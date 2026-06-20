สาเหตุเศร้า น้องมัดไหม เด็กสาวอนาคตไกล ว่าที่นิสิตสถาปัตถ์ จุฬาฯ เสียชีวิตกะทันหัน
อาลัย “น้องมัดไหม” ว่าที่นิสิตสถาปัตย์ จุฬาฯ วัย 18 ปี เสียชีวิตกะทันหันจากอาการฝีในช่องท้องแตกและติดเชื้อในกระแสเลือด
นับว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวที่สร้างความสะเทือนใจอย่างยิ่ง เมื่อมีการรายงานถึงการจากไปของ “น้องมัดไหม” นางสาวณัชชนม์ คงอักษร อายุ 18 ปี ว่าที่นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เด็กสาวที่มีอนาคตสดใสและเป็นความภาคภูมิใจของครอบครัว ต้องมาเสียชีวิตลงอย่างกะทันหัน
ญาติและผู้ใกล้ชิดเปิดเผยว่า น้องมัดไหมเสียชีวิตจากอาการ “ฝีในช่องท้องแตก” ซึ่งนำไปสู่ภาวะ “ติดเชื้อในกระแสเลือด” ก่อนหน้านี้ น้องมัดไหมมักมีอาการปวดท้องเป็นระยะ ซึ่งถูกเข้าใจว่าเป็นเพียงอาการปวดประจำเดือนทั่วไปที่ผู้หญิงหลายคนมักอดทนหรือทานยาบรรเทาตามสภาพ ทำให้น้องไม่ได้แสดงอาการผิดปกติร้ายแรงหรือดูซีดเซียวให้เห็น
น้องมัดไหมเป็นเด็กเรียบร้อย ชอบอ่านหนังสือ และมีความตั้งใจอย่างแรงกล้าที่จะเข้าศึกษาต่อที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อสร้างความภูมิใจให้กับครอบครัวและคุณแม่ที่จากไปก่อนหน้านี้ โดยญาติระบุว่าเป้าหมายที่น้องตั้งใจไว้ น้องได้ทำมันสำเร็จทั้งหมดแล้ว
การจากไปครั้งนี้ถือเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ของครอบครัวและผู้คนรอบข้าง ต่างร่วมแสดงความอาลัยเพื่อส่งน้องมัดไหมไปสู่สัมปรายภพ
อ้างอิงจาก : FB Wattana Sukkan, อุษา ลิ้มมั้ว
ติดตาม The Thaiger บน Google News: