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บุ๋ม ปนัดดา แจ้งข่าวเศร้า สูญเสียสุนัขสุดรัก ช้ำใจติดงานไม่ทันกลับมาอยู่ดูใจ
บุ๋ม ปนัดดา แจ้งข่าวเศร้า สูญเสียสุนัขสุดรัก “ปูนึ่ง” ช้ำใจติดงานอยู่ชายแดน ไม่ทันกลับมาอยู่ดูใจก่อนจากไปตลอดกาล
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2569 บุ๋ม ปนัดดา โพสต์ข้อความสุดเศร้า หลังสูญเสียน้องหมาสุดที่รัก “น้องปูนึ่ง” หลังจากมีอาการป่วยและเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสัตว์มาสักระยะหนึ่งแล้ว นักแสดงและพิธีกรชื่อดังโพสต์คลิปขณะที่ลูกสาว น้องอันดามัน นั่งกอดร่างไร้วิญญาณของน้องปูนึ่งด้วยความเศร้าโศก พร้อมระบุข้อความว่า
“น้องปูนึ่งกลับดาวน้องหมาแล้วนะคะ เสียใจที่เราอยู่ชายแดนไม่สามารถกลับไปดูใจได้ แต่ก็ยังโชคดีที่น้องอันดาไปทัน อย่างน้อยก็วีดีโอคอลคุยกันก่อนที่น้องจะหมดลมหายใจสุดท้าย จนน้องจากไปอย่างสงบ แม่รักหนูมากนะลูก”
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อ้างอิงจาก : FB ดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี
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