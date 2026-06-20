ดูย้อนหลัง ไทยชนะแคนาดา วอลเลย์บอลหญิง VNL 2026
ผลวอลเลย์บอล นักตบสาวไทยเปิดบ้านสุดมัน เฉือนแคนาดา 3-1 ทะยานขึ้นอันดับ 19 โลก ดูย้อนหลังได้ทาง Monomax และไฮท์ไลต์ททงยูทูบ Volleyball World ด้านล่าง
วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย เปิดบ้านอินดอร์ สเตเดียม หัวหมาก เก็บชัยชนะนัดสำคัญในศึกเนชันส์ ลีก 2026 (VNL 2026) สัปดาห์ที่ 2 รอบแบ่งกลุ่ม พูล 6 ด้วยการเอาชนะแคนาดาไปได้ 3-1 เซต เมื่อค่ำวันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2569 ท่ามกลางกองเชียร์ที่เข้ามาเต็มความจุสนาม
สกอร์แต่ละเซต ไทยชนะ 25-21, แพ้ 22-25, กลับมาชนะ 25-18 และปิดเกม 25-20 คว้าชัยนัดที่สองของสัปดาห์ต่อจากที่เพิ่งชนะบัลแกเรีย 3-0 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายนที่ผ่านมา
เกมนี้ไทยเล่นได้เหนือกว่าในหลายจุด เกมรุกทำแต้มได้ถึง 55 คะแนน มากกว่าแคนาดา ทำได้ 47 คะแนน รวมถึงการรับลูกในแดนหลังได้เหนียวแน่นกว่า 90 ต่อ 72 ครั้ง ได้แต้มจากความผิดพลาดของคู่แข่งมากถึง 29 แต้ม เทียบกับฝั่งแคนาดาที่ได้เพียง 16 แต้ม
สรุปแต้มรวมทั้งเกม ไทยทำได้ 96 คะแนน ทิ้งห่างแคนาดาที่ทำได้ 84 คะแนน ส่วนจุดที่แคนาดาทำได้ดีกว่าคือเกมบล็อก 17 ต่อ 6 ครั้ง และการรับลูกเสิร์ฟ 87 ต่อ 74
ผู้ทำแต้มสูงสุดของไทยคือ ศศิภาพร (เบอร์ 11) ทำไป 21 คะแนน ตามด้วย อัจฉราพร คงยศ (เบอร์ 18) อีก 16 คะแนน ขณะที่ฝั่งแคนาดา แวน ไรค์ (เบอร์ 3) ทำสูงสุด 22 คะแนน
ผลวอลเลย์บอลไทย ชนะแคนาดา 3-1 เซต คนไทยนอนหลับฝันดี โกยอีก 3 แต้ม รั้งอันดับ 12 ของตาราง ชนะ 2 แพ้ 7 มี 9 แต้ม โอกาสตกชั้นน้อยลงมาก
คะแนนอันดับโลกหลังเกม ไทยชนะแคนาดา
ชัยชนะครั้งนี้ส่งให้ไทยได้คะแนนสะสมอันดับโลกเพิ่มขึ้นทันที 12.53 คะแนน จากเดิม 163.68 คะแนน ขยับเป็น 176.21 คะแนน ดันอันดับโลกขึ้นมา 1 อันดับ จากอันดับ 20 มาอยู่ที่อันดับ 19
แคนาดาฝ่ายแพ้ ต้องเสียคะแนนสะสมไป 12.53 คะแนนเท่ากัน เหลือ 246.36 คะแนน และร่วงลงมา 1 อันดับ มาอยู่ที่อันดับ 11 ของโลก
คะแนนทุกแต้มมีความหมายอย่างยิ่งสำหรับไทยในฤดูกาลนี้ เพราะกติกาใหม่ของ VNL 2026 กำหนดว่าทีมที่จบอันดับสุดท้าย (อันดับ 18) หลังจบรอบแรก จะตกชั้นและหมดสิทธิ์เล่นในปี 2027 ทันที การเก็บแต้มในบ้านจึงเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้ไทยอยู่รอดบนเวทีระดับโลกต่อไป
สำหรับเกมต่อไป สาวไทยจะปิดท้ายการแข่งขันในบ้านด้วยการพบกับเนเธอร์แลนด์ ในวันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2569
แฟนวอลเลย์บอลชาวไทย ดูย้อนหลังไทยนะแคนาดา ได้ทาง แอปพลิเคชั่น Monomax และยูทูบ Volleyball World
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