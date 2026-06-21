โปรดเกล้าฯ เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อดีตครูสาว โรงเรียนดังนครปฐม ผิดวินัยร้ายแรง
โปรดเกล้าฯ เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อดีตครูสาว โรงเรียนดังนครปฐม ผิดวินัยร้ายแรง ฐานขาดราชการติดต่อกันเกินกว่า 15 วัน โดยไม่มีเหตุอันสมควร
เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ความว่า
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นตริตาภรณ์มงกุฎไทย ซึ่ง น.ส.รัตนา อดีตข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู คศ.1 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับพระราชทาน เนื่องจากได้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานขาดราชการติดต่อกันเกินกว่า 15 วัน โดยไม่มีเหตุอันสมควร
อันเป็นกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง ตามข้อ 2(2) แห่งกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง พ.ศ.2549 กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ตาม ม.87 วรรค 2 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และมีคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2565 โดยคำสั่งอันถึงที่สุด
อันเป็นเหตุแห่งการเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตามข้อ 6 และข้อ 7(4) ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ.2548 และ น.ส.รัตนา เป็นผู้ถูกถอนชื่อออกจากรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตามประกาศบสำนักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องแล้ว
ประกาศ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2569
นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายใน 5 ราย
- โปรดเกล้าฯ เรียกคืนเครื่องราชฯ และปลด พ.ต.ต. พ้นตำแหน่งอัยการ เหตุผิดวินัยร้ายแรง
- โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ “ศศิพัชร สินสโมสร” อดีต ผอ. โรงเรียนพะตงฯ
อ้างอิงจาก : เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา
ติดตาม The Thaiger บน Google News: