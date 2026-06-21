“บ่าววี” วอนแฟนเพลงเข้าใจ ปฏิเสธดื่มหน้าเวที เหตุหมอสั่งห้ามเด็ดขาด หลังผ่าตัดหัวใจ แฟนคลับแห่ให้กำลังใจ ชี้สุขภาพศิลปินสำคัญที่สุด
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2569 บ่าววี อาร์สยาม หรือ วีรยุทธิ์ นานช้า นักร้องลูกทุ่งเพื่อชีวิตชื่อดัง ได้ออกมาโพสต์ชี้แจงผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว เพื่อทำความเข้าใจกับแฟนเพลงหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่เจ้าตัวจำเป็นต้องปฏิเสธเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีแฟนคลับหน้าเวทีนำมายื่นให้ขณะทำการแสดงบนเวที
บ่าววี โพสต์ชี้แจงว่า “ต้องขอโทษคนที่ยื่นเหล้าเบียร์ให้หน้าเวทีนะครับผมขอไม่ดื่มนะ ผมอยู่ได้ทุกวันนี้เพราะผมไม่ดื่มนี่แหละ เพราะผมผ่าตัดหัวใจมาด้วย ยิ่งห้ามเลยครับ แยกแยะนะไม่เคยรังเกียจใคร เข้าใจกัน รัก บางคนเขาแบะปากใส่เรา พอเราไม่ดื่ม เขาไม่เข้าใจเรา เราเข้าใจเขาทุกเรื่อง เพราะเขาคือแฟนเพลง”
หลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป มีแฟนคลับและชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์แสดงความเห็นใจเป็นจำนวนมาก โดยส่วนใหญ่ต่างมองว่าแฟนเพลงควรเคารพการตัดสินใจและคำนึงถึงความปลอดภัยด้านสุขภาพของศิลปินเป็นสิ่งสำคัญที่สุด
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อ้างอิงจาก : FB Baowee Rsiam
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