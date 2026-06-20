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ด่วน กันสาดอาคารทรุดถล่ม วินาทีทับประชาชน ดับ 1 ราย

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 20 มิ.ย. 2569 18:26 น.| อัปเดต: 20 มิ.ย. 2569 18:26 น.
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ด่วน กันสาดอาคารทรุดถล่มย่านหัวลำโพง แยกหมอมี ทับประชาชนดับ 1 ราย

เมื่อช่วงเย็นวันที่ 20 มิถุนายน 2569 เกิดเหตุกันสาดและแผ่นปูนของอาคารพาณิชย์ทรุดถล่มลงมาบนถนนย่านหัวลำโพง ใกล้แยกหมอมี ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 1 ราย

เหตุเกิดเวลาประมาณ 16.43 น. บริเวณ ถ.พระราม 4 ขาเข้า ช่วงระหว่างแยกหัวลำโพงมุ่งหน้าแยกหมอมี ใกล้กับวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ โดยจุดเกิดเหตุเป็นรอยต่อย่านที่ถนนพระราม 4 และถนนเจริญกรุงมาบรรจบกัน

เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ระบุว่าเป็นแผ่นปูนบริเวณชั้น 2 ของอาคารที่ทรุดตัวลงมาทับประชาชน หลังรับแจ้ง เจ้าหน้าที่จากสถานีดับเพลิงและกู้ภัยสวนมะลิ พร้อมหน่วยกู้ภัยและสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ได้เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุในเวลา 16.57 น.

เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครได้นำร่างผู้เสียชีวิตออกจากซากปรักหักพังและนำส่งโรงพยาบาลแล้ว จากนั้นจึงปิดกั้นพื้นที่เพื่อความปลอดภัย พร้อมตรวจสอบความมั่นคงของโครงสร้างอาคาร และอยู่ระหว่างสืบสวนหาสาเหตุของการทรุดตัว

ตำรวจ สน.พลับพลาไชย 2 ได้ปิดการจราจรบริเวณแยกหัวลำโพงเพิ่มเติม โดยแนะนำให้ผู้ใช้รถเลี่ยงเส้นทาง ดังนี้

– เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.มหาพฤฒาราม
– เลี้ยวขวาเข้า ถ.เลียบคลองผดุงกรุงเกษม

ขอให้ประชาชนที่จะเดินทางผ่านย่านหัวลำโพงในช่วงนี้หลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว และใช้ความระมัดระวังในการสัญจร

ภาพจาก: BaiToey Chanpittayanukutkit

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 20 มิ.ย. 2569 18:26 น.| อัปเดต: 20 มิ.ย. 2569 18:26 น.
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Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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