บันเทิง

บุ๋ม ปนัดดา แจ้งข่าวเศร้า สูญเสียสุนัขสุดรัก ช้ำใจติดงานไม่ทันกลับมาอยู่ดูใจ

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 21 มิ.ย. 2569 11:29 น.| อัปเดต: 21 มิ.ย. 2569 11:29 น.
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บุ๋ม ปนัดดา แจ้งข่าวเศร้า สูญเสียสุนัขสุดรัก ช้ำใจติดงานไม่ทันกลับมาอยู่ดูใจ

บุ๋ม ปนัดดา แจ้งข่าวเศร้า สูญเสียสุนัขสุดรัก “ปูนึ่ง” ช้ำใจติดงานอยู่ชายแดน ไม่ทันกลับมาอยู่ดูใจก่อนจากไปตลอดกาล

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2569 บุ๋ม ปนัดดา โพสต์ข้อความสุดเศร้า หลังสูญเสียน้องหมาสุดที่รัก “น้องปูนึ่ง” หลังจากมีอาการป่วยและเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสัตว์มาสักระยะหนึ่งแล้ว นักแสดงและพิธีกรชื่อดังโพสต์คลิปขณะที่ลูกสาว น้องอันดามัน นั่งกอดร่างไร้วิญญาณของน้องปูนึ่งด้วยความเศร้าโศก พร้อมระบุข้อความว่า

“น้องปูนึ่งกลับดาวน้องหมาแล้วนะคะ เสียใจที่เราอยู่ชายแดนไม่สามารถกลับไปดูใจได้ แต่ก็ยังโชคดีที่น้องอันดาไปทัน อย่างน้อยก็วีดีโอคอลคุยกันก่อนที่น้องจะหมดลมหายใจสุดท้าย จนน้องจากไปอย่างสงบ แม่รักหนูมากนะลูก”

บุ๋ม ปนัดดา แจ้งข่าวเศร้า สูญเสียสุนัขสุดรัก ช้ำใจติดงานไม่ทันกลับมาอยู่ดูใจ-1

บุ๋ม ปนัดดา แจ้งข่าวเศร้า สูญเสียสุนัขสุดรัก ช้ำใจติดงานไม่ทันกลับมาอยู่ดูใจ-2

บุ๋ม ปนัดดา แจ้งข่าวเศร้า สูญเสียสุนัขสุดรัก ช้ำใจติดงานไม่ทันกลับมาอยู่ดูใจ-4

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อ้างอิงจาก : FB ดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 21 มิ.ย. 2569 11:29 น.| อัปเดต: 21 มิ.ย. 2569 11:29 น.
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Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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