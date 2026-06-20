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สาเหตุเศร้า น้องมัดไหม เด็กสาวอนาคตไกล ว่าที่นิสิตสถาปัตถ์ จุฬาฯ เสียชีวิตกะทันหัน

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 20 มิ.ย. 2569 16:02 น.| อัปเดต: 20 มิ.ย. 2569 16:02 น.
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สาเหตุเศร้า น้องมัดไหม เด็กสาวอนาคตไกล ว่าที่นิสิตสถาปัตถ์ จุฬาฯ เสียชีวิตกะทันหัน

อาลัย “น้องมัดไหม” ว่าที่นิสิตสถาปัตย์ จุฬาฯ วัย 18 ปี เสียชีวิตกะทันหันจากอาการฝีในช่องท้องแตกและติดเชื้อในกระแสเลือด

นับว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวที่สร้างความสะเทือนใจอย่างยิ่ง เมื่อมีการรายงานถึงการจากไปของ “น้องมัดไหม” นางสาวณัชชนม์ คงอักษร อายุ 18 ปี ว่าที่นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เด็กสาวที่มีอนาคตสดใสและเป็นความภาคภูมิใจของครอบครัว ต้องมาเสียชีวิตลงอย่างกะทันหัน

ญาติและผู้ใกล้ชิดเปิดเผยว่า น้องมัดไหมเสียชีวิตจากอาการ “ฝีในช่องท้องแตก” ซึ่งนำไปสู่ภาวะ “ติดเชื้อในกระแสเลือด” ก่อนหน้านี้ น้องมัดไหมมักมีอาการปวดท้องเป็นระยะ ซึ่งถูกเข้าใจว่าเป็นเพียงอาการปวดประจำเดือนทั่วไปที่ผู้หญิงหลายคนมักอดทนหรือทานยาบรรเทาตามสภาพ ทำให้น้องไม่ได้แสดงอาการผิดปกติร้ายแรงหรือดูซีดเซียวให้เห็น

น้องมัดไหมเป็นเด็กเรียบร้อย ชอบอ่านหนังสือ และมีความตั้งใจอย่างแรงกล้าที่จะเข้าศึกษาต่อที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อสร้างความภูมิใจให้กับครอบครัวและคุณแม่ที่จากไปก่อนหน้านี้ โดยญาติระบุว่าเป้าหมายที่น้องตั้งใจไว้ น้องได้ทำมันสำเร็จทั้งหมดแล้ว

การจากไปครั้งนี้ถือเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ของครอบครัวและผู้คนรอบข้าง ต่างร่วมแสดงความอาลัยเพื่อส่งน้องมัดไหมไปสู่สัมปรายภพ

สาเหตุเศร้า น้องมัดไหม เด็กสาวอนาคตไกล ว่าที่นิสิตสถาปัตถ์ จุฬาฯ เสียชีวิตกะทันหัน-4
ภาพจาก : FB อุษา ลิ้มมั้ว
สาเหตุเศร้า น้องมัดไหม เด็กสาวอนาคตไกล ว่าที่นิสิตสถาปัตถ์ จุฬาฯ เสียชีวิตกะทันหัน-5
ภาพจาก : FB Wattana Sukkan

อ้างอิงจาก : FB Wattana Sukkan, อุษา ลิ้มมั้ว

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Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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