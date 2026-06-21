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ตุ๊ดส์review แจงดราม่า ถ้ำมองห้องน้ำ-อนาจารในฟิตเนส ลั่น อย่าแต่งเรื่องทำร้ายกัน

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 21 มิ.ย. 2569 11:30 น.| อัปเดต: 21 มิ.ย. 2569 11:40 น.
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ตุ๊ดส์review ชี้แจงดรามา ปฏิเสธข่าวลือทุจริตและถ้ำมอง

ตุ๊ดส์review ปฏิเสธข่าวลือทุจริตเงินบริษัท ถ้ำมองห้องน้ำปั๊ม-ถูกฟิตเนสแบน ลั่น ไม่ควรสร้างเรื่องทำร้ายผู้อื่น กล่าวขอโทษกรณีวิจารณ์ หญิง รฐา และรายการโหนกระแส

จากกรณีประเด็นร้อนแรงในโลกออนไลน์ เพจ ตุ๊ดส์review วิพากษ์วิจารณ์ใบหน้าของนักแสดงสาว หญิง รฐา และรูปแบบการนำเสนอของรายการโหนกระแส จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ตีกลับอย่างหนัก ล่าสุด บอย ธนบัตร ชายด่าน เจ้าของเพจออกมาเคลื่อนไหวชี้แจงทุกข้อสงสัย พร้อมตอบโต้ข่าวลือเสียหายที่ลุกลามไปถึงเรื่องส่วนตัว

“สวัสดีครับทุก ๆ คน ผมวิจารณ์คนอื่นมาเยอะ …ถึงเวลาที่ผมถูกวิจารณ์กลับ ผมก็ยินดีรับฟังครับ

1) ก่อนอื่น ผมขอบคุณทุกท่าน ที่แวะเวียนเข้ามาในเพจ #ตุ๊ดส์review ทั้งเห็นด้วย หรือเห็นต่างผมยินดีรับคำวิจารณ์ต่างๆ เพราะเชื่อว่าคนเราสามารถถกเถียงกันได้ เห็นต่างกันได้ครับ

2) post ก่อนหน้านี้ของผม ทั้งต่อรายการโหนกระแส และต่อพี่หญิง รฐา ในบททนายจิตตรี ทั้ง 2 Posts ที่เป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ ผมยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาไม่ดีต่อตัวบุคคล หรือต่อรายการ เพียงเชื่อว่า คนเราน่าจะสามารถพูดเสียงของเรา เพื่อต่อยอดในสิ่งต่างๆ ในประเด็นสังคมที่เราให้คุณค่าได้ ผมเชื่อแบบนั้นโดยสุจริตใจจริง ๆ ครับ ..แต่ด้วยวิธีการนำเสนอในบางครั้ง อาจจะยังทำได้ไม่ดีมากนัก อย่างที่หลาย ๆ ความเห็น มีเสียงสะท้อนมา ..ซึ่งถ้าคำวิจารณ์ของผม ทำให้ตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่งรู้สึกกระทบกระเทือนใจ ก็ต้องขออภัยด้วยจริง ๆ ครับ

3) ผมเรียนรู้กับตัวเองระหว่างเส้นทางสู่ปีที่ 9 ว่า ต่อให้เป็นเจตนาสุจริต แล้วเราไปวิจารณ์คนอื่น ก็อาจไปกระทบความรู้สึกของอีกฝ่ายได้ เพราะเป็นคำวิจารณ์ที่เจ้าตัวอาจจะไม่ได้ร้องขอ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่ไม่ใช่ประเด็นการเมือง แต่เป็นเรื่องส่วนบุคคล) ..บนโลกนี้ ยังมีเรื่องราวอีกมากมายให้เราขับเคลื่อน หากผมยังตั้งใจจะไปต่อกับการทำเพจนี้ ผมคงต้องกลับมาทบทวนแนวทางของตัวเองและปรับทิศทางใหม่ ผมคิดว่าสิ่งที่ทำอยู่อาจจะไม่ work ที่สุด หรือเหมาะสมที่สุด กับการสร้างประเด็นบน social media ผมต้องยอมรับว่าสิ่งที่เรานำเสนอออกไปยังมีปัญหาที่เราต้องแก้ไขปรับปรุงก็ต้องไปทบทวน และนำไปพัฒนาอีกมากครับ

4) ในส่วนของข้อมูลข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับตัวตนและเรื่องราวชีวิตของผม ที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ ที่หลายๆสื่อสังคมออนไลน์นำเสนอ ล้วนไม่ใช่ “ความจริง” ทั้งสิ้นครับ

ตัวอย่างเช่น

– ภาพข่าวถ้ำมองในห้องน้ำปั๊มนั้นไม่ใช่ผม บุคคลในข่าวชื่อ”พีรพงษ์” ส่วนตัวผม ชื่อ “ธนบัตร” ครับ

ที่มาของข่าว : https://www.thairath.co.th/news/crime/2858191

ผมไม่ทราบเจตนาที่แท้จริงของเพจที่สร้างข่าวนี้ขึ้นอยากให้ทุกท่าน ตรวจสอบและพิจารณาก่อนแชร์ครับ ข่าวนี้ไม่ใช่ผมเลยครับ

