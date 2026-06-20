ข่าวดาราบันเทิง

ลาล่า โปงลางสะออน ตอบกลับชาวเน็ต หลังถูกวิจารณ์ใส่ชุดไม่เหมาะสม

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 20 มิ.ย. 2569 17:07 น.| อัปเดต: 20 มิ.ย. 2569 17:07 น.
55
ลาล่า โปงลางสะออน ตอบกลับชาวเน็ต หลังถูกวิจารณ์ใส่ชุดไม่เหมาะสม

ลาล่า โปงลางสะออน ตอบกลับชาวเน็ต หลังถูกวิจารณ์ใส่ชุดไม่เหมาะสม ลั่น ลดน้ำหนักลง 20 กิโลกรัม เพื่อใส่ชุดโชว์หุ่น

ต้องบอกเลยว่าตั้งแต่ ลาล่า ขวัญนภา หรือ ลาล่า โปงลางสะออน หันกลับมาดูรูปร่างตัวเองอย่างจริงจังจนสามารถลดน้ำหนักลงไปได้ถึง 20 กิโลกรัม เราก็จะเห็นว่าเธอเริ่มมีความมั่นใจในการแต่งตัวมากขึ้น แถมสวย และดูเด็กลงกว่าเดิมเสียด้วย ยิ่งตอนนี้เธอและวงโปงลางสะออนได้เดินทางไปทัวร์คอนเสิร์ตแถบยุโรป การแต่งตัวของ ลาล่า ก็ยิ่งสนุกขึ้น

แต่ความสนุก และมั่นใจในรูปร่าง รวมถึงการแต่งตัวของ ลาล่า ขวัญนภา กลับไม่ถูกใจชาวเน็ตบางคน ในคลิปล่าสุดที่เจ้าตัวใส่ชุดคล้ายบอดี้สูทแขนกุดเว้าหลังสีดำ ท่อนล่างเธอเลือกใช้กระโปรงซีทรูลายลูกไม้สวมทับเพิ่มความเซ็กซี่ กระทั่งมีชาวเน็ตรายหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์ต่อว่าใต้คลิปดังกล่าว ว่า ลาล่า แต่งตัวไม่เหมาะสม

ลาล่า โปงลางสะออน ตอบกลับชาวเน็ต หลังถูกวิจารณ์ใส่ชุดไม่เหมาะสม-3

ลาล่า โปงลางสะออน ตอบกลับชาวเน็ต หลังถูกวิจารณ์ใส่ชุดไม่เหมาะสม-1

ล่าสุด ลาล่า ขวัญนภา ได้โพสต์ข้อความร่ายยาวเพื่อตอบกลับชาวเน็ตที่วิจารณ์การแต่งตัวของเธอว่าไม่เหมาะสม และไม่รู้จักกาลเทศะขณะอยู่ที่ต่างประเทศ โดยลาล่ามองว่า การแต่งตัวเป็นสิทธิของเธอที่พึงได้ตัดสินใจเอง และชุดแต่ละชุดที่สวมใส่ไม่ว่าจะขึ้นโชว์ หรือใช้ชีวิตเธอจะสวมเซฟตี้เอาไว้ตลอด เพื่อป้องกันการโป๊

“ตั้งแต่ผอมลง 20 โล การแต่งตัวเป็นเหตุ ทำให้คนใส่ใจลาล่าเหลือเกิน ก่อนอื่นลาล่าต้องเรียนแจ้งก่อนนะคะ #การแต่งตัวของลาล่า ไม่ผิดกฏหมายด้านใดเลยแม้แต่ข้อเดียว และเป็นอิสระความชอบของใครของมัน ชุดที่ลาล่านำมาใส่ เป็นความพึงพอใจของลาล่า ลาล่าชอบถึงใส่ ลาล่าผอมก็อยากใส่ มันก็เป็นสิทธิของร่างกายลาล่า

