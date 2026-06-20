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ตุ๊ดส์review เคลื่อนไหวครั้งแรก หลังทัวร์ลงวิจารณ์รายการโหนกระแส ทำ พี่หนุ่ม เดือด

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 20 มิ.ย. 2569 14:21 น.| อัปเดต: 20 มิ.ย. 2569 14:21 น.
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เพจ ตุ๊ดส์review เคลื่อนไหวครั้งแรก หลังทัวร์ลงวิจารณ์รายการโหนกระแส ทำ พี่หนุ่ม เดือด

ตุ๊ดส์review พูดครั้งแรก หลังทัวร์ลงหนัก ปมวิจารณ์รายการโหนกระแส ทำ หนุ่ม กรรชัย คอมเมนต์เดือด ลั่น เชิญชาวเน็ตแซะได้เต็มที่

หลังจากที่โลกออนไลน์เกิดกระแสวิจารณ์กันเป็นวงกว้างในช่วง 1-2 วันทีผ่านมา กับกรณีที่เพจดังอย่าง ตุ๊ดส์review ได้ออกมาโพสต์ข้อความตั้งตัวเป็นนักวิจารณ์ติการนำเสนอเนื้อหาในรายการ โหนกระแส ที่ให้ ฟารีดา มาออกรายการติดต่อกันถึง 3 เทป โดยแนะว่าอยากให้รายการทำอะไรที่มีประโยชน์มากกว่านี้ จะได้ไปไกลกว่าเดิม จนทำให้เจ้าของรายการแะลพิธีกรประจำรายการอย่าง หนุ่ม กรรชัย ต้องออกมาคอมเมนต์เดือด ตามที่ได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้

สรุปดรามา เพจดังตั้งตัวเป็นนักวิจารณ์! ติ หญิง รฐา หน้าผากตึง ลามไปถึง โหนกระแส

ล่าสุดทาง Nation Online มีโอกาสได้ติดต่อสัมภาษณ์ บอย ตุ๊ดส์review หรือ บอย ธนบัตร ถึงกรณีที่ดรามาที่เกิดขึ้นหลังวิจารณ์รายการโหนกระแส จนพี่หนุ่ม ต้องออกมาพูด กระทั่งเป็นข่าวโด่งดังอยู่ในขณะนี้

บอย ตุ๊ดส์review เปิดใจออกสื่อเป็นครั้งแรกหลังโดนทัวร์ลง ระบุว่า “เห็นด้วยพี่หนุ่มพูดถูกทุกอย่าง พี่หนุ่มบอกว่าเอากระแสมาพูด ผมถามว่าการเมืองเป็นกระแสไหมครับ ประเทศไทยมีกระแสเยอะมาก ถ้าเราสนใจยกกระแสนั้นมาเป็นวาระทางสังคม กระแสอะไรที่เป็นประโยชน์กับคนดู

ผมมองว่าทุกอย่างบนโลกใบนี้เป็นเรื่องของการเมืองได้ แต่ขึ้นอยู่กับความสนใจของพี่หนุ่ม ตีการเมืองแบบไหน ผมไม่ได้บอกให้พี่หนุ่มทำเรื่องการเมืองในสภา คำว่าอยากให้โหนกระแสไปได้ไกลกว่านี้ ต้องบอกก่อนว่าเราเป็นแฟนรายการท่านหนึ่ง มองเห็นว่าในหลายครั้งรายการจะต่อสู้เพื่อความยุติธรรม เรียกร้องสิทธิของเหยื่อ

แต่มันก็จะมีหลายเทปอย่างของคุณฟารีดา ที่เป็นข่าวลักษณะผัวเมียที่มันต่อเนื่องไม่จบ คำว่าไปไกลของเรามันอาจจะกระโดดข้ามไปมากกว่าวนเวียนอยู่แถวนี้ ผัวเมียทะเลาะกันหรือปัญหาในครอบครัวเราสามารถสร้างกระแสที่โหนได้นะ แต่โหนประเด็นที่เกิดขึ้นใหม่ที่แตกต่างและสร้างอิมแพคให้กับสังคม ผมว่ามีคนที่เดือดร้อนรอคุณหนุ่มพาไปเอารายการอยู่ครับ