– อีกเรื่องที่เป็นข่าวปลอม คือ “การโดนแบนฟิตเนส” ผมเป็นผู้ใช้บริการฟิตเนสมากกว่าสิบปี ไม่เคยมีการถูกแบนหรือห้ามเข้าจากฟิตเนสใด ๆ มาก่อน ไม่เคยมีประเด็นนั้นในชีวิตเลยครับ มีเพียงการสมัครที่ใหม่ เพราะได้ Sales Promotion ที่ดีกว่าครับ ประวัติในฟิตเนสมีเพียง “ไม่ต่อสัญญาสมาชิก” เท่านั้นครับ

– เพื่อนร่วมงานในค่ายเพลง ระบุว่าเรา “ทุจริตเงินของบริษัท” ผมมั่นใจในความซื่อสัตย์ของเรา ว่าเราไม่ได้ทำแน่นอน เมื่อวาน ผมได้โทรศัพท์สอบถามต้นสังกัดของบริษัท ก็ยืนยันกับผมว่า ในระหว่างผมทำงาน จนกระทั่งผมลาออกไป ไม่เคยมีเรื่องโกงเงินของบริษัท (เงินทุกบาทที่ผมได้รับมา ผมใช้จ่ายประหยัดมากๆ เพราะผมอยู่ใน unit เล็ก ๆ ที่เพิ่งเริ่มต้นทำเพลง ค่ายไม่ได้มีเงินทุนทำศิลปินสูงนักครับ) เรื่องราวนี้สามารถตรวจสอบพยานบุคคลได้ครับ

– ส่วนประเด็นอื่น ๆ อีกหลายประเด็น ที่มีบุคคลกล่าวอ้าง ผมคงไม่สามารถชี้แจงได้หมดในโพสต์นี้ จะค่อยๆนำเสนอต่อไปตามความเหมาะสม แต่ยืนยันอย่างหนักแน่น ว่าผมไม่ได้กระทำการใดที่ขัดต่อศีลธรรม หรือทุจริต อย่างที่ถูกกล่าวอ้าง ผมยินดีให้ตรวจสอบเสมอ และอยากให้ผู้พูด พูดบนข้อมูลความจริงด้วยครับ

5) ช่วงวันที่ผ่านมา ที่ผมพยายามใช้ชีวิตไปตามปกติท่ามกลางกระแสต่างๆที่เราได้รับมา โดยไม่ take action อะไร หรือตอบโต้ใคร เพราะมองว่าเป็นสิทธิ์ที่ทุกคนจะวิจารณ์ได้ หากมันอยู่ในขอบเขตที่เหมาะสม และเป็นเรื่องที่ต้องยอมรับ หากจะมีแรงเสียดทานจากสังคมที่ปะทะเข้ามาจากการแสดงความคิดเห็นของเรา อีกอย่างเพราะคิดว่า ‘ถ้ามันไม่ใช่เรื่องจริง มันก็จะผ่านไป เราจะไปเดือดร้อนหรือแก้ข่าวทำไม?’ อีกอย่างเราก็แค่คนธรรมดา ไม่ใช่คนดังอะไร ที่ต้องออกมาแก้ข่าว จนกระทั่งเพื่อนรอบตัวเริ่มเป็นห่วงและมองว่ามันเป็นปัญหา จึงทำให้เกิด post นี้ เพื่อได้เล่าเรื่องจริงของชีวิตเราเอง ไม่ใช่ชีวิตที่คนอื่นแต่งเติมให้เราเป็น

6) “ผมอยากให้ทุกๆท่านใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสาร ในแหล่งที่มาที่เชื่อถือได้” เพราะมันเป็นสิ่งเดียวที่จะทำให้การวิพากษ์วิจารณ์นั้น อยู่บนข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นประโยชน์ในการวิพากษ์วิจารณ์ครับ

ท้ายนี้ ผมขอขอบคุณทุกข้อความ ที่เข้าใจ และส่งกำลังใจให้ผม จากทุกๆช่องทางครับ ขอบคุณจากใจที่เชื่อใจ และเข้าใจในเจตนาของผมครับ (และแม้คนที่ไม่เข้าใจ ผมก็รับฟัง feedback นั้นครับ และหวังว่าเราจะเติบโตขึ้นจากเรื่องราวนี้)

ผมเชื่อเสมอว่า สังคมไทยยังมีพื้นที่ให้เราขับเคลื่อนประเด็นต่าง ๆ ไปข้างหน้าได้ เห็นต่างและถกเถียงกันได้อย่างมีขอบเขต ไม่ควรสร้างเรื่องมาทำร้ายผู้อื่น เพียงเพราะการวิพากษ์วิจารณ์ ที่เราแค่มีความคิดเห็นต่างกันเท่านั้นครับ

บอย ธนบัตร ชายด่าน เจ้าของเพจ #ตุ๊ดส์review”

ตุ๊ดส์review แจงปมทุจริตเงิน ถ้ำมองในห้องน้ำปั้ม
ภาพจาก Facebook : ตุ๊ดส์review
ตุ๊ดส์review แจงปมทุจริตเงิน ถ้ำมองในห้องน้ำปั้ม-2
ภาพจาก Facebook : ตุ๊ดส์review

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1 วัน ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 21 มิ.ย. 2569 11:30 น.| อัปเดต: 21 มิ.ย. 2569 11:40 น.
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Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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