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รู้สาเหตุ กันสาดอาคารถล่ม ทับคนดับ ชี้จุดยึดน้อย-เหล็กเป็นสนิม ตึกเก่าทั่วกรุงมีอีกเยอะ

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 21 มิ.ย. 2569 09:55 น.| อัปเดต: 21 มิ.ย. 2569 10:28 น.
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สาเหตุกันสาดตึกเก่าถล่มพระราม 4 ทับคนเสียชีวิต
ภาพจาก Facebook : ชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร - โจ - Chaiwat Sathawornwichit﻿

ศ.ดร.อมร พิมานมาศ นายกสมาคมวิศวกรฯ ชี้สาเหตุกันสาดถล่ม เผยเหล็กเป็นสนิม-โครงสร้างเสื่อมสภาพ ซ้ำรอยต่อจุดยึดน้อย ใช้เหล็กเส้นกลมทำให้เกาะไม่แน่น จี้เร่งตรวจตึกเก่าทั่วกรุง

นายชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร แคนดิเดตผู้ว่าฯ กทม. พรรคประชาชน เคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว หลังจากเกิดเหตุการณ์อาคารถล่มที่แยกหมอมี ระบุความว่า “ผมได้เดินทางมาที่เกิดเหตุเพื่อติดตามความคืบหน้า และตรวจสอบผลกระทบที่ประชาชนได้รับครับ ขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยครับ

เหตุการณ์ในวันนี้สะท้อนว่าชีวิตของคนกรุงเทพยังอยู่อยู่บนเส้นด้ายของความไม่แน่นอน

ศ.ดร. อมร พิมานมาศ เพื่อนร่วมงานของผม พบข้อมูลที่น่าจะเป็นประเด็นสาเหตุของการพังถล่ม เพิ่มเติม

จากเดิมที่คาดการณ์ว่า เกิดจากการเกิดสนิมในเหล็กที่ใส่ในพื้น และ โครงสร้างเป็นลักษณะยื่น แต่เมื่อได้ตรวจสอบซากพื้นที่ถล่มลงไป พบว่า มีประเด็นสำคัญเพิ่มเติมคือพบว่ามีจุดยึดระหว่างพื้นกับตัวอาคารเพียงไม่กี่ตำแหน่ง และใช้เหล็กเส้นกลมในการยึด ซึ่งอาจทำให้จุดยึดไม่แข็งแรง

ดังนั้นปัญหาของการถล่ม จึงอาจเกิดจากการเสื่อมสภาพของอาคารเก่า เหล็กเป็นสนิม และจุดยึดไม่เพียงพอ ทั้งสามปัจจัยร่วมกันนี้ อาจเป็นสาเหตุให้ระเบียงกันสาดถล่มได้

ทั้งนี้ ศ.ดร.อมร ให้ความเห็นว่า อาคารหลังดังกล่าวควรต้องตรวจสอบโครงสร้างส่วนที่เหลือว่าได้รับผลกระทบเพียงใด และยังคงมั่นคงแข็งแรงหรือไม่

จากเหตุการณ์นี้ต้องยืนยันว่า ตามกฎหมาย พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร นายตรวจ หรือ นายช่างโยธาซึ่งเป็นเจ้าพนักงานกทม. มีอำนาจและหน้าที่ตรวจตราอาคารเก่า และ แจ้งให้เจ้าของอาคารแก้ไขให้มีความมั่นคงแข็งแรง ถ้าไม่แก้ไข กทม. มีอำนาจเข้าไปปรับปรุงแก้ไข และ เรียกค่าชดเชยจากเจ้าของตึกได้ในภายหลัง เพื่อความปลอดภัยของประชาชน และจากเหตุการณ์นี้ยังสะท้อนว่า กทม. ต้องให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนมากขึ้น ซึ่งมีตั้งแต่

1. กทม. ควรใช้อำนาจตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร ตรวจสอบความเสื่อมสภาพของอาคารเก่าที่มีอายุมากกว่า 50 ปี เป็นประจำ มุ่งเน้นป้องกันการพังทลาย และแก้ไขปรับปรุงให้มีความปลอดภัย

2. ความปลอดภัยในการก่อสร้าง ควรจะบังคับเปิดเผยภาพกล้องวงจรปิดเพื่อตรวจสอบมาตรการความปลอดภัย และ บังคับเปิดเผยสัญญาประกันภัยเอกชน ให้ประชาชนที่เสียหายเคลมได้เลย ไม่ต้องรอฟ้องศาล