คนที่ออกโหนกระแสคือคนดีของสังคมพูดเพื่ออะไร เป็นโพสต์ลอยๆเพื่อที่จะแบบเอ๊ะคุณฟารีดาออก 3 รอบเลยนะ หรือว่าเขาเป็นตัวอย่างของสังคม ที่ต้องอยู่ในสื่อซ้ำๆ ถึง 3 ครั้งมีแค่นั้นเอง ถ้าจะตีความว่าแซวหรือแซะไม่ติดเลยครับ พี่หนุ่มสามารถตีความ ไม่พอใจได้เต็มที่ เพราะเรารู้ว่าคนที่มาออกรายการคือคนที่มีปัญหา ไม่ใช่คนที่อยู่อย่างปกติสุข แต่ถูกออกรายการซ้ำๆต่อเนื่องกับบางท่าน เลยมองว่าหรือเขาเป็นตัวอย่างของสังคม

บอยเชื่อว่าการที่เราทำเพจนำเสนอประเด็นต่างๆ เหมือนทำให้สังคมนั้นเกิดพลวัต จะเห็นด้วยหรือเห็นต่างก็ได้ ไม่เป็นไรเลยครับ พี่หนุ่มจะไม่เห็นด้วย หรือเห็นต่างก็ไม่ผิด เพราะว่าตัวเขาเป็นเจ้าของรายการ เขาต้องปกป้องรายการที่เขาทำอันนั้นถูก บอยยืนยันว่าบอยไม่ได้ปัญหาส่วนตัวกับพี่หนุ่ม และไม่ได้มองงว่าความเห็นต่างของพี่หนุ่มคือปัญหา และไม่ได้มองว่าใครก็ตามที่เข้ามาคอมเมนต์ ตำหนิเรากลับมาผิดหรือเปล่า ทุกคนใช้ความคิดเห็นหรือเสียงของตัวเองอย่างมีคุณค่าได้เต็มที่

ทัวร์ลงอย่างหนัก บอยมองว่ามีหลายแกนของความคิดเป็นเรื่องงการเชื่อมั่นยึดถือหรือบูลลี่ต่อบุคคลก็ได้ อย่างพี่หนุ่มก็มีคนรักเยอะซึ่งไม่แปลก มีทั้งคนที่เห็นด้วยเพราะมีคนรักมีคนบูชาก็ต้องปกป้อง แต่อีฟากหนึ่งรายการมีความชัดเจนนะ ไม่ได้เล่นของเรื่องการเมือง เธอมาเรียกร้องอะไร ปัญญาอ่อนจังเราก็เข้าใจ แต่เราในฐานะนักนิเทศศาสตร์ เราเชื่อว่าประเด็นทางสังคม มันสร้างความหลากหลายได้ ในฐานะที่เราเป็นสื่อ ต่อให้พี่หนุ่มไม่แตะเรื่องการเมืองเลย แต่บอยก็เชื่อว่าคุณฟารีดาก็ 3 ครั้งไหม

โดนทัวร์ลง เคยตั้งคำถามกับหน้าที่ของตัวเองไหม บอยไม่ได้ตั้งคำถามกับตัวเอง ว่าทำไมคนถึงลบใส่เรา ไม่เห็นด้วยกับเราอย่างรุนแรง โจมตีด่าทอเรามากมาย บอยไม่ได้ตั้งคำถามตรงนั้น แต่บอยกับยินดี หลายคนอาจจะช็อกว่าทำไมบอยถึงตอบด้วยคำว่ายินดี ที่เรายินดีเพราะว่าว่าสังคมเกิดคำว่าพลวัตแล้วไง

