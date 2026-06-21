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เปิดรายชื่อผู้บาดเจ็บ-เสียชีวิต จากเหตุ ผนังอุโมงค์ดอยหลวง ถล่มทับคนงาน

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 21 มิ.ย. 2569 11:45 น.| อัปเดต: 21 มิ.ย. 2569 11:45 น.
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เปิดรายชื่อผู้บาดเจ็บ-เสียชีวิต จากเหตุ ผนังอุโมงค์ดอยหลวง ถล่มทับคนงาน

เปิดรายชื่อผู้บาดเจ็บ และ เสียชีวิต จากอุบัติเหตุ ผนังอุโมงค์ดอยหลวง ถล่มทับคนงาน ระหว่างดำเนินการก่อสร้างฯ เส้นทางรถไฟทางคู่สายเด่นชัย-เชียงราย

จากอุบัติเหตุผนังอุโมงค์ดอยหลวงถล่ม ในโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายใหม่ ช่วงเด่นชัย–เชียงราย–เชียงของ (สัญญาที่ 3) ช่วงเชียงราย–เชียงของ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2569 เวลาประมาณ 16.30 น. บริเวณพื้นที่ก่อสร้างอุโมงค์รถไฟดอยหลวง หมู่ 10 ตำบลโชคชัย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย ขณะผู้รับจ้างกำลังติดตั้งระบบกันซึม (Waterproofing) ภายในอุโมงค์

เหตุการดังกล่าวทำให้มีผู้เสียชีวิต 2 ราย และบาดเจ็บสาหัสอีก 2 ราย ล่าสุดทางทีมข่าว ไทยรัฐ ได้มีการรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยมีการเปิดเผยรายชื่อของผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บทั้งหมด ดังนี้

รายชื่อ 2 ผู้เสียชีวิต เหตุผนังอุโมงค์ดอยหลวง ถล่มทับคนงาน ภายในโครงการก่อสร้างฯ เส้นทางรถไฟทางคู่สายเด่นชัย-เชียงราย ประกอบด้วย

  1. นายอภิเดช แก้วประเคน อายุ 24 ปี ชาว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
  2. นายตู้ ตู้ หุน อายุ 29 ปี สัญชาติเมียนมา

ในส่วนของผู้บาดเจ็บจากเหตุผนังอุโมงค์ดอยหลวงถล่ม นั้นประกอบด้วย 2 รายด้วยกัน และถูกนำตัวส่งรักษาที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์เป็นที่เรียบร้อย

  1. น.ส.สุภมาศ เขียวไสว อายุ 28 ปี ชาว อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
  2. นายทูน ทูน วิน สัญชาติเมียนมา

เปิดรายชื่อผู้บาดเจ็บ-เสียชีวิต จากเหตุ ผนังอุโมงค์ดอยหลวง ถล่มทับคนงาน-3

เปิดรายชื่อผู้บาดเจ็บ-เสียชีวิต จากเหตุ ผนังอุโมงค์ดอยหลวง ถล่มทับคนงาน-2

เปิดรายชื่อผู้บาดเจ็บ-เสียชีวิต จากเหตุ ผนังอุโมงค์ดอยหลวง ถล่มทับคนงาน-4

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อ้างอิงจาก : ไทยรัฐ

ภาพจาก : FB ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 21 มิ.ย. 2569 11:45 น.| อัปเดต: 21 มิ.ย. 2569 11:45 น.
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Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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