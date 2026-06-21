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กทม. เคลียร์พื้นที่กันสาดถล่ม ทับเสียชีวิต 1 ราย ปิดจราจร 2 เลนรอวิศวกรประเมิน

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 21 มิ.ย. 2569 09:26 น.| อัปเดต: 21 มิ.ย. 2569 09:28 น.
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กทม. เคลียร์พื้นที่กันสาดถล่มพระราม 4 ทับคนเสียชีวิต 1 ราย ปิดจราจร 2 เลนรอวิศวกรประเมิน
ภาพจาก Facebook : สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์

กทม. เคลียร์พื้นที่กันสาดถล่มเขตสัมพันธวงศ์ ทับคนเสียชีวิต 1 ราย สั่งปิดจราจร 2 ช่องทางหน้าอาคาร เตรียมนำทีมวิศวกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ประเมินความปลอดภัยโครงสร้าง

จากกรณี เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสวนมะลิ พร้อมอาสาสมัคร เข้าดำเนินการจุดเกิดเหตุกันสาดปูนชั้น 2 ของอาคารพาณิชย์ร่วงหล่น บริเวณถนนพระราม 4 ใกล้แยกหมอมีและวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เขตสัมพันธวงศ์ แผ่นปูนหล่นทับประชาชนเสียชีวิต 1 ราย เจ้าหน้าที่กู้ภัยนำร่างผู้เสียชีวิตออกจากซากปรักหักพังและนำส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2569

เวลาต่อมา นายณรงค์ เรืองศรี ปลัดกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ โดยมีนายธนาเดช จันทร์แก้ว ผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์ รายงานความคืบหน้า ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเร่งตัดกระแสไฟฟ้า พร้อมรื้อถอนเสาไฟฟ้าและสายสื่อสารที่พังเสียหายจากแผ่นปูนหล่นทับ

ปลัดกรุงเทพมหานครสั่งการให้หน่วยงานด้านวิศวกรรมและโยธาของ กทม. รื้อถอนกันสาดบริเวณชั้น 1 ออกภายในคืนเดียวกัน เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชน

เจ้าหน้าที่จัดเก็บเศษซากและเคลียร์พื้นที่เสร็จสิ้นเมื่อเวลา 04.30 น. ของเช้ามืดวันที่ 21 มิถุนายน 2569 และล้างทำความสะอาดพื้นผิวถนนเสร็จในเวลา 05.00 น. ปัจจุบันเจ้าหน้าที่นำรั้วกั้นมาติดตั้งรอบพื้นที่เกิดเหตุ และปิดการจราจร 2 ช่องทางด้านหน้าอาคารเพื่อป้องกันอันตราย ระหว่างรอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าประเมินโครงสร้างอาคาร

สำหรับขั้นตอนต่อไป วันนี้ (21 มิ.ย.) เวลา 10.00 น. คณะทำงานจะลงพื้นที่ร่วมกันเพื่อตรวจสอบและประเมินสภาพอาคารอย่างละเอียด ประกอบด้วย

  • ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์

  • สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร

  • กรมโยธาธิการและผังเมือง

  • วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

เพื่อกำหนดแนวทางการจัดการพื้นที่ให้มีความปลอดภัยสูงสุด และลดผลกระทบต่อประชาชนในบริเวณใกล้เคียงต่อไป

กันสาดทรุดถล่ม
ภาพจาก Facebook : สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์
กันสาดทรุดถล่ม-2
ภาพจาก Facebook : สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์

ข้อมูลจาก : สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 21 มิ.ย. 2569 09:26 น.| อัปเดต: 21 มิ.ย. 2569 09:28 น.
68
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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