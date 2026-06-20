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เซ่นพิษไวรัล! นายหน้าอสังหาฯ แจ้งจับพ่อพาลูกสาวเข้าห้องน้ำหญิง ล่าสุดโดนบริษัทสั่งเด้งแล้ว

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 20 มิ.ย. 2569 21:00 น.| อัปเดต: 20 มิ.ย. 2569 17:42 น.
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พิษไวรัล! นายหน้าอสังหาฯ แจ้งจับพ่อพาลูกสาวเข้าห้องน้ำหญิง ล่าสุดโดนบริษัทสั่งเด้งแล้ว

พิษไวรัล! นายหน้าอสังหาฯ แจ้งจับพ่อพาลูกสาวเข้าห้องน้ำหญิง ล่าสุดโดนบริษัทสั่งเด้งแล้ว เหตุค่านิยมไม่สอดคล้ององค์กร

เหตุการณ์ที่กลายเป็นประเด็นถกเถียงระดับประเทศในสหรัฐอเมริกาครั้งนี้เกิดขึ้นที่ ปั๊มน้ำมัน QuikTrip ในรัฐแอละแบมา เมื่อคุณพ่อคนหนึ่งพยายามช่วยลูกสาว 2 คน ในห้องน้ำหญิง ซึ่งเขายืนยันว่า ณ ตอนที่พาลูกสาวตัวเล็กทั้ง 2 เข้ามาเพื่อทำธุระส่วนตัวในห้องน้ำหญิงนั้นว่าง ไม่มีลูกค้าหญิงคนอื่นใช้งานอยู่

ขณะที่เขากำลังช่วยลูกสาวทั้ง 2 ชายคู่กรณีได้เข้ามาเผชิญหน้าและต่อว่าคุณพ่ออย่างรุนแรงต่อหน้าเด็ก ๆ ก่อนจะตัดสินใจโทรศัพท์แจ้งตำรวจให้มาจัดการเรื่องดังกล่าว ซึ่งขณะนั้น “ไทเลอร์ บรอดสกี” ก็ได้ตั้งกล้องบันทึกภาพเหตุการณ์เอาไว้ด้วย

พิษไวรัล! นายหน้าอสังหาฯ แจ้งจับพ่อพาลูกสาวเข้าห้องน้ำหญิง ล่าสุดโดนบริษัทสั่งเด้งแล้ว-1
ภาพจาก : TikTok @tylerbrodsky2

หลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจสอบเหตุการณ์ดังกล่าว กลับไม่มีการดำเนินการทางกฎหมายหรือจับกุมคุณพ่อลูกสองแต่อย่างใด

ต่อมา ไทเลอร์ ได้โพสต์คลิปเหตุการณ์ลงในช่องติ๊กต็อกของเขา จนกลายเป็นไวรัลชั่วข้ามคืน ทำให้บริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่ชายผู้แจ้งความร่วมงานอยู่นั้นได้เห็นพฤติกรรมดังกล่าว ก่อนจะตัดสินใจประกาศพ้นสภาพพนักงานในทันที โดยให้เหตุผลว่า “ค่านิยม” ของเขาไม่สอดคล้องกับค่านิยมของบริษัท

พิษไวรัล! นายหน้าอสังหาฯ แจ้งจับพ่อพาลูกสาวเข้าห้องน้ำหญิง ล่าสุดโดนบริษัทสั่งเด้งแล้ว-5

ไทเลอร์ ระบุว่า สถานการณ์นี้นับเป็นปัญหาที่ “คุณพ่อเลี้ยงเดี่ยว” ที่ต้องดูแลลูกสาวตามลำพังมักต้องเผชิญอยู่บ่อยครั้ง และหวังว่าเหตุการณ์นี้จะช่วยให้สังคมหันมาพูดคุยถึงการจัดสรรพื้นที่ห้องน้ำสำหรับผู้ปกครองที่ต้องดูแลบุตรหลานเพียงลำพังให้มากขึ้น

แม้ชาวเน็ตจะรุมวิพากษ์วิจารณ์ชายคู่กรณีอย่างหนัก แต่ไทเลอร์ย้ำว่าเขาไม่ต้องการให้ใครไปคุกคามหรือข่มขู่ชายผู้นั้นอีกต่อไป

พิษไวรัล! นายหน้าอสังหาฯ แจ้งจับพ่อพาลูกสาวเข้าห้องน้ำหญิง ล่าสุดโดนบริษัทสั่งเด้งแล้ว-4

พิษไวรัล! นายหน้าอสังหาฯ แจ้งจับพ่อพาลูกสาวเข้าห้องน้ำหญิง ล่าสุดโดนบริษัทสั่งเด้งแล้ว-2

@tylerbrodsky2

Y’all make this man famous. We stopped at a QuikTrip on our road trip from Florida back to Oklahoma so my daughters could use the restroom. The women’s restroom was empty, so I took them in. I’d rather do that than bring two little girls into a men’s bathroom full of grown men and dirty stalls. This guy comes barging in yelling, scares my daughters, and somehow thinks THEY should’ve been in the men’s room instead. Am I wrong here? 🤷‍♂️ #GirlDad #RoadTrip #parenting #fyp #viral

♬ original sound – Tyler Brodsky

@tylerbrodsky2

UPDATE: My girls are safe, happy, and doing great. ❤️ Thank you all for the support. Here’s what happened after the video ended. #GirlDad #DadLife #Parenting #Update #fyp

♬ original sound – Tyler Brodsky

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อ้างอิงจาก : tmz, FB CBSNews, TikTok @tylerbrodsky2

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 20 มิ.ย. 2569 21:00 น.| อัปเดต: 20 มิ.ย. 2569 17:42 น.
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Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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