ที่เราตั้งใจทำมา 8-9 ปีอ่ะแก เมล็ดพันธุ์มันออกผลแล้วไง มีการถกเถียงมีทั้งคนเห็นด้วยและเห็นต่าง คนที่เห็นต่างทัวร์ลงก็ไม่แปลก แต่บอยเชื่อว่าก็ไม่ใช่ทุกคนหรอก ที่หันเหไปในทางเดียว บอยมองว่านี่คือความสวยงามของประชาธิปไตย บอยมองว่าการที่ทุกคนพูดในสิ่งที่สวยงามของตัวเองและเป็นการวิจารณ์โดยสุจริตบอยมองว่ายังเป็นประโยชน์กับสังคม อยากให้ทุกคนลุกขึ้นมา ต่อไม่ใช่ประเด็นของบอยก็ตาม ถ้าประเด็นของบอยเก่งแล้วแซ่บขนาดนี้ คุณเก่งและแซ่บบอยไม่ติด อยากให้เก่งและแซ่บอย่างนี้กับคนอื่นบ้าง สังคมจะได้เดินหน้าไปด้วยกัน

หาแสงให้ตัวเองหรือเปล่า บอยทำเพจมาเป็นปีที่ 9 บอยอยากบอกคนที่ได้ดูรายการนี้ บอยยู่ตรงนี้บอยไม่ต้องหิวแล้ว บอยอยู่ในที่ที่รู้สึกว่าบอยพูดแล้วมีคนได้ยินเสียงบอยสมควรแล้วแหละ บอยมองว่าเป็นช่วงที่เก็บเกี่ยวเก็บกินเอาประโยชน์จากอัลกอริทึมของสื่อที่ทำให้คนมองเห็นเรา เลยคำว่าหิวแสงแล้วครับ มันเลยจุดนั้นมาแล้ว มันเป็นจุดที่เราสามารถคัดเลือกประโยชน์ ส่วนใครตีความว่าหิวแสง ตุ๊ดหิวแสงหรืออะไรก็แล้วแต่ อยากแซะอะไรก็เต็มที่ เราพูดได้เลยว่าหิวแสงไม่ใช่เหรอ ที่ทำถูกแชร์ออกไป ไม่ใช่เพราะความหิวแสงนี้เหรอ ที่ทำให้การพูดถึงเรื่องการลงทะเบียนบอร์ดประกันสังคมถูกพูดถึงในระบบเป็นล้าน บอยได้ดูในระบบหลังบ้านน่ะครับมันถึงล้านจริงๆ บอยก็คงหิวต่อไป ถ้าทำให้สังคมนี้เกิดการพลวัต แม้ว่าจะเห็นต่างแล้วมีกระแสตีกลับมาสู่ตัวเองก็ตาม

ขอบคุณพี่หนุ่มที่พูดถึงประเด็นนี้ พี่หนุ่มรู้อยู่แล้วว่าบอยหวังดี บอยเชื่อเพราะว่าเราเคยคุยกัน เคยโทรและอินบ็อกมาหาเราบ้าง บอยเชื่อว่าพี่หนุ่มเข้าใจบอย บอยเลยไม่ได้มีอะไรจะบอกพี่หนุ่มเป็นพิเศษ แค่จะบอกให้พี่หนุ่มสู้กับบทบาทและหน้าที่สื่อ และคิดถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งสำคัญสูงสุดทุกครั้ง ไม่โกรธไม่เสียใจเลยที่พี่หนุ่มต้องตอบโต้ เพราะว่าคุณเป็นเจ้าของรายการต้องปกป้องในสิ่งที่คุณทำอยู่แล้ว”

หนุ่ม กรรชัย ชี้แจง ปมวิจารณ์รายการโหนกระแส
ภาพจาก : หนุ่ม กรรชัย

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อ้างอิงจาก : Nation Online

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 20 มิ.ย. 2569 14:21 น.| อัปเดต: 20 มิ.ย. 2569 14:21 น.
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Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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