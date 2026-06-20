ด่วน กันสาดอาคารทรุดถล่ม วินาทีทับประชาชน ดับ 1 ราย
ด่วน กันสาดอาคารทรุดถล่มย่านหัวลำโพง แยกหมอมี ทับประชาชนดับ 1 ราย
เมื่อช่วงเย็นวันที่ 20 มิถุนายน 2569 เกิดเหตุกันสาดและแผ่นปูนของอาคารพาณิชย์ทรุดถล่มลงมาบนถนนย่านหัวลำโพง ใกล้แยกหมอมี ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 1 ราย
เหตุเกิดเวลาประมาณ 16.43 น. บริเวณ ถ.พระราม 4 ขาเข้า ช่วงระหว่างแยกหัวลำโพงมุ่งหน้าแยกหมอมี ใกล้กับวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ โดยจุดเกิดเหตุเป็นรอยต่อย่านที่ถนนพระราม 4 และถนนเจริญกรุงมาบรรจบกัน
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ระบุว่าเป็นแผ่นปูนบริเวณชั้น 2 ของอาคารที่ทรุดตัวลงมาทับประชาชน หลังรับแจ้ง เจ้าหน้าที่จากสถานีดับเพลิงและกู้ภัยสวนมะลิ พร้อมหน่วยกู้ภัยและสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ได้เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุในเวลา 16.57 น.
เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครได้นำร่างผู้เสียชีวิตออกจากซากปรักหักพังและนำส่งโรงพยาบาลแล้ว จากนั้นจึงปิดกั้นพื้นที่เพื่อความปลอดภัย พร้อมตรวจสอบความมั่นคงของโครงสร้างอาคาร และอยู่ระหว่างสืบสวนหาสาเหตุของการทรุดตัว
ตำรวจ สน.พลับพลาไชย 2 ได้ปิดการจราจรบริเวณแยกหัวลำโพงเพิ่มเติม โดยแนะนำให้ผู้ใช้รถเลี่ยงเส้นทาง ดังนี้
– เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.มหาพฤฒาราม
– เลี้ยวขวาเข้า ถ.เลียบคลองผดุงกรุงเกษม
ขอให้ประชาชนที่จะเดินทางผ่านย่านหัวลำโพงในช่วงนี้หลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว และใช้ความระมัดระวังในการสัญจร
ภาพจาก: BaiToey Chanpittayanukutkit
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