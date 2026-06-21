เปิดรายชื่อผู้บาดเจ็บ-เสียชีวิต จากเหตุ ผนังอุโมงค์ดอยหลวง ถล่มทับคนงาน
เปิดรายชื่อผู้บาดเจ็บ และ เสียชีวิต จากอุบัติเหตุ ผนังอุโมงค์ดอยหลวง ถล่มทับคนงาน ระหว่างดำเนินการก่อสร้างฯ เส้นทางรถไฟทางคู่สายเด่นชัย-เชียงราย
จากอุบัติเหตุผนังอุโมงค์ดอยหลวงถล่ม ในโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายใหม่ ช่วงเด่นชัย–เชียงราย–เชียงของ (สัญญาที่ 3) ช่วงเชียงราย–เชียงของ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2569 เวลาประมาณ 16.30 น. บริเวณพื้นที่ก่อสร้างอุโมงค์รถไฟดอยหลวง หมู่ 10 ตำบลโชคชัย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย ขณะผู้รับจ้างกำลังติดตั้งระบบกันซึม (Waterproofing) ภายในอุโมงค์
เหตุการดังกล่าวทำให้มีผู้เสียชีวิต 2 ราย และบาดเจ็บสาหัสอีก 2 ราย ล่าสุดทางทีมข่าว ไทยรัฐ ได้มีการรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยมีการเปิดเผยรายชื่อของผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บทั้งหมด ดังนี้
รายชื่อ 2 ผู้เสียชีวิต เหตุผนังอุโมงค์ดอยหลวง ถล่มทับคนงาน ภายในโครงการก่อสร้างฯ เส้นทางรถไฟทางคู่สายเด่นชัย-เชียงราย ประกอบด้วย
- นายอภิเดช แก้วประเคน อายุ 24 ปี ชาว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
- นายตู้ ตู้ หุน อายุ 29 ปี สัญชาติเมียนมา
ในส่วนของผู้บาดเจ็บจากเหตุผนังอุโมงค์ดอยหลวงถล่ม นั้นประกอบด้วย 2 รายด้วยกัน และถูกนำตัวส่งรักษาที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์เป็นที่เรียบร้อย
- น.ส.สุภมาศ เขียวไสว อายุ 28 ปี ชาว อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
- นายทูน ทูน วิน สัญชาติเมียนมา
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงจาก : ไทยรัฐ
ภาพจาก : FB ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย
ติดตาม The Thaiger บน Google News: