เฉลยสาเหตุ ตร.ไทรน้อยปิดเพจกะทันหัน ทิ้งท้ายถึงกฎแห่งกรรม ยันไม่เกี่ยวปมจับรถบรรทุก
เกิดอะไรขึ้น? ตำรวจไทรน้อยปิดเพจกะทันหัน ทิ้งข้อความปริศนา “กฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอ” ล่าสุดรู้สาเหตุแล้วเพราะทำไม่ไหว ยืนยันไม่เกี่ยวปมจับรถบรรทุก
มีประเด็นชวนสงสัยเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี กรณีเพจเฟซบุ๊กแจ้งข่าวสารที่ดูแลโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ไทรน้อย 2 เพจ อย่าง ที่นี่ไทรน้อย และ จ่าจักร จราจรไทรน้อย ประกาศปิดเพจกะทันหัน ก่อนหน้านี้เพิ่งอัปเดตภาพผลงานการจับกุมรถบรรทุกพ่วง 18 ล้อขนาดใหญ่บนถนนบางกรวย-ไทรน้อย เนื่องจากมีคนแจ้งเบาะแสเข้ามาว่ารถพ่วงคันนี้วิ่งในเวลาห้ามวิ่ง ประกอบกับมีการแต่งซิ่งติดไฟส่องสว่างและทำบังโคลนยื่นออกมาจากซุ้มล้อ
หลังรับแจ้ง จ่าจักร เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สภ.ไทรน้อย ลงพื้นที่ตรวจสอบและสกัดจับรถพ่วงทันที พร้อมเปรียบเทียบปรับตามความผิดทางกฎหมายจราจร จากนั้นก็นำภาพการปฏิบัติงานมาโพสต์ลงในเพจจ่าจักร จราจรไทรน้อย เมื่อวันที่ 19 มิถุนายนที่ผ่านมา
ในเวลาต่อมา ทางเพจลบโพสต์ผลงานจับกุมทิ้งแล้วลงข้อความประกาศปิดเพจแทน ล่าสุดใส่สถานะรู้สึกเหนื่อยล้า และเขียนข้อความระบุว่า “ปิดเพจ ขอบคุณผู้ติดตามทุกท่านนะครับ วันนี้เราบอกลากันแล้ว ร้องเรียน xxx สภ.xxx #ขอบคุณครับ กฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอ”
ขณะที่เพจ ที่นี่ไทรน้อย ระบุข้อความว่า “ถึงผู้ติดตามเพจที่นี่ไทรน้อยทุกท่าน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ผมขอขอบคุณทุกคนจากใจจริง ที่ติดตาม ให้กำลังใจ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเพจแห่งนี้
ช่วงนี้ขอพักการเคลื่อนไหว หรือยุติเพจไว้เท่านี้ หวังว่าคงได้มาเจอกันใหม่เมื่อพร้อมมากกว่านี้ แต่ยังคงปฏิบัติหน้าที่เหมือนเดิม แล้วพบกันใหม่เมื่อทุกอย่างดีขึ้น
ฝากติดตามของ จ่าจักร จราจรไทรน้อย ได้เลยนะครับ ทำงาน ทุ่มเท รับความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนชาวไทรน้อยได้เสมอมา”
ล่าสุด ผู้สื่อข่าว MGR Online ติดต่อสัมภาษณ์ พ.ต.อ.ณัฏฐ์เดชา ฐานิสภัทราพงศ์ ผกก.สภ.ไทรน้อย สาเหตุการปิดเพจของจ่าจักรนั้นเพราะทำไม่ไหว ยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับการจับกุมรถบรรทุกอย่างที่หลายคนสงสัย ไม่มีการช่วยเหลือ และเป็นการปฏิบัติตามหน้าที่ พร้อมชี้แจงว่าอีกฝ่ายเป็นคนขยันทำงาน
ฝั่ง จ่าจักรออกมาขอโทษผู้บังคับบัญชาที่ทำให้เข้าใจผิด
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