ก่อนจะวิจารณ์ลาล่าแบบยับเยิน ถ้าจะสังเกตดี ๆ ลาล่ามีเซฟตี้ หรือถุงน่องสีเนื้อแบบหนา แทบจะกันหนาวได้ สามารถถามเจ้าภาพ หรือพี่ ๆ ที่ดูแลลาล่าได้ค่ะ และอีกอย่างโรงแรมที่ลาล่าพัก อยู่ในความเป็นส่วนตัวของลาล่า เราจ่ายเงินเข้าพัก #ย้ำโรงแรมคะ #ไม่ใช่วัด ถ้าเห็นจากคลิป ต่างคนต่างใช้ชีวิต ไม่เห็นฝรั่งเค้าจะสนใจการแต่งตัวลาล่าเลย เดินใครเดินมัน สไตล์ใครสไตล์มัน และในการแสดง ชุดที่นำไปเรามีการคุยการทางเจ้าภาพ ให้มุ่งเน้นทางวัฒนธรรม แบบไม่มีโป๊ หรือบางชุดอาจมีเปิดบน เปิดล่างนิดหน่อย เรามีเซฟอย่างดี และบางชุดอาจเป็นดีไซน์ของชุด ซึ่งบางคนชอบบ้าง ไม่ชอบบ้าง อันนี้ห้ามความชอบของแต่คนไม่ได้

เน้นย้ำ ชุดโชว์เราเอาไว้ใช้บนเวที อาจมีเวอร์วังบ้าง แต่โชว์ คือการแสดงไม่ได้ใช้ในชีวิตประจำวัน ส่วนบางคน เอาการแต่งตัวของตัวเองมาตัดสินลาล่า ลาล่าก็คือลาล่า ไม่สามารถเป็นคนอื่นได้ จะให้แต่งตัวแบบคุณ ๆ ที่ไม่ชอบลาล่า มันก็เป็นไปไม่ได้ ถ้าจะบอกลาล่าผอมแล้วแต่งตัวไม่รู้จักกาลเทศะ ใครผอม ก็อยากแต่งตัวสวยค่ะ ถ้าใครผอมไม่อยากแต่งตัวเข้ารูปให้เห็นเชฟตัวเองก็แล้วแต่ ลดมา 20 โล เพื่อใส่เสื้อผ้าโอเวอร์ไซส์ ลาล่าไม่ทำค่ะ

ที่สำคัญ กราบขอบคุณ #พี่อี๊ด ที่เข้าใจน้อง ๆ เวลาแต่งตัว เวลาอยู่ด้านล่างนอกเหนือการทำงาน พี่อี๊ดให้อิสระในการแต่งตัวการท่องเที่ยว เพื่อผ่อนคลาย คลายเครียด ไม่เอาเรื่องคนอื่นมาทุกข์ร้อน ส่วนเรื่องบนเวที พี่อี๊ดได้พิจารณาแล้วว่า จะให้ลาล่าขึ้นชุดไหน เราโตพอแยกแยะออกว่า อันไหนสนุกแบบมีขอบเขตของเรา สมควรที่จะทำ ไม่เดือดร้อนใคร อันไหนที่ต้องใช้เฉพาะโชว์ เราแยกแยะได้คะ กราบขอบคุณสำหรับคนไม่ชอบ และคนชอบนะคะ มันทำให้ลาล่าได้เรียนรู้ความคิดที่กว้างและที่แคบของคน ขอบคุณคะ”

ลาล่า โปงลางสะออน ตอบกลับชาวเน็ต หลังถูกวิจารณ์ใส่ชุดไม่เหมาะสม-5

ลาล่า โปงลางสะออน ตอบกลับชาวเน็ต หลังถูกวิจารณ์ใส่ชุดไม่เหมาะสม-4

ลาล่า โปงลางสะออน ตอบกลับชาวเน็ต หลังถูกวิจารณ์ใส่ชุดไม่เหมาะสม-2

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิงจาก : FB Kwannapa Ruangsri

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

ด่วน กันสาดอาคารทรุดถล่ม วินาทีทับประชาชน ดับ 1 ราย

20 วินาที ที่แล้ว
ลาล่า โปงลางสะออน ตอบกลับชาวเน็ต หลังถูกวิจารณ์ใส่ชุดไม่เหมาะสม บันเทิง

ลาล่า โปงลางสะออน ตอบกลับชาวเน็ต หลังถูกวิจารณ์ใส่ชุดไม่เหมาะสม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาเหตุเศร้า น้องมัดไหม เด็กสาวอนาคตไกล ว่าที่นิสิตสถาปัตถ์ จุฬาฯ เสียชีวิตกะทันหัน ข่าว

สาเหตุเศร้า น้องมัดไหม เด็กสาวอนาคตไกล ว่าที่นิสิตสถาปัตถ์ จุฬาฯ เสียชีวิตกะทันหัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

