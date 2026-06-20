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สรุปดรามา คุณแมน แฉ เจ้าของแบรนด์ดัง เบี้ยวหนี้ 30 ล้าน-ลวงลงทุน คนจับโยง ซุง สตาร์วิน

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 20 มิ.ย. 2569 15:37 น.| อัปเดต: 20 มิ.ย. 2569 15:39 น.
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สรุปดรามา คุณแมน แฉ เจ้าของแบรนด์ดัง เบี้ยวหนี้ 30 ล้าน-ลวงลงทุน คนจับโยง ซุง สตาร์วิน ล่าสุดทุกอย่างเคลียร์แล้ว

เรื่องราวเริ่มจากคุณแมนได้ออกมาโพสต์คลิปประกาศฝากถึงเจ้าของแบรนด์ดังระดับประเทศรายหนึ่ง ที่ปัจจุบันติดหนี้ตนเองอยู่ 30 กว่าล้านบาท คุณแมนเล่าว่า “ในตอนแรกที่อีกฝ่ายเข้ามาหา ได้เล่าว่าตนเองกำลังเดือดร้อนหนักเพราะเพิ่งโดนคนโกงมา ด้วยความเห็นใจและมองว่าอีกฝ่ายเป็นคนสู้ชีวิต ไม่ยอมแพ้ คุณแมนจึงตัดสินใจเข้าไปช่วยซื้อหุ้นครึ่งหนึ่ง (สัดส่วน 50/50) เป็นเงินประมาณ 40 กว่าล้านบาท

ในช่วงที่ชวนลงทุน เจ้าของแบรนด์ได้ทำเอกสารนำเสนอที่ดูน่าเชื่อถือมาก พร้อมอ้างกำหนดการว่าสินค้ากำลังจะเข้าโมเดิร์นเทรด ในแต่ละเดือนมีการประเมินตัวเลขผลประกอบการแบบเกินจริง ว่าธุรกิจจะทำกำไรได้สูงถึงปีละเป็นร้อยล้านบาท แต่เมื่อถึงเวลาทำธุรกิจร่วมกันจริง สถานการณ์กลับไม่เป็นไปตามนั้น และกลายเป็นฝั่งตนที่ต้องคอยเอาเงินตัวเองเติมเข้าไปในธุรกิจตลอดเวลา”

แตกหัก! บีบออกจากหุ้น-แอบโอนหุ้นหนี-แถมจ่ายเช็คเด้ง

เมื่อสถานการณ์ยืดเยื้อ คุณแมนจึงตัดสินใจที่จะขายหุ้นของตัวเองออกมาเพื่อตัดปัญหา แต่ยังไม่ทันได้เซ็นเอกสารขายหุ้น คู่กรณีกลับคืนเงินมาให้เพียงบางส่วน แล้วทำการ “บีบ” คุณแมนออกจากการเป็นผู้ถือหุ้นทันที หนำซ้ำยังมีการแอบโอนหุ้นออกไปโดยมิชอบ มีการตีเช็คเด้งใส่ และทำผิดสัญญาทุกข้อ ทั้งที่มีหลักฐานการตกลงจ่ายเงินชัดเจน

เปิดคลิปเสียงแฉซ้ำ

คุณแมนได้ปล่อยคลิปเสียงสนทนาที่เต็มไปด้วยความดุเดือด โดยมีการทวงถามถึงเงินแบ่งดอกเบี้ย 300,000 บาท ที่ผ่านมาปีกว่าแล้วแต่ยังไม่ได้สักบาทเดียว โดยในคลิปเสียง คู่กรณีพยายามแก้ตัวว่าบริษัทกำลังจะร่วมทุนสำเร็จ และจะนำเงินก้อนแรก 35 ล้านบาทมาจ่ายคืนให้เป็นเงินทุน

คู่กรณียังอ้างว่าที่เงินช็อตเพราะต้องกู้เงินไปซื้อของจากต่างประเทศเป็นจำนวนมาก ซึ่งคุณแมนสวนกลับทันทีว่าตอนช็อตเงินก็ไม่เคยบอก แต่กลับโอนเงินไปให้คนอื่น

คุณแมน เผยว่า อีกฝ่ายไม่ยอมจ่ายเงินมาเป็นระยะเวลาราว 1 ปีแล้ว จนกระทั่งตนขู่ว่าจะลงคลิปแฉ ถึงเพิ่งยอมเอาเงินมาให้เพียง 100,000 บาท

คุณแมนได้ทิ้งท้ายถึงอีกฝ่ายว่า ปกติทำคอนเทนต์สร้างภาพลักษณ์ในสื่อว่าดูเป็นคนใจดีได้ดีมาก จึงอยากให้ออกมาแสดงความจริงใจให้ดูหน่อย

หลังจากเรื่องราวถูกเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตก็เริ่มขุดและจับโยงประเด็นไปถึงตัวบุคคลต่าง ๆ บางคนคิดว่าเป็นนักธุรกิจ ซ.

ล่าสุดในไลฟ์ ซ้อก๊าด ได้ถามซุงตรง ๆ ว่าเรื่องนี้มันไปเกี่ยวอะไรกับซุง ซึ่งซุงอธิบายว่าแฮชแท็กมันดันขึ้นเทรนด์พอดี คนเลยจับโยง ซ้อก๊าดขยี้ต่อแบบติดตลกว่า ในคลิป มีคนบอกว่าเสียงเหมือน “พี่ซุงๆ” ทางซ้อก๊าดเลยหันไปถามซุงว่า สรุปว่าไปติดหนี้ใครมา? งานนี้ซุงตอบกลับอย่างชัดเจนว่า “ติดหนี้อะไร มีแต่คนอื่นอะติดหนี้กู” ทำเอาซ้อก๊าดถึงกับหลุดขำก๊ากออกมาอย่างหนัก

ต่อมา ซุง สตาร์วิน ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านทาง Instagram Story แล้ว โดยโพสต์ว่า“วันนี้ 10โมงตรง ลงคลิป เจอกันครับ” ซึ่งทำให้หลายคนรอจับตาดูการชี้แจงจากฝั่งของเขา แต่ปรากฏว่า คลิปที่ซุงลงตอน 10 โมงนั้น เป็นเพียง “คลิปเซอร์ไพรส์พี่กรขายไม้กวาด” ซึ่งไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องดราม่าทวงหนี้ 30 ล้านที่ทางคุณแมนออกมาแฉเลย และล่าสุดทางคุณแมนออกมาโพสต์ ว่า “เคส 30 ล้าน ไม่ใช่คุณซุง คุณ เติ้ล นะครับ”

สรุปดรามา คุณแมน แฉ เจ้าของแบรนด์ดัง เบี้ยวหนี้ 30 ล้าน-ลวงลงทุน คนจับโยง ซุง สตาร์วิน-4

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อ้างอิงจาก : FB อรรถรส

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Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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