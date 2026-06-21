กทม. เคลียร์พื้นที่กันสาดถล่ม ทับเสียชีวิต 1 ราย ปิดจราจร 2 เลนรอวิศวกรประเมิน
กทม. เคลียร์พื้นที่กันสาดถล่มเขตสัมพันธวงศ์ ทับคนเสียชีวิต 1 ราย สั่งปิดจราจร 2 ช่องทางหน้าอาคาร เตรียมนำทีมวิศวกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ประเมินความปลอดภัยโครงสร้าง
จากกรณี เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสวนมะลิ พร้อมอาสาสมัคร เข้าดำเนินการจุดเกิดเหตุกันสาดปูนชั้น 2 ของอาคารพาณิชย์ร่วงหล่น บริเวณถนนพระราม 4 ใกล้แยกหมอมีและวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เขตสัมพันธวงศ์ แผ่นปูนหล่นทับประชาชนเสียชีวิต 1 ราย เจ้าหน้าที่กู้ภัยนำร่างผู้เสียชีวิตออกจากซากปรักหักพังและนำส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2569
เวลาต่อมา นายณรงค์ เรืองศรี ปลัดกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ โดยมีนายธนาเดช จันทร์แก้ว ผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์ รายงานความคืบหน้า ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเร่งตัดกระแสไฟฟ้า พร้อมรื้อถอนเสาไฟฟ้าและสายสื่อสารที่พังเสียหายจากแผ่นปูนหล่นทับ
ปลัดกรุงเทพมหานครสั่งการให้หน่วยงานด้านวิศวกรรมและโยธาของ กทม. รื้อถอนกันสาดบริเวณชั้น 1 ออกภายในคืนเดียวกัน เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชน
เจ้าหน้าที่จัดเก็บเศษซากและเคลียร์พื้นที่เสร็จสิ้นเมื่อเวลา 04.30 น. ของเช้ามืดวันที่ 21 มิถุนายน 2569 และล้างทำความสะอาดพื้นผิวถนนเสร็จในเวลา 05.00 น. ปัจจุบันเจ้าหน้าที่นำรั้วกั้นมาติดตั้งรอบพื้นที่เกิดเหตุ และปิดการจราจร 2 ช่องทางด้านหน้าอาคารเพื่อป้องกันอันตราย ระหว่างรอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าประเมินโครงสร้างอาคาร
สำหรับขั้นตอนต่อไป วันนี้ (21 มิ.ย.) เวลา 10.00 น. คณะทำงานจะลงพื้นที่ร่วมกันเพื่อตรวจสอบและประเมินสภาพอาคารอย่างละเอียด ประกอบด้วย
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ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์
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สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร
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กรมโยธาธิการและผังเมือง
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วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
เพื่อกำหนดแนวทางการจัดการพื้นที่ให้มีความปลอดภัยสูงสุด และลดผลกระทบต่อประชาชนในบริเวณใกล้เคียงต่อไป
ข้อมูลจาก : สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์
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