ลาล่า โปงลางสะออน ตอบกลับชาวเน็ต หลังถูกวิจารณ์ใส่ชุดไม่เหมาะสม ลั่น ลดน้ำหนักลง 20 กิโลกรัม เพื่อใส่ชุดโชว์หุ่น
ต้องบอกเลยว่าตั้งแต่ ลาล่า ขวัญนภา หรือ ลาล่า โปงลางสะออน หันกลับมาดูรูปร่างตัวเองอย่างจริงจังจนสามารถลดน้ำหนักลงไปได้ถึง 20 กิโลกรัม เราก็จะเห็นว่าเธอเริ่มมีความมั่นใจในการแต่งตัวมากขึ้น แถมสวย และดูเด็กลงกว่าเดิมเสียด้วย ยิ่งตอนนี้เธอและวงโปงลางสะออนได้เดินทางไปทัวร์คอนเสิร์ตแถบยุโรป การแต่งตัวของ ลาล่า ก็ยิ่งสนุกขึ้น
แต่ความสนุก และมั่นใจในรูปร่าง รวมถึงการแต่งตัวของ ลาล่า ขวัญนภา กลับไม่ถูกใจชาวเน็ตบางคน ในคลิปล่าสุดที่เจ้าตัวใส่ชุดคล้ายบอดี้สูทแขนกุดเว้าหลังสีดำ ท่อนล่างเธอเลือกใช้กระโปรงซีทรูลายลูกไม้สวมทับเพิ่มความเซ็กซี่ กระทั่งมีชาวเน็ตรายหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์ต่อว่าใต้คลิปดังกล่าว ว่า ลาล่า แต่งตัวไม่เหมาะสม
ล่าสุด ลาล่า ขวัญนภา ได้โพสต์ข้อความร่ายยาวเพื่อตอบกลับชาวเน็ตที่วิจารณ์การแต่งตัวของเธอว่าไม่เหมาะสม และไม่รู้จักกาลเทศะขณะอยู่ที่ต่างประเทศ โดยลาล่ามองว่า การแต่งตัวเป็นสิทธิของเธอที่พึงได้ตัดสินใจเอง และชุดแต่ละชุดที่สวมใส่ไม่ว่าจะขึ้นโชว์ หรือใช้ชีวิตเธอจะสวมเซฟตี้เอาไว้ตลอด เพื่อป้องกันการโป๊
“ตั้งแต่ผอมลง 20 โล การแต่งตัวเป็นเหตุ ทำให้คนใส่ใจลาล่าเหลือเกิน ก่อนอื่นลาล่าต้องเรียนแจ้งก่อนนะคะ #การแต่งตัวของลาล่า ไม่ผิดกฏหมายด้านใดเลยแม้แต่ข้อเดียว และเป็นอิสระความชอบของใครของมัน ชุดที่ลาล่านำมาใส่ เป็นความพึงพอใจของลาล่า ลาล่าชอบถึงใส่ ลาล่าผอมก็อยากใส่ มันก็เป็นสิทธิของร่างกายลาล่า
ก่อนจะวิจารณ์ลาล่าแบบยับเยิน ถ้าจะสังเกตดี ๆ ลาล่ามีเซฟตี้ หรือถุงน่องสีเนื้อแบบหนา แทบจะกันหนาวได้ สามารถถามเจ้าภาพ หรือพี่ ๆ ที่ดูแลลาล่าได้ค่ะ และอีกอย่างโรงแรมที่ลาล่าพัก อยู่ในความเป็นส่วนตัวของลาล่า เราจ่ายเงินเข้าพัก #ย้ำโรงแรมคะ #ไม่ใช่วัด ถ้าเห็นจากคลิป ต่างคนต่างใช้ชีวิต ไม่เห็นฝรั่งเค้าจะสนใจการแต่งตัวลาล่าเลย เดินใครเดินมัน สไตล์ใครสไตล์มัน และในการแสดง ชุดที่นำไปเรามีการคุยการทางเจ้าภาพ ให้มุ่งเน้นทางวัฒนธรรม แบบไม่มีโป๊ หรือบางชุดอาจมีเปิดบน เปิดล่างนิดหน่อย เรามีเซฟอย่างดี และบางชุดอาจเป็นดีไซน์ของชุด ซึ่งบางคนชอบบ้าง ไม่ชอบบ้าง อันนี้ห้ามความชอบของแต่คนไม่ได้
เน้นย้ำ ชุดโชว์เราเอาไว้ใช้บนเวที อาจมีเวอร์วังบ้าง แต่โชว์ คือการแสดงไม่ได้ใช้ในชีวิตประจำวัน ส่วนบางคน เอาการแต่งตัวของตัวเองมาตัดสินลาล่า ลาล่าก็คือลาล่า ไม่สามารถเป็นคนอื่นได้ จะให้แต่งตัวแบบคุณ ๆ ที่ไม่ชอบลาล่า มันก็เป็นไปไม่ได้ ถ้าจะบอกลาล่าผอมแล้วแต่งตัวไม่รู้จักกาลเทศะ ใครผอม ก็อยากแต่งตัวสวยค่ะ ถ้าใครผอมไม่อยากแต่งตัวเข้ารูปให้เห็นเชฟตัวเองก็แล้วแต่ ลดมา 20 โล เพื่อใส่เสื้อผ้าโอเวอร์ไซส์ ลาล่าไม่ทำค่ะ
ที่สำคัญ กราบขอบคุณ #พี่อี๊ด ที่เข้าใจน้อง ๆ เวลาแต่งตัว เวลาอยู่ด้านล่างนอกเหนือการทำงาน พี่อี๊ดให้อิสระในการแต่งตัวการท่องเที่ยว เพื่อผ่อนคลาย คลายเครียด ไม่เอาเรื่องคนอื่นมาทุกข์ร้อน ส่วนเรื่องบนเวที พี่อี๊ดได้พิจารณาแล้วว่า จะให้ลาล่าขึ้นชุดไหน เราโตพอแยกแยะออกว่า อันไหนสนุกแบบมีขอบเขตของเรา สมควรที่จะทำ ไม่เดือดร้อนใคร อันไหนที่ต้องใช้เฉพาะโชว์ เราแยกแยะได้คะ กราบขอบคุณสำหรับคนไม่ชอบ และคนชอบนะคะ มันทำให้ลาล่าได้เรียนรู้ความคิดที่กว้างและที่แคบของคน ขอบคุณคะ”
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อ้างอิงจาก : FB Kwannapa Ruangsri
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