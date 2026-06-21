สลดดอยหลวง! ผนังอุโมงค์รถไฟถล่ม ทับคนงานดับ 2 ศพ เจ็บสาหัส 2 ราย เร่งสอบสาเหตุ
ผนังอุโมงค์รถไฟดอยหลวง ถล่มขณะคนงานติดตั้งระบบกันซึม ทับคนงานเสียชีวิต 2 เจ็บสาหัส 2 รฟท. สั่งระงับก่อสร้าง 2 วัน เร่งสอบสาเหตุ พร้อมเยียวยาครอบครัวผู้สูญเสีย
การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) แจ้งเหตุผนังอุโมงค์ดอยหลวงถล่ม ในโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายใหม่ ช่วงเด่นชัย–เชียงราย–เชียงของ (สัญญาที่ 3) ช่วงเชียงราย–เชียงของ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2569 เวลาประมาณ 16.30 น. บริเวณพื้นที่ก่อสร้างอุโมงค์รถไฟดอยหลวง หมู่ 10 ตำบลโชคชัย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย ขณะผู้รับจ้างกำลังติดตั้งระบบกันซึม (Waterproofing) ภายในอุโมงค์
อุบัติเหตุครั้งนี้ส่งผลให้มีคนงานเสียชีวิต ได้แก่ นายอภิเดช (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 24 ปี ชาวจังหวัดกาญจนบุรี และนายตู้ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 29 ปี สัญชาติเมียนมา และบาดเจ็บสาหัส 2 ราย โดยกู้ภัยนำตัวส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลดอยหลวงและโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
หลังเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของโครงการรีบปิดกั้นพื้นที่ทันที พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือ ส่วนร่างผู้เสียชีวิต เจ้าหน้าที่ส่งต่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไป
รฟท. สั่งการให้บริษัทผู้รับจ้างระงับการปฏิบัติงานในพื้นที่เกิดเหตุชั่วคราวเป็นเวลา 2 วัน เพื่อเปิดทางให้ผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจสอบสภาพโครงสร้าง สภาพแวดล้อมในการทำงาน และหาสาเหตุอย่างละเอียดรอบด้าน ก่อนจะกำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยเพิ่มเติมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอย
มีการมอบหมายให้ผู้รับจ้างร่วมกันดูแลเยียวยาและช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบรวมถึงครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่ ครอบคลุมทั้งค่ารักษาพยาบาล สิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย และการช่วยเหลือด้านอื่น ๆ
พร้อมกันนี้ รฟท. สั่งให้ทบทวนมาตรการความปลอดภัยของงานก่อสร้างอุโมงค์และงานก่อสร้างโครงสร้างขนาดใหญ่ในทุกโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่ กำชับผู้รับจ้าง ผู้ควบคุมงาน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความมั่นใจในการดำเนินโครงการ
หากมีความคืบหน้าเรื่องผลการตรวจสอบสาเหตุ รฟท. จะแจ้งให้ประชาชนและสื่อมวลชนทราบต่อไป ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง
ข้อมูลจาก : กรมประชาสัมพันธ์ และ ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย
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