สรุปดรามา คุณแมน แฉ เจ้าของแบรนด์ดัง เบี้ยวหนี้ 30 ล้าน-ลวงลงทุน คนจับโยง ซุง สตาร์วิน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ดูบอลสด เยอรมนี พบ โกตดิวัวร์ บอลโลก 2026 ศึกอินทรีเหล็กบุกล่าช้างศึก กลุ่ม E

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจ ตุ๊ดส์review เคลื่อนไหวครั้งแรก หลังทัวร์ลงวิจารณ์รายการโหนกระแส ทำ พี่หนุ่ม เดือด บันเทิง

ตุ๊ดส์review เคลื่อนไหวครั้งแรก หลังทัวร์ลงวิจารณ์รายการโหนกระแส ทำ พี่หนุ่ม เดือด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
คดีพลิก! อัยการสั่งไม่ฟ้อง &quot;บุญฤทธิ์&quot; อดีตผู้สมัคร สส.พรรคประชาชน คดียาเสพติด-ฟอกเงิน ข่าว

คดีพลิก! อัยการสั่งไม่ฟ้อง “บุญฤทธิ์” อดีตผู้สมัคร สส.พรรคประชาชน คดียาเสพติด-ฟอกเงิน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ชื่นชม ผู้กองปอนด์ พนง.สอบสวน กองปราบปราม สอบได้ อันดับที่ 1 เนติบัณฑิต สมัยที่ 78

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เนเธอร์แลนด์ vs สวีเดน ฟุตบอลโลก 2026 กลุ่ม F พรีวิวนัดชี้ชะตา ข่าวกีฬา

ดูบอลสด เนเธอร์แลนด์ พบ สวีเดน ฟุตบอลโลก 2026 กลุ่ม F นัดชี้ชะตา

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ปู มัณฑนา สวนกระแสสังคม โพสต์ชื่นชมเพจดัง ตุ๊ดส์review กลางโซเชียล

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
น้องฟ้าใส สารภาพ &quot;โกหก&quot; แม่-ทีมงาน สวมรอยเบิกเงิน 8 หมื่น แถมกุเรื่องจนดรามาลุกลาม บันเทิง

น้องฟ้าใส สารภาพ “โกหก” แม่-ทีมงาน สวมรอยเบิกเงิน 8 หมื่น แถมกุเรื่องจนดรามาลุกลาม

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

อินฟลูฯ สายเลี้ยงลูก แฉวีกรรม เพจดังเมนต์ด้อยค่าคลิปตลกสอนลูก ‘เป็นคนให้ได้ก่อนเป็นแม่’

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

นาฟ ฉัฐนันท์ เล่านาทีหวิดสิ้นชื่อ สายเคเบิลเกี่ยวคอตัวห้อย-หายใจไม่ออก ขณะขี่จยย.

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทอง 20 มิ.ย. 69 สรุปปิดตลาด 19 มิ.ย. ทองดิ่งหนัก ตั้งแต่ครั้งที่ 1 จนถึงล่าสุด เศรษฐกิจ

ราคาทอง 20 มิ.ย. 69 สรุปปิดตลาด 19 มิ.ย. ทองดิ่งหนัก ตั้งแต่ครั้งที่ 1 จนถึงล่าสุด

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
อีโบล่าระบาดหนักคองโก เด็ก 6 ขวบหายตัว หลังกลุ่มชายถือมีดบุกโรงพยาบาล ข่าวต่างประเทศ

อีโบล่าระบาดหนักคองโก เด็ก 6 ขวบหายตัว หลังกลุ่มชายถือมีดบุกโรงพยาบาล

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถกสนั่น! หนุ่มออสซี่ ถูกชายอินเดียคุกคาม สั่งให้จูบ-จับมือไม่ปล่อย ขณะเดินชมเมืองโกลกาตา ข่าวต่างประเทศ

ถกสนั่น! หนุ่มออสซี่ ถูกชายอินเดียคุกคาม สั่งให้จูบ-จับมือไม่ปล่อย ขณะเดินชมเมือง

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

นิชคุณ 2PM แจงดรามา หลังถูกคนวิจารณ์รูปร่าง ยันไม่ได้ละเลย แต่ตั้งใจเปลี่ยนลุคให้โตขึ้น

