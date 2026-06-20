คาดคะแนน หากไทยชนะเนเธอร์แลนด์ บวกเพิ่มกี่แต้ม วอลเลย์บอลหญิง VNL 2026
พรีวิวลุ้นแต้ม อันดับโลก ไทยพบเนเธอร์แลนด์ ชนะทีมท็อป 8 ได้บวกสูงสุด 15 แต้ม แพ้ก็แทบไม่เสียอะไร วอลเลย์บอลกญิงเนชั่นส์ลีก 2026
วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย อันดับ 19 ของโลก (176.21 คะแนน) เตรียมปิดท้ายโปรแกรมเปิดบ้านนัดสุดท้าย ในศึก VNL 2026 สัปดาห์ที่ 2 พูล 6 พบกับเนเธอร์แลนด์ ทีมแกร่งอันดับ 8 ของโลก (283.12 คะแนน) ที่อินดอร์ สเตเดียม หัวหมาก เริ่มเวลา 20.30 น. วันอาทิตย์
เพราะเนเธอร์แลนด์มีอันดับสูงกว่าไทยถึง 11 อันดับ สูตรคำนวณคะแนนโลกจึงเข้าทางไทยอย่างมาก นั่นคือถ้าชนะจะได้แต้มก้อนใหญ่ แต่ถ้าแพ้กลับเสียแต้มน้อยมาก เรียกได้ว่าเป็นเกมที่ความเสี่ยงต่ำแต่ผลตอบแทนสูง
ถ้าไทยชนะชนะเนเธอร์แลนด์
ชนะ 3-0 ได้เพิ่ม 15.55 แต้ม ขยับเป็น 191.76 คะแนน
ชนะ 3-1 ได้เพิ่ม 13.05 แต้ม ขยับเป็น 189.26 คะแนน
ชนะ 3-2 ได้เพิ่ม 10.55 แต้ม ขยับเป็น 186.76 คะแนน
ถ้าไทยแพ้เนเธอร์แลนด์
แพ้ 2-3 เสียเพียง 0.01 แต้ม เหลือ 176.20 คะแนน
แพ้ 1-3 เสีย 1.95 แต้ม เหลือ 174.26 คะแนน
แพ้ 0-3 เสีย 4.45 แต้ม เหลือ 171.76 คะแนน
จะเห็นว่าหากไทยเก็บชัยเหนือทีมระดับท็อป 8 ของโลกได้ จะเป็นการกระโดดขึ้นอันดับครั้งใหญ่ที่สุดของทัวร์นาเมนต์ แต่ต่อให้พลาดแพ้ไปแบบสูสี 2-3 ก็แทบไม่กระทบคะแนนสะสมเลย ขณะที่ฝั่งเนเธอร์แลนด์กลับมีความเสี่ยงสูงกว่ามาก เพราะหากแพ้ไทยอาจเสียคะแนนสะสมได้มากถึง 15.55 แต้ม
แต้มทุกคะแนนยังคงมีความหมายกับไทยในการหนีโซนตกชั้น ตามกติกาใหม่ที่ทีมอันดับสุดท้ายหลังจบรอบแรกจะหมดสิทธิ์เล่นในปี 2027 การได้เปิดบ้านเจอทีมใหญ่แบบไม่มีอะไรต้องเสียในเกมนี้ จึงเป็นโอกาสทองที่สาวไทยจะไล่เก็บแต้มสำคัญต่อหน้ากองเชียร์
ถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลหญิงไทยเนเธอร์แลนด์ทางช่อง monomax
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