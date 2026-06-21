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เฉลยสาเหตุ ตร.ไทรน้อยปิดเพจกะทันหัน ทิ้งท้ายถึงกฎแห่งกรรม ยันไม่เกี่ยวปมจับรถบรรทุก

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 21 มิ.ย. 2569 11:03 น.| อัปเดต: 21 มิ.ย. 2569 11:03 น.
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เพจจราจรตำรวจไทรน้อยปิดตัวกะทันหัน

เกิดอะไรขึ้น? ตำรวจไทรน้อยปิดเพจกะทันหัน ทิ้งข้อความปริศนา “กฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอ” ล่าสุดรู้สาเหตุแล้วเพราะทำไม่ไหว ยืนยันไม่เกี่ยวปมจับรถบรรทุก

มีประเด็นชวนสงสัยเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี กรณีเพจเฟซบุ๊กแจ้งข่าวสารที่ดูแลโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ไทรน้อย 2 เพจ อย่าง ที่นี่ไทรน้อย และ จ่าจักร จราจรไทรน้อย ประกาศปิดเพจกะทันหัน ก่อนหน้านี้เพิ่งอัปเดตภาพผลงานการจับกุมรถบรรทุกพ่วง 18 ล้อขนาดใหญ่บนถนนบางกรวย-ไทรน้อย เนื่องจากมีคนแจ้งเบาะแสเข้ามาว่ารถพ่วงคันนี้วิ่งในเวลาห้ามวิ่ง ประกอบกับมีการแต่งซิ่งติดไฟส่องสว่างและทำบังโคลนยื่นออกมาจากซุ้มล้อ

หลังรับแจ้ง จ่าจักร เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สภ.ไทรน้อย ลงพื้นที่ตรวจสอบและสกัดจับรถพ่วงทันที พร้อมเปรียบเทียบปรับตามความผิดทางกฎหมายจราจร จากนั้นก็นำภาพการปฏิบัติงานมาโพสต์ลงในเพจจ่าจักร จราจรไทรน้อย เมื่อวันที่ 19 มิถุนายนที่ผ่านมา

ในเวลาต่อมา ทางเพจลบโพสต์ผลงานจับกุมทิ้งแล้วลงข้อความประกาศปิดเพจแทน ล่าสุดใส่สถานะรู้สึกเหนื่อยล้า และเขียนข้อความระบุว่า “ปิดเพจ ขอบคุณผู้ติดตามทุกท่านนะครับ วันนี้เราบอกลากันแล้ว ร้องเรียน xxx สภ.xxx #ขอบคุณครับ กฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอ”

ขณะที่เพจ ที่นี่ไทรน้อย ระบุข้อความว่า “ถึงผู้ติดตามเพจที่นี่ไทรน้อยทุกท่าน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ผมขอขอบคุณทุกคนจากใจจริง ที่ติดตาม ให้กำลังใจ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเพจแห่งนี้

ช่วงนี้ขอพักการเคลื่อนไหว หรือยุติเพจไว้เท่านี้ หวังว่าคงได้มาเจอกันใหม่เมื่อพร้อมมากกว่านี้ แต่ยังคงปฏิบัติหน้าที่เหมือนเดิม แล้วพบกันใหม่เมื่อทุกอย่างดีขึ้น

ฝากติดตามของ จ่าจักร จราจรไทรน้อย ได้เลยนะครับ ทำงาน ทุ่มเท รับความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนชาวไทรน้อยได้เสมอมา”

ล่าสุด ผู้สื่อข่าว MGR Online ติดต่อสัมภาษณ์ พ.ต.อ.ณัฏฐ์เดชา ฐานิสภัทราพงศ์ ผกก.สภ.ไทรน้อย สาเหตุการปิดเพจของจ่าจักรนั้นเพราะทำไม่ไหว ยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับการจับกุมรถบรรทุกอย่างที่หลายคนสงสัย ไม่มีการช่วยเหลือ และเป็นการปฏิบัติตามหน้าที่ พร้อมชี้แจงว่าอีกฝ่ายเป็นคนขยันทำงาน

ฝั่ง จ่าจักรออกมาขอโทษผู้บังคับบัญชาที่ทำให้เข้าใจผิด

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 21 มิ.ย. 2569 11:03 น.| อัปเดต: 21 มิ.ย. 2569 11:03 น.
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Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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