 มิ.ย. 2569 13:46 น.| อัปเดต: 21 มิ.ย. 2569 14:30 น.
76
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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