3. การสำรวจโพรงใต้ดิน ที่ทำให้เกิดถนนยุบ และ อาคารทรุด ในหลายพื้นที่กรุงเทพมหานคร

4. การเตรียมความพร้อมในการซ้อมรับมือแผ่นดินไหวประจำปี, ทีมกู้ภัยจากเหตุแผ่นดินไหว และ การประเมินความแข็งแรงอาคารสูงในพื้นที่กรุงเทพ

ผมขอแสดงความเสียใจ และเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบอีกครั้ง พร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการติดตามและตรวจสอบของสาเหตุที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริงพร้อมทั้งเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวครับ”

ชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร เผยสาเหตุกันสาดถล่ม
ภาพจาก Facebook : ชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร – โจ – Chaiwat Sathawornwichit

ขณะที่ ศ.ดร.อมร พิมานมาศ นายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทย เผยผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า “เมื่อวานนี้ ช่วงค่ำ ผมได้ลงพื้นที่ถนนพระราม 4 เพื่อดูโครงสร้างอาคารที่ถล่ม จนมีผู้เสียชีวิต 1 ราย ซึ่งจากการลงพื้นที่พบว่า ส่วนที่ถล่มไปคือ กันสาดคอนกรีตที่บริเวณพื้นชั้น 2 (หลังคา) ที่ยื่นออกมา ไม่ใช่โครงสร้างถล่มไปทั้งหลังตามที่สื่อรายงานเบื้องต้น

ข้อมูลที่น่าสนใจคือ

1. ระเบียง หรือ กันสาดปูนถล่มแบบนี้ เกิดขึ้นบ่อยครั้ง เช่น เมื่อ ต.ค.68 เกิดเหตุระเบียงถล่มที่ ถ.สำราญราษฎร์ เขตพระนคร และย้อนกลับไปในปี 2559 เกิดระเบียงตึกแถวประชานิเวศน์ ถล่มลงมา

2. การถล่มมักเกิดขึ้นกับอาคารเก่า และเกิดขึ้นกับโครงสร้างส่วนยื่น (cantilever) ที่มีจุดรองรับฝั่งเดียว ความเป็นอาคารเก่า ทำให้วัสดุ เช่นคอนกรีตและเหล็กเสริมเสื่อมสภาพ กรณี อาคารที่พระราม 4 และสำราญราษฎร์ อายุเกือบร้อยปี วัสดุในสมัยก่อนยังไม่แข็งแรงเท่าในปัจจุบัน ภาวะความชื้นจากน้ำฝนทำให้เหล็กผุกร่อนจากการเป็นสนิม

3. กรณีพระราม 4 ที่เพิ่งเกิดขึ้น ผมสังเกตเห็นจุดยึด (connection) มีไม่กี่จุด แสดงว่าไม่ได้ยึดพื้นตลอดแนวขอบพื้น เพราะเป็นชั้นหลังคาไม่มีพื้นด้านในให้ยึด ดังนั้นการยึดจึงเกิดขึ้นกับคานหรือเสาหรือผนังด้านในแค่บางจุดเท่านั้น ตรงตำแหน่งที่เห็นเป็นครีบปูนยื่นออกมาเป็นคานรองรับพื้นปูนที่เทบนครีบปูนนี้อีกที เข้าไปดูซากปูนใกล้ๆเห็นเหล็กที่ใช้ยึดคาดว่าเป็นเหล็กกลมผิวเรียบ การเกาะยึดคอนกรีตอาจไม่แข็งแรงพอ

โดยรวมคิดว่า นอกจากสภาพอาคารเก่า เสื่อมสภาพ และเหล็กเป็นสนิมแล้ว ปัญหาสำคัญคือรอยต่อ (connection) ไม่แข็งแรงด้วย

ปัญหากันสาดถล่มนี้ มีรูปแบบความเสี่ยงอันตรายอย่างชัดเจน และน่าจะมีอาคารเก่าแบบนี้อีกเป็นจำนวนมากใน กทม. ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องเร่งหาทางป้องกันปัญหานี้อย่างเป็นระบบครับ ไม่งั้นเกิดขึ้นอีกแน่นอน

อมร พิมานมาศ เผยสาเหตุอาคารถล่ม
ภาพจาก Facebook : อมร พิมานมาศ


ข้อมูลจาก : ชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร – โจ – Chaiwat Sathawornwichit และ อมร พิมานมาศ

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 21 มิ.ย. 2569 09:55 น.| อัปเดต: 21 มิ.ย. 2569 10:28 น.
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Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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