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
คู่รักชาวร็อกโชว์สยิว &#039;จุ่มดิบ&#039; บนชิงช้าสวรรค์ กลางเทศกาลดนตรีระดับโลก ข่าวต่างประเทศ

ช็อกทั้งงาน! คู่รักชาวร็อกโชว์สยิว ‘จุ่มดิบ’ บนชิงช้าสวรรค์ กลางเทศกาลดนตรีระดับโลก

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูบอลสด บราซิล พบ เฮติ ฟุตบอลโลก 2026 กลุ่ม C นัดที่ 2 ข่าวกีฬา

ดูบอลสด บราซิล พบ เฮติ ฟุตบอลโลก 2026 กลุ่ม C นัดที่ 2

23 ชั่วโมง ที่แล้ว
ระทึก! ลิฟต์โรงแรมมาเลเซียดิ่ง 7 ชั้น ช่างซ่อม 2 คนบาดเจ็บสาหัส ข่าวต่างประเทศ

ระทึก! ลิฟต์โรงแรมดิ่ง 7 ชั้น ช่างซ่อม 2 คนบาดเจ็บสาหัส [มาเลเซีย]

23 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวยลาว งวด 19/6/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง หวยลาว

ตรวจหวยลาว งวด 19/6/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง

1 วัน ที่แล้ว
สาวจีนช็อก! หมอผ่าพยาธิในแขน ยาว 10 ซม. ออกจากก้อนเนื้อ หลังทรมานนานนับปี ข่าวต่างประเทศ

สาวจีนช็อก! หมอผ่าพยาธิในแขน ยาว 10 ซม. ออกจากก้อนเนื้อ หลังทรมานนานนับปี

1 วัน ที่แล้ว
อ.ช้าง ตัดพ้อ เจอชาวเน็ตแช่งให้เจอกับตัว ปมดรามาวินปะทะ ตชด. ยันไม่ได้หิวแสง ข่าว

อ.ช้าง ตัดพ้อ เจอชาวเน็ตแช่งให้เจอกับตัว ปม ตชด. ยิงวินดับ ยันไม่ได้หิวแสง

1 วัน ที่แล้ว
“ป้อม ภาวุธ” โพสต์แถลง 28 ล้าน มาจากเทรดทอง ปัดเอี่ยวหลอกลงทุน Forex เศรษฐกิจ

“ป้อม ภาวุธ” โพสต์แถลง 28 ล้าน มาจากเทรดทอง ปัดเอี่ยวหลอกลงทุน Forex

1 วัน ที่แล้ว
เบียร์ เดอะวอยซ์ รับเคยร่วมงาน เพจดัง ก่อนถูกวิจารณ์เชิงตัดสินแบบผิด ๆ บันเทิง

เบียร์ เดอะวอยซ์ รับเคยร่วมงาน เพจดัง ก่อนถูกวิจารณ์เชิงตัดสินแบบผิด ๆ

1 วัน ที่แล้ว
Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 20 มิ.ย. 2569 17:07 น.| อัปเดต: 20 มิ.ย. 2569 17:07 น.
55
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ด่วน กันสาดอาคารทรุดถล่ม วินาทีทับประชาชน ดับ 1 ราย

เผยแพร่: 20 มิถุนายน 2569
สาเหตุเศร้า น้องมัดไหม เด็กสาวอนาคตไกล ว่าที่นิสิตสถาปัตถ์ จุฬาฯ เสียชีวิตกะทันหัน

สาเหตุเศร้า น้องมัดไหม เด็กสาวอนาคตไกล ว่าที่นิสิตสถาปัตถ์ จุฬาฯ เสียชีวิตกะทันหัน

เผยแพร่: 20 มิถุนายน 2569

ดูบอลสด เยอรมนี พบ โกตดิวัวร์ บอลโลก 2026 ศึกอินทรีเหล็กบุกล่าช้างศึก กลุ่ม E

เผยแพร่: 20 มิถุนายน 2569
คดีพลิก! อัยการสั่งไม่ฟ้อง &quot;บุญฤทธิ์&quot; อดีตผู้สมัคร สส.พรรคประชาชน คดียาเสพติด-ฟอกเงิน

คดีพลิก! อัยการสั่งไม่ฟ้อง “บุญฤทธิ์” อดีตผู้สมัคร สส.พรรคประชาชน คดียาเสพติด-ฟอกเงิน

เผยแพร่: 20 มิถุนายน 2569
